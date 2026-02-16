Spoj bude zpočátku létat třikrát týdně, a to vždy v úterý, čtvrtek a sobotu s odletem z Prahy v 10:20 a příletem do Tchaj-peje v 5:10 následující den. Od října přibude čtvrtý týdenní let v pondělí.
Na trase bude nasazen širokotrupý Airbus A350-900 s kapacitou 306 cestujících ve čtyřech třídách – First Class, Business Class, Premium Economy a Economy.
|
Druhé spojení do Soulu. Asiana rozšíří počet letů z Prahy na sedm týdně
Nová linka má kromě turistiky podpořit i obchodní vztahy, zejména v technologickém a polovodičovém průmyslu, kde se prohlubuje spolupráce mezi českými a tchajwanskými firmami.
„Nová linka byla výsledkem dlouhodobých příprav a spolupráce s Letištěm Praha, která je dlouhodobě oblíbenou destinací tchajwanských cestovatelů a rostoucí vazby v polovodičovém průmyslu mohou poptávku ještě zvýšit,“ uvedl generální ředitele společnosti Glenn Chai.
Z Tchaj-peje navíc nabídne dopravce přestupní spojení do dalších asijských destinací, například do Hanoje, Tokia, Singapuru, Ósaky nebo Hongkongu.
Téměř sto tisíc cestujících
Společnost STARLUX Airlines zahájila provoz v roce 2020 a patří k nejmladším leteckým dopravcům v Asii. Firma se profiluje jako prémiový dopravce s moderní flotilou airbusů nové generace a důrazem na služby na palubě i na zemi.
Pro české cestující je Tchaj-pej zatím méně známou destinací, která kombinuje moderní metropoli s tradiční kulturou. Dominantou města je mrakodrap Taipei 101 vysoký 508 metrů, mezi další turistické cíle patří například památník Chiang Kai-shek Memorial Hall nebo chrám Longshan Temple.
Podle odhadů Letiště Praha by novou linku mohlo během prvního roku využít více než 95 tisíc cestujících v obou směrech. „Jsme rádi, že můžeme přivítat nového dopravce v našem portfoliu partnerů. Praha je navíc první evropskou destinací, kam budou aerolinky pravidelně létat. Nové spojení přispěje k rozvoji cestovního ruchu mezi Českou republikou a Tchaj-wanem,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.
Z pražského Letiště Václava Havla nyní existuje přímé letové spojení do Tchaj-peje (na mezinárodní letiště Taiwan Taoyuan International Airport). Let je non-stop bez přestupu, takže nejsou potřeba mezistanice ani dotankování jinde. Přímé lety provozuje letecká společností China Airlines. Let trvá přibližně 12 až 13 hodin.