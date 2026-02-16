Tchajwanské aerolinky budou poprvé létat do Evropy. Jako první cíl si vybraly Prahu

Veronika Bělohlávková
  13:25
Pražské Letiště Václava Havla získá nové dálkové spojení do Asie. Tchajwanská letecká společnost STARLUX Airlines spustí od 1. srpna přímou linku mezi Prahou a Tchaj-pejí, která se stane jejím vůbec prvním pravidelným spojením do Evropy.
Fotogalerie2

Do Česka bude od léta létat nový dopravce. Přímou linkou se cestující dostanou do Tchaj-peje. (16. února 2026) | foto: Starlux

Spoj bude zpočátku létat třikrát týdně, a to vždy v úterý, čtvrtek a sobotu s odletem z Prahy v 10:20 a příletem do Tchaj-peje v 5:10 následující den. Od října přibude čtvrtý týdenní let v pondělí.

Na trase bude nasazen širokotrupý Airbus A350-900 s kapacitou 306 cestujících ve čtyřech třídách – First Class, Business Class, Premium Economy a Economy.

Druhé spojení do Soulu. Asiana rozšíří počet letů z Prahy na sedm týdně

Nová linka má kromě turistiky podpořit i obchodní vztahy, zejména v technologickém a polovodičovém průmyslu, kde se prohlubuje spolupráce mezi českými a tchajwanskými firmami.

„Nová linka byla výsledkem dlouhodobých příprav a spolupráce s Letištěm Praha, která je dlouhodobě oblíbenou destinací tchajwanských cestovatelů a rostoucí vazby v polovodičovém průmyslu mohou poptávku ještě zvýšit,“ uvedl generální ředitele společnosti Glenn Chai.

Z Tchaj-peje navíc nabídne dopravce přestupní spojení do dalších asijských destinací, například do Hanoje, Tokia, Singapuru, Ósaky nebo Hongkongu.

Téměř sto tisíc cestujících

Společnost STARLUX Airlines zahájila provoz v roce 2020 a patří k nejmladším leteckým dopravcům v Asii. Firma se profiluje jako prémiový dopravce s moderní flotilou airbusů nové generace a důrazem na služby na palubě i na zemi.

Pro české cestující je Tchaj-pej zatím méně známou destinací, která kombinuje moderní metropoli s tradiční kulturou. Dominantou města je mrakodrap Taipei 101 vysoký 508 metrů, mezi další turistické cíle patří například památník Chiang Kai-shek Memorial Hall nebo chrám Longshan Temple.

Od sprna začne do Prahy létat nový dopravce. Asijské aerolinky Starlux budou...

Podle odhadů Letiště Praha by novou linku mohlo během prvního roku využít více než 95 tisíc cestujících v obou směrech. „Jsme rádi, že můžeme přivítat nového dopravce v našem portfoliu partnerů. Praha je navíc první evropskou destinací, kam budou aerolinky pravidelně létat. Nové spojení přispěje k rozvoji cestovního ruchu mezi Českou republikou a Tchaj-wanem,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Z pražského Letiště Václava Havla nyní existuje přímé letové spojení do Tchaj-peje (na mezinárodní letiště Taiwan Taoyuan International Airport). Let je non-stop bez přestupu, takže nejsou potřeba mezistanice ani dotankování jinde. Přímé lety provozuje letecká společností China Airlines. Let trvá přibližně 12 až 13 hodin.

