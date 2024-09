Zdarma nic nedáváme, vzkázal Wizz Air cestujícím. Ani vodu na dlouhých letech

New boarding call 🔊



London Gatwick peeps, this one’s for you: our brand new A321XLR will now take you to… Jeddah! 🇸🇦🕌🌴🏙🐫



Book your next Middle Eastern escapade here 👉 https://t.co/RPsYbwsg8N https://t.co/n1n1P6mkDE