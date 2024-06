Letenky letos ještě zdraží, varuje asociace. Náklady dopravcům stále rostou

Letečtí dopravci se musí vypořádat také s tlakem na dekarbonizaci celého odvětví. Bojují mezi sebou o relativně malé množství leteckého paliva (SAF), které je aktuálně na trhu k dispozici. I přesto se ale svým zákazníkům slibují, že udělají vše pro to, aby se cena letenek zvýšila co možná nejméně dramaticky, píše portál EuroNews.

„Letecké společnosti budou i nadále dělat vše, co je v jejich silách, aby udržely náklady co nejvíce pod kontrolou ve prospěch spotřebitelů. Je ale nerealistické očekávat, že se aerolinkám podaří absorbovat všechny náklady. Není to něco, co bychom dělali rádi, ale je to něco, co dělat musíme,“ uvedl generální ředitel Mezinárodního asociace leteckých dopravců Willie Walsh.

Na celé odvětví podle odborníků doléhají i problémy ve výrobě. Dopravci nyní kvůli trvajícím nedostatkům udržují v provozu často již starší letadla, která proti novějším modelům spotřebovávají více paliva. Zejména Boeing má už několik měsíců výrobní problémy, které přidělávají vrásky na čele hlavně americkým aerolinkám, mezi které se řadí třeba United Airlines.

Nové linky často v nedohlednu

Kvůli nedostatku nových letadel však aerolinky zároveň nemohou rozšířit své kapacity, to negativně dopadá i na konkurenci. Ačkoliv poptávka po leteckém cestování od koronavirové pandemie prudce roste, právě nedostatek konkurence na mnoha trasách nijak netlačí aerolinky k tomu, aby snižovaly ceny letenek.

Potvrzují to i data Mezinárodní asociace leteckých dopravců, podle nichž se příjmy leteckých společností dostanou v roce 2024 na rekordní hodnoty. Překonat by měly hranici jednoho bilionu eur, což je v přepočtu zhruba 25 bilionů korun.

Letadly má v letošním roce cestovat asi 4,96 pasažérů a celkové náklady dopravců se mají dostat až na 936 miliard amerických dolarů (asi 23,4 bilionu korun). I přesto by však zisky napříč odvětvím měly být letos solidní a pohybovat se kolem hranice 60 miliard amerických dolarů.

Daří se Dubaji a Emirates

Pozitivní hospodářské výsledky se očekávají třeba v případě společnosti Emirates, která se dlouhodobě řadí k tahounům dubajské ekonomiky. Už loni zaznamenal tento podnik obrovské zisky a podle odhadů by se letos měly opakovat. Pozitivní období zažívá i dubajské letiště, které se loni s 86,9 miliony cestujících stalo nejvytíženějším na světě.

Prezident aerolinky Emirates ale před pár dny varoval, že marže leteckých společností nejsou za současné situace dostačující a pohybují se pouze v nízkých jednociferných hodnotách. „Je až s podivem, že ceny letenek jsou dnes takové, jaké vidíme,“ uzavřel pro portál EuroNews Tim Clark ze společnosti Emirates.