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Dárek pro Trumpa chvíli nevzlétne. Air Force One se dočká nových systémů obrany

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  16:37
Letadlo Air Force One, které americkému prezidentu Trumpovi věnoval Katar, bude mimo provoz. Ocitlo se totiž pod drobnohledem kvůli otázce, zda disponuje dostatečnou obrannou výbavou pro ochranu hlavy státu a dalších osob na palubě.

V neděli Trump prohlásil, že luxusní Boeing 747-800, který dostal jako dar od Kataru a s nímž nedávno letěl do zahraničí, bude brzy „dovybaven na maximum.“ Naznačil tím, že letoun pravděpodobně dostane dodatečné obranné vybavení, aby se přiblížil standardu letadel používaných pro prezidentskou dopravu, informuje web The New York Times.

Prezident se k tématu vyjádřil poté, co se vrátil do Washingtonu z New Jersey právě na palubě darovaného letadla. Reportér, který cestoval s menší skupinou novinářů doprovázejících prezidentský konvoj, se při té příležitosti Trumpa tázal, proč letadlo nemá žádné protiraketové obranné systémy. „Proč v něm létáte?“

Letadlo Air Force One, darované katarskou vládou, přistává s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na základně Joint Base Andrews. (1. července 2026)
Americký prezident Donald Trump vystupuje z nového letadla. (1. července 2026)
Americký prezident Donald Trump vystupuje z nového letadla. (1. července 2026)
Donald Trump na palubě letadla (1. července 2026)
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Trump odpověděl, že letadlo naopak řadu schopností má. „Ale pokud tomu dobře rozumím, pošlou ho na vylepšení, aby ho dovybavili na maximum.“ Podle jeho slov by celý proces měl trvat asi měsíc.

Není jasné, jaká konkrétní vylepšení měl prezident na mysli, ani zda je uvedený časový odhad reálný. Mluvčí Bílého domu na dotaz ohledně bližšího vysvětlení bezprostředně nereagoval. Trumpova slova ale v podstatě potvrdila, že bezpečnostní výbava letadla zatím nedosahuje úrovně modelů, které byly od základu navrženy jako Air Force One.

Přechodné řešení

Do Turecka na summit NATO Trump před necelými dvěma týdny letěl právě katarským letadlem. Při odletu z Turecka ale již oznámil, že použije jeden ze stávajících strojů, který opakovaně kritizoval jako zastaralý a málo vybavený. Podle deníku The New York Times mu tuto volbu doporučila tajná služba.

Prezidentský letoun v novém. Trump poprvé usedl do darovaného Air Force One

Deník na začátku měsíce informoval, že darované letadlo není vybaveno stejnými obrannými prostředky jako současné letouny Air Force One, včetně protiraketové obrany.

Letadlo darované Katarem, které je staré zhruba 14 let, prošlo nákladným, avšak relativně uspěchaným procesem úprav, aby bylo bezpečné pro službu jako Air Force One.

Současné prezidentské speciály Boeing fungují jako létající Oválná pracovna. Jsou vybaveny prostředky protiraketové obrany, zesílenou elektroinstalací odolnou vůči elektromagnetickému pulzu při případném jaderném útoku, umožňují doplňování paliva za letu a disponují zdravotnickým zázemím pro ošetření prezidenta.

Americký prezident Donald Trump vystupuje z nového letadla. (1. července 2026)

Deník následně uvedl, že darovanému letadlu, které představitelé vlády popisují jako přechodné řešení do doby, než dorazí dva dlouho odkládané zbrusu nové letouny, které si vláda objednala u společnosti Boeing, chybějí některé z nejmodernějších systémů, jimiž jsou vybaveny stávající letouny Air Force One.

Tajná služba stopla nový Boeing. Trump odletěl z Ankary starým Air Force One

Zpráva deníku o nedostatečné výbavě letadla navíc vyvolala vyšetřování úniku informací. Bílý dům pověřil ředitele FBI dohledem nad vyšetřováním toho, jak se americký deník vůbec k tak citlivým informacím dostal. To vedlo k doručení předvolání několika novinářů, kteří se na článku podíleli. Federální agenti jim je doručili osobně domů, pouhých 24 hodin po zveřejnění článku, místo aby je zaslali právníkům deníku, uzavřel The New York Times.

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