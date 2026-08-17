Boeing 787-9 společnosti Vietnam Airlines s 287 lidmi na palubě při startu přejel dráhu, sjel z pevného povrchu do pole a teprve po dalších 120 metrech se odlepil od země. Poté více než dvě hodiny pak kroužil nad Mnichovem a vypouštěl palivo, než poškozený nouzově přistál.
„Po vzletu se spustila varování signalizující kontakt ocasní části letadla s přistávací dráhou a nízký tlak v pneumatikách,“ uvedl vietnamský úřad pro civilní letectví (CAAV) v prohlášení vydaném v neděli pozdě večer, napsal turecký web TRT World.
Posádka letadla okamžitě po vzletu upozornila řízení letového provozu a rozhodla se vrátit na mezinárodní letiště v Mnichově k provedení technické kontroly. Letadlo následně převzaly pozemní jednotky, prohlídka má umožnit posouzení a vyšetření incidentu.
Letiště v Mnichově uvedlo, že po přistání nebylo letadlo schopno vlastní silou odjet ze severní dráhy. „To si vynutilo uzavření severní dráhy a přesměrování letového provozu na jižní dráhu,“ sdělilo letiště ve svém prohlášení.
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Společnost Vietnam Airlines uvedla, že posádka dodržela všechny požadované postupy a bezpečně přistála na mnichovském letišti.
Všem cestujícím dopravce nabídl alternativní možnosti cestování na letech provozovaných společností Vietnam Airlines i dalšími leteckými společnostmi. Během čekání byly cestujícím poskytnuty ubytování, strava, doprava i další nezbytná podpora.
Ve stejný den oznámil Úřad pro civilní letectví Vietnamu, že předložil zprávu ohledně incidentu.
Společnost Vietnam Airlines uvedla, že spolupracuje s příslušnými úřady a stranami na prohlídce letadla. Další informace poskytne, jakmile budou k dispozici výsledky prohlídky a konkrétní provozní plány, uzavřel turecký web.