Sbohem, ekonomická třído. Dopravci upravují konfiguraci letadel ve prospěch luxusu

  15:00
Američtí letečtí dopravci ve svých letadlech na dálkových i vnitrostátních letech přidávají počet sedadel ve vyšších třídách. Od ledna 2020 vzrostl počet nabízených míst v byznys a první třídě na vnitrostátních letech o 27 procent. To je téměř třikrát víc než u ekonomické třídy, kde nárůst činil 10 procent, zjistila analýza společnosti Visual Approach Analytics.
Byznys třída Delta One aerolinky Delta Air Lines (30. ledna 2026)

Byznys třída Delta One aerolinky Delta Air Lines (30. ledna 2026) | foto: Delta Air Lines

Třída Delta Premium Select společnosti Delta Air Lines (10. června 2024)
Boeing 787-10 společnosti Delta Air Lines
Aerolinky United Airlines začaly nabízet první lety Boeingem 787-9 Dreamliner s...
United Airlines představily interiér United Elevated pro nové letouny Boeing...


Podle zprávy Světového fóra cestovního ruchu sedadla ve třídách premium economy často stojí minimálně dvojnásobek ceny běžné ekonomické třídy, přičemž v letadle zabírají jen o něco více místa. Větším leteckým společnostem pomáhá prodej většího počtu prémiových sedadel dotovat místa v jejich ekonomických třídách za ceny konkurenceschopné s nízkonákladovými dopravci, napsal The Wall Street Journal.

Podle analytiků nové uspořádání sedadel aerolinkám umožňuje rozdělit nabídku do více cenových úrovní, které lépe odpovídají různým typům zákazníků. „Od představy, že sedadlo v letadle je prostě sedadlo v letadle, se vzdalujeme. Není to komodita,“ uvedla analytička společnosti Raymond James Savanthi Sythová.

Aerolinky zpřísnily poslech hudby na palubě. Cestující bez sluchátek mohou vykázat

Změn si všímají i zákazníci. Luke Vanderberg si obvykle připlácí za větší prostor pro nohy, protože se svou výškou 190 cm se do standardních sedadel v ekonomické třídě leteckých společností vejde jen stěží. Při denním letu do Evropy si vybere sedadlo v prémiové ekonomické třídě – nebo jak tomu sám rád říká, bývalou business třídu.

Obchodní inženýr z New Jersey obvykle neuvažuje o tom, že by si pořídil lepší třídu, pokud nejde o dlouhý let, během kterého by si chtěl zdřímnout. Pak zvažuje, zda by peníze potřebné na koupi pohodlnějšího sedadla nebylo lepší utratit jinak. „Za ten rozdíl v ceně letenky bych si mohl koupit úplně nový notebook,“ říká.

Lepší třídy táhnou tržby

Mezi společnosti, které přidávají prémiová sedadla, patří Delta Air Lines. Dopravce ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl vyšších tržeb z prodeje prémiových letenek, které meziročně vzrostly o devět procent. V případě standardní ekonomické třídy společnost zaznamenala pokles tržeb o sedm procent.

Získávání zákazníků ochotných platit za komfort je klíčovou součástí obchodního modelu společnosti. Podle vedoucích pracovníků Delty tři čtvrtiny všech výdajů za rekreační leteckou dopravu v roce 2024 připadaly na domácnosti s příjmem nad 100 000 dolarů (2,1 milionu Kč) ročně.

Astronomické ceny a přitom vyprodáno. Aerolinkám se první třída vyplácí

Dopravce se začátkem letošního roku zavázal k rozšíření počtu sedadel v první třídě a Delta One Suites, což jsou sedadla jejich byznys třídy na dálkových letech. Generální ředitel Ed Bastian uvedl, že v podstatě žádný z letošních nárůstů počtu sedadel společnosti nebude v ekonomické třídě.

Firma objednala nejméně třicet letadel Boeing 787-10 Dreamliner, které mají více dražších sedadel než předchozí generace letadel pro dálkové lety. Stroje pomohou nahradit starší Boeingy 767-400, kde už dnes zabírají prémiová sedadla více než třetinu kabiny. „Boeing 787 je finančně skvělé letadlo. Jde o velmi významnou změnu a skokové zlepšení marže,“ uvedl již dříve obchodní ředitel společnosti Delta Joe Esposito.

Dopravce také přijímá dodávky letadel Airbus, jako jsou letouny A330-900neo a Airbus A350-900, které mají v průměru 40 procent prémiových sedadel. Ty jsou součástí širší náhrady letadel Boeing 767-300ER, u kterých tvoří prémiová sedadla 30 až 32 procent kapacity.

Flotilu modernizuje také společnost United Airlines, která se chystá uvést na trh Boeing 787-9 Dreamliner s modernějším interiérem. V klasické ekonomické třídě je pouze 40 procent sedadel, proti dosavadním 58 procentům.

American Airlines od roku 2020 provozuje více prémiových sedadel než ostatní americké aerolinky. Třídu premium economy zavedla už koncem roku 2016. Za posledních deset let zvýšila počet prémiových sedadel o více než 34 procent. „Když jsem před 28 lety začínal, šlo jen o to dostat se z bodu A do bodu B. Dnes je to mnohem komplexnější,“ uzavřel obchodní ředitel American Airlines Nat Pieper podle amerického webu.

