Sdělili to mluvčí portálu Kiwi.com Daniela Chovancová a Jiří Spolek z portálu Zaleťsi. „Průměrná cena jednosměrné letenky z jordánského Ammánu do Prahy se společností Ryanair se v tomto období obvykle pohybovala zhruba mezi 1 000 až 2 000 Kč,“ uvedl Spolek.
Dodal však, že do této ceny nebyla zahrnuta odbavená zavazadla, která mohou finální cenu zvýšit o tisíc korun. Zpáteční letenky z Prahy do Ammánu pak stály podle Josefa Trejbala z portálu Letuška.cz v průměru od 2 700 korun.
Cestovatelé hledají náhradní trasy mezi Asií a Evropou, letenky prudce zdražují
Na současných cenách se projevuje i to, že letadla musí létat po delších trasách, což prodlužuje dobu letu a zvyšuje spotřebu paliva, uvedl Spolek. „Například na trase z Dubaje do Prahy se let kvůli obletům konfliktu prodlužuje zhruba z původních 5 hodin a 45 minut na přibližně 7 hodin a 30 minut,“ dodal.
Ceny z Jordánska do Prahy by ale podle Chovancové měly postupně klesat, a to od 7. března o polovinu a na příští týden lze pak podle ní koupit letenky i pod 5 000 korun.
Ministerstvo zahraničí ve středu nabídlo let z Jordánska ve spolupráci se společností Smartwings, jehož cena byla 15 000 Kč. Premiér Andrej Babiš (ANO) později ve vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál odmítl, že si cestující budou muset letenku platit.
Stát pronajal let do Jordánska. Češi uvízlí na Blízkém východě za cestu dají 15 tisíc
V souvislosti s válkou na Blízkém východě zdražují i pojistky aerolinkám, řekl ČTK expert na pojišťovnictví, který si nepřál být jmenován. Aerolinky jsou podle něho zpravidla pojištěny u větší skupiny zahraničních pojišťoven a zajišťoven, přičemž těmi vedoucími pojistiteli bývají přední globální pojišťovny, typicky AXA, Allianz, atd.
„Aerolinky mají běžně sjednané pojištění válečných rizik a smlouvy obsahují ujednání o tom, že pokud válečný konflikt v destinaci vypukne, jako je tomu nyní, účtují se k pojištění předem domluvené příplatky,“ uvedl expert. Tyto poplatky ale zpravidla rozhodně nebývají tak vysoké, aby to zásadně ovlivnilo ceny letenek, dodal.
Evakuace z válečné zóny? ATP žádala 120 tisíc za letenku, po kritice náklady zaplatí
Babiš ve čtvrtek v souvislosti se situací kolem konfliktu na Blízkém východě a repatriacemi Čechů ve Sněmovně zkritizoval pojišťovny, že zdražují aerolinkám pojistky.
Odlet nejen z oblasti Blízkého východu ale i například z Thajska se kvůli drahým letenkám zkomplikoval zejména rodinám s dětmi, pro které by výsledná částka ze letenky představovala značnou finanční zátěž. Některé rodiny, které v Thajsku v současnosti tráví dovolenou, se tak rozhodly s návratem do České republiky ještě počkat.