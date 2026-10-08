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Videohovory v letadlech obtěžují ostatní cestující. Začíná se řešit jejich zákaz

Martina Riemlová
  15:00

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United Airlines oznámila spolupráci se Starlinkem. (13. září 2024) | foto: United Airlines

Rychlejší internet na palubách letadel, který postupně proniká i na menší linky, přináší nový problém. Cestující stále častěji vyřizují pracovní hovory nebo si přes video povídají s blízkými, čímž mohou rušit ostatní pasažéry. Už se dokonce jedná o zákazu hlasových hovorů během letu.

Satelitní internetovou službu Starlink začala do svých letadel zavádět například americká letecká společnost United Airlines. Jejich služeb využil Christopher Mosby, který letěl z Chicaga do Denveru. Už patnáct minut po startu však zaslechl jiného cestujícího, který se účastnil pracovní videokonference.

„Hodně cestuji, takže možnost mít dostatečně rychlé připojení, abych mohl během letu skutečně pracovat, je skvělá. Jen si nemyslím, že se zbytek letadla musí účastnit vaší schůzky přes Teams,“ uvedl pro americký list The Wall Street Journal Mosby, který vede společnost zabývající se kybernetickou bezpečností.

Pokoušel se telefonující pasažéry na jejich chování upozornit, jeho snaha se však nesetkala s úspěchem. „Myslím, že existuje stále početnější skupina lidí, kteří to považují za normální a své chování velmi agresivně obhajují.“

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