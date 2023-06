Let přes Atlantik za cenu tisíců prasat. Biopaliva vzbuzují otázky, říká výzkum

Skupina Transport & Environment si nechala zpracovat speciální výzkum a vzešlo z něj, že na jeden let z Paříže do New Yorku poháněný pouze živočišnými tuky by bylo potřeba 8 800 mrtvých prasat. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Podobných studií v poslední době vzniklo po celém světě víc. Řadí se k nim i výzkum poradenské společnosti Cerulogy. Ta zjistila, že dotace Evropské unie na podporu užívání kafilerních tuků v silničních a letecké dopravě zdvojnásobily během deseti uplynulých let poptávku po bionaftě z živočišných tuků.

To vše ale vzhledem k omezeným dodávkám živočišníych tuků vedlo ke zvýšení cen. Živočišné tuky se totiž využívají i k výrobě mýdla, kosmetiky nebo krmiv pro zvířata a nejpravděpodobnější alternativou k nim je palmový olej, jehož produkce ale životní prostřední negativně ovlivňuje. Rozsáhlé plantáže totiž vedly k nastartování odlesňovací vlny v zemích, jako je kupříkladu Indonésie.

„Aniž by o tom řidiči věděli, už léta jízdou v automobilu spalují živočišné tuky. Nyní se začínají využívat i v letecké dopravě, ale ostatní odvětví na to mohou doplatit,“ řekla pro agenturu Bloomberg Barbara Smailagićová, která je expertkou na problematiku biopaliv ve společnosti Transport & Environment.

Výzkum této skupiny poukazuje na problematickou očistu leteckého průmyslu. Jeho podíl na globálních emisích oxidu uhličitého se totiž pohybuje mezi 2 a 3 procenty a podle odhadů bude tento vliv nadále stoupat.

I proto se třeba tvůrci evropských politik snaží využívání odpadních tuků při výrobě leteckého paliva podporovat, neboť jde o jeden z mála způsobů v tomto období, jak v krátkodobém horizontu alespoň částečně snížit produkci skleníkových plynů.