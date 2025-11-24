VIDEO: Dva cestující nedbali pravidel a v Kolíně dobíhali letadlo přímo na ranveji

Letadlo do rumunské metropole mělo odstartovat v pátek ve 21:25, ale odlet se opozdil, protože na letištní plochu vběhli dva muži ve věku 28 a 47 let. Zmeškali totiž poslední výzvu k nástupu do letadla a chtěli se do něj dostat dodatečně.
Na videu je vidět, jak na ranveji mávali a snažili se na sebe upoutat pozornost pilota. Spatřil je však zaměstnanec letiště, který byl poblíž. Následně jim zablokoval cestu a zabránil jim tak dostat se k letadlu s běžícími motory blíž. Dost možná jim tím zachránil život.
K samotnému vniknutí na ranvej dle policistů došlo tím způsobem, že zmiňovaní cestující rozbili sklo u nouzového tlačítka pro otevírání únikového východu a zmáčkli jej, aby otevřeli bezpečnostní dveře vedoucí na letištní plochu. „Dva cestující po bezpečnostní kontrole neoprávněně vešli únikovým východem na plochu,“ potvrdil i mluvčí letiště dle webu focus.de.
Policie přitom uvedla, že již vznesla trestní obvinění za neoprávněné vniknutí, ároveň je stále předmětem vyšetřování porušení zákona o bezpečnosti letecké dopravy. Letadlo do Bukurešti během cesty zpoždění dohnalo a v cíli přistálo včas.
