Poptávka po letenkách zůstává v USA obrovská. Rostoucím cenám navzdory

Americko-izraelský konflikt s Íránem se dotýká i aerolinek, jimž prudce zdražuje letecké palivo. Přestože se náklady okamžitě promítly do cen letenek, mnohé americké letecké společnosti hlásí, že zájem o letenky zůstává silný.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Náklady na letecké palivo od počátku konfliktu na Blízkém východě stouply dopravcům už skoro o polovinu. Ještě před válkou vyšel galon (asi 3,78 litrů) leteckého paliva na americkém trhu na 2,50 dolaru (zhruba 53 korun). Nyní se pohybuje kolem hranice 3,80 amerických dolarů (asi 81 korun), píše The New York Times.

Do Asie přes Ameriku. Jak válka změnila létání a kolik za ně cestující platí

Letecká společnost Delta ale informuje, že chuť po cestování navzdory zdražování nepolevuje. „Napříč všemi segmenty vnímáme obrovskou poptávku,“ tvrdí její šéf Ed Bastian. Nynější prodeje jsou podle něj ve srovnání s minulými lety rekordní.

Některé aerolinky vydělají více než loni

Podobně to vnímá i konkurence, a i proto aerolinky zatím pro další kvartály nemění původní prognózy ziskovosti. Společnost American Airlines dokonce čeká, že se během dalšího čtvrtletí zisk v meziročním srovnání o více než 10 procent zvýší. K rekordním tržbám má mířit i nízkonákladová letecká společnost Allegiant, která ohlásila, že zájem o letenky dokonce překonal interní očekávání. A to i navzdory zdražení.

Jak se vyhnout Blízkému východu. Aerolinky Cathay nabídly spoj za 580 tisíc korun

Nejlevnější letenky z USA do Evropy či Asie se na americkém trhu daly ještě před vypuknutím války na Blízkém východě daly pořídit i za 830 dolarů (asi 17 600 korun). Nyní ale některé jednosměrné letenky vyjdou i na 1 900 amerických dolarů (cca 40 400 korun).

Někde se nezdražuje vůbec

Zdražení na amerických vnitrostátních letech ale tak fatální zatím není. Ceny během pár dnů vyrostly asi o 16 procent. Na jaře navíc letenky zdražují často, protože během března, dubna nebo května je poptávka po letenkách tradičně mnohem silnější než v zimě. Například lety z USA do Mexika ale zatím nezdražily vůbec. Letenky do zemí Latinské Ameriky jsou v posledních dnech dokonce levnější než před válkou.

Dominantní část leteckých společností zároveň zdražuje především první a byznys třídy, které využívají hlavně majetnější cestující. Ti většinou vnímají zdražení méně dramaticky než pasažéři nízkonákladových aerolinek.

Aerolinky zpřísnily poslech hudby na palubě. Cestující bez sluchátek mohou vykázat

Například společnost Alaska Airlines vsadila na úplně jinou úspornou taktiku. „Když to jde, snažíme se naše stroje tankovat v Singapuru. Tam jsou ceny paliv ve srovnání s americkým trhem mnohem levnější,“ prohlásil její šéf Ben Minicucci.

Více vydají aerolinky už jen na mzdy

Rostoucí ceny letenek v reakci na zdražující letecké palivo nejsou překvapivé. Náklady na palivo jsou totiž pro aerolinky tou druhou nevýraznější nákladovou položkou hned po mzdách. Data z amerického trhu za loňský rok ukazují, že palivové náklady se na těch celkových loni podílely průměrně z 20 až 25 procent.

Aerolinky na rostoucí cenu leteckých paliv reagují i nasazováním úspornějších letadel. Pokud by éra vysokých cen paliv přetrvávala dlouhodobě, dá se očekávat, že dopravci začnou výrazně rychleji vyřazovat starší stroje, které jsou méně úsporné, uzavírá The New York Times.

