VIDEO: Dva cestující nedbali pravidel a v Kolíně dobíhali letadlo přímo na ranveji

  16:04
Dva cestující v pátek večer nestihli na letišti Kolín nad Rýnem/Bonn nastoupit do letadla. S neúspěchem se dvojice nesmířila a krátce na to doháněla letoun společnosti Wizz Air přímo na ranveji. Krom ostudy mají pachatelé na krku závažné právní problémy.

Letadlo do rumunské metropole mělo odstartovat v pátek ve 21:25, ale odlet se opozdil, protože na letištní plochu vběhli dva muži ve věku 28 a 47 let. Zmeškali totiž poslední výzvu k nástupu do letadla a chtěli se do něj dostat dodatečně.

Na videu je vidět, jak na ranveji mávali a snažili se na sebe upoutat pozornost pilota. Spatřil je však zaměstnanec letiště, který byl poblíž. Následně jim zablokoval cestu a zabránil jim tak dostat se k letadlu s běžícími motory blíž. Dost možná jim tím zachránil život.

K samotnému vniknutí na ranvej dle policistů došlo tím způsobem, že zmiňovaní cestující rozbili sklo u nouzového tlačítka pro otevírání únikového východu a zmáčkli jej, aby otevřeli bezpečnostní dveře vedoucí na letištní plochu. „Dva cestující po bezpečnostní kontrole neoprávněně vešli únikovým východem na plochu,“ potvrdil i mluvčí letiště dle webu focus.de.

Policie přitom uvedla, že již vznesla trestní obvinění za neoprávněné vniknutí, ároveň je stále předmětem vyšetřování porušení zákona o bezpečnosti letecké dopravy. Letadlo do Bukurešti během cesty zpoždění dohnalo a v cíli přistálo včas.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Na pardubickém letišti přistálo 1. září 2020 kolem 21. hodiny první letadlo společnosti Wizz Air z Ukrajiny.
Odstavená letadla společnosti Wizz Air na mošnovském letišti u Ostravy. Stroje potřebují opravy motorů. (23. ledna 2024)
Odstavená letadla společnosti Wizz Air na mošnovském letišti u Ostravy. Stroje potřebují opravy motorů. (23. ledna 2024)
Na letišti v Mnichově muselo být kvůli nočnímu přeletu dronů zrušeno nebo odkloněno několik desítek letů. (3. října 2025)
12 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Když se na pračku čekalo půl roku. Dnes ji lze pořídit cestou z práce

Calex Elektrosvit - Elektrická kompresorová chladnička Calex (6) 4 330 Kčs a...

Výročí sametové revoluce připomíná nejen politické změny, ale i to, jak se proměnily domácnosti. Technika před rokem 1989 byla pro většinu lidí výrazně hůře dostupná a na barevnou televizi, kotoučový...

Družstevní bydlení v Brně bude i pro singles, musí však mít nadstandardní příjem

Výstavba bytového domu.

Nejen páry a lidé s dětmi si budou moct výhodně pořídit družstevní byty, které plánuje postavit Brno na Kamenném vrchu. Nově se tato možnost otevírá také pro zájemce žijící samostatně, takzvané...

24. listopadu 2025  15:04

Majetek Trumpovy rodiny se ztenčuje. Důvodem jsou kryptoměny

Donald Trump, jeho manželka Melania a děti (vlevo) Tiffany, Donald Jr.,...

Bitcoin za poslední měsíc odepsal více než pětinu své hodnoty a jiné kryptoměny jsou na tom ještě hůře. Na klesající cenu kryptoměn ale doplácí i americký prezident Donald Trump a jeho rodina....

24. listopadu 2025  14:25

Čtu iDNES.cz denně, dost ekonomiku, říká vítězka týdenní prémie. Za výhru vyrazí do lázní

Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Soňa...

V pořadí pátým vítězem týdenní prémie velké podzimní soutěže na portálu iDNES.cz se stala čtenářka Soňa Kukurdíková. Díky sbírání diamantů v článcích si odnese 10 000 korun, využít je chce na...

24. listopadu 2025  13:33

Noví investoři napumpovali do fitness e-shopu Gymbeam přes 700 milionů korun

Ilustrační snímek

Slovenský fitness e-shop GymBeam má nové investory. Podíl v něm získala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a společnost PortfoLion Capital Partners. Hodnota transakce je 30 milionů eur...

24. listopadu 2025  13:14

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

24. listopadu 2025  11:52

Co dostanu? Kalkulačka iDNES.cz spočítá, kolik vám vynese nová superdávka

ilustrační snímek

Příspěvek na bydlení, přídavek na dítě či příspěvek na živobytí. Dávky, o něž už nejde žádat samostatně, ale od letoška je sjednocuje takzvaná superdávka. Kolik na nové dávce můžete získat, si...

24. listopadu 2025  11:40

Šíření ptačí chřipky se zrychluje, nejen v Česku. Na vině jsou i nízké teploty

Agresivní virus. Pokud se objeví v chovu ptačí chřipka, je třeba utratit i...

Už více než dvě desítky ohnisek ptačí chřipky odhalili letos veterináři v ČR. Geograficky je jasné, že zasažená je prakticky celá republika, poslední nálezy byly z Olomouckého, Moravskoslezského a...

24. listopadu 2025  11:05

České dráhy převezmou další Regiofoxy. Jezdit budou z Prahy do Mělníka a Mladé Boleslavi

Strojvedoucí mají ke školení k dispozici soupravu RegioFox zapůjčenou z Pražské...

České dráhy převezmou do poloviny letošního prosince osm nových motorových vlaků RegioFox, poslouží regionální úrovni na cesty z Prahy do Mělníka a Mladé Boleslavi. Do konce roku 2026 bude v regionu...

24. listopadu 2025  10:32

Dobré úmysly nám změnily zákony tak, že stavíme pomaleji a dráž, shodují se experti

Hosty Kulatého stolu na téma Bydlení jsou (zleva) Jiří Kučera, KD Bydlení,...

Česko patří v dostupnosti bydlení mezi nejhorší země Evropy a Praha je mezi metropolemi předposlední. Kam sahají příčiny této situace a lze ji ještě zvrátit? O tom debatovali hosté Kulatého stolu...

24. listopadu 2025

Jak mohou obchodníci růst v hlavní sezoně? Jde to i bez velkých rozpočtů

Advertorial
Allegro podporuje online obchodníky a pomáhá jim růst

Black Friday bývá pro e-shopy šancí dohnat tržby, oslovit nové zákazníky a zajistit si silný závěr roku. Pro menší a střední prodejce to ale zároveň může být období, kdy se těžko prosazují vedle...

24. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Investovat se mladí nebojí. Peněz jim na to ale moc nezbývá

Ilustrační snímek

Češi a Češky do třiceti let častěji volí rizikovější investice a začínají s menšími částkami. Celkově nějakou formou zhodnocují své peníze tři čtvrtiny z nich. Finanční prioritou mladých je finanční...

24. listopadu 2025

Na trhu práce přituhuje. Nejvíc nezaměstnaných za osm let, propouští průmysl

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce v Česku přibývá, v říjnu jich bylo přes 340 tisíc, nezaměstnanost tak oproti září poskočila o 0,8 procenta na úroveň 4,6 procenta. Analytiky takový růst nezaměstnanosti překvapil.

24. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.