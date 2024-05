Udržitelné létání je chiméra. Alternativy paliv klimatu nepomohou, říká studie

Hojně propagovaná udržitelná letecká paliva zatím podle vědců nedokážou nahradit fosilní zdroje. Nic na tom nemění ani četné státní subvence, které mnoho států po celém světě na vývoj nových alternativ vynakládá. Výzkumníci zároveň dodávají, že některá udržitelná paliva mohou klimatickou krizi v krajním případě i prohloubit, píše portál The Guardian.

„Ačkoliv jisté možnosti existují, zůstáváme k alternativním leteckým palivům jako včasné náhradě tradičních fosilních zdrojů poměrně skeptičtí,“ stojí v oficiální zprávě Institutu pro politická studia.

Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena však plánuje, že do roku 2030 se podaří vyrobit celkem 11 miliard litrů udržitelného leteckého paliva z neropných zdrojů. Mezi ně se řadí třeba dřevní biomasa, potravinový odpad i další nejrůznější suroviny, díky nimž by se podle Bidena měly snížit emise z leteckého průmyslu o více než 20 procent.

Poslední významnější balíček na podporu rozšíření vývoje udržitelných paliv americký Kongres schválil teprve před pár dny. O štědrých daňových úlevách v této oblasti hovoří také americký zákon o snížení inflace.

Jen a pouze greenwashing

Spoluautor studie Chuck Collins k výsledkům uvedl, že současná propagace udržitelného leteckého paliva je zatím hlavně obrovským greenwashingem, kterého se tento sektor nechvalně dopouští. „Zavedení udržitelných paliv v letecké dopravě by vyžadovalo ještě mnohem masivnější veřejné dotace. V praxi by to však znamenalo také odčerpávání finančních zdrojů z naléhavějších dekarbonizačních priorit,“ říká k problematice výzkumník.

Zjištění vědců jde mimo jiné i proti trendům, které se v posledních měsících a letech snaží do praxe aplikovat i některé aerolinky. Příkladem je třeba společnost Virgin Atlantic, která se loni dostala na titulní stravy novin z důvodu uskutečnění prvního transatlantického letu, při němž se udržitelná letecká paliva využívala ze 100 procent.

„Svět bude vždy předpokládat, že něco nejde, dokud se tak skutečně nestane,“ okomentoval tehdy tento přelomový let Richard Branson, zakladatel letecké společnosti Virgin Atlantic.

Letecký sektor své cíle neplní

I počínání významných aerolinek ale zpráva Institutu pro politická studia rozporuje. Její výsledky ukazují, že letecký průmysl své cíle v této oblasti zatím nesplnil. Naopak tvrdí, že životní prostředí může na investice do vývoje udržitelných leteckých paliv ještě doplatit. Muselo by totiž probíhat ruku v ruce se změnami ve využívání půdy. Aby se povedlo udržet aktuální počty cestujících v letecké dopravě, muselo by se třeba Spojené království vzdát asi 50 procent své nynější zemědělské půdy.

„Změny ve využívání zemědělské půdy by mohly ohrozit celosvětovou potravinovou bezpečnost i přírodní řešení pohlcování uhlíku, jako je ochrana lesů a mokřadů. Produkce tak může aktivně podkopávat cíl Pařížské dohody, kterým je dosažení výrazného snížení emisí do roku 2050,“ stojí ve zprávě.

Letecký provoz se na všech emisích skleníkových plynů podílí asi z 2 procent. Největší podíl na této formě znečišťování mají zejména majetní lidé a byznysmeni, kteří letecké spoje pro svůj transport takřka na denní bázi využívají.