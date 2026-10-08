Satelitní internetovou službu Starlink začala do svých letadel zavádět například americká letecká společnost United Airlines. Jejich služeb využil Christopher Mosby, který letěl z Chicaga do Denveru. Už patnáct minut po startu však zaslechl jiného cestujícího, který se účastnil pracovní videokonference.
„Hodně cestuji, takže možnost mít dostatečně rychlé připojení, abych mohl během letu skutečně pracovat, je skvělá. Jen si nemyslím, že se zbytek letadla musí účastnit vaší schůzky přes Teams,“ uvedl pro americký list The Wall Street Journal Mosby, který vede společnost zabývající se kybernetickou bezpečností.
Pokoušel se telefonující pasažéry na jejich chování upozornit, jeho snaha se však nesetkala s úspěchem. „Myslím, že existuje stále početnější skupina lidí, kteří to považují za normální a své chování velmi agresivně obhajují.“