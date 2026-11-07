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Motory ze starých letadel začínají pohánět datová centra. Ekologové se bouří

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  19:00
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Motory starých letadel začnou pohánět datová centra. Ekologové si ale stěžují...

Motory starých letadel začnou pohánět datová centra. Ekologové si ale stěžují na jejich dopady na životní prostředí. (10. února 2021) | foto: Profimedia.cz

Satelitní snímek vznikajícího data centra společnosti xAI v Mississippi (14....
Vznikající generátor z letadlového motoru od společnosti Boom Supersonic (22....
Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...
Vzduchotechnické jednotky na střeše datového centra CloudHQ v Ashburnu ve státě...
5 fotografií
V Sonorské poušti v Arizoně stojí na nekonečné ploše tisíce vyřazených starých letadel. Přestože jejich motory neběžely už dlouhé roky, rostoucí poptávka po elektřině pro vznikající datová centra jim může přinést druhý život. Hned několik firem totiž mezi sebou soutěží v demontáži strojů a přeměně leteckých motorů na elektrické generátory. A datová centra, která zoufale potřebují energii, je hromadně skupují. A to přesto, že proti klasickým elektrárnám více znečišťují životní prostředí.

„Začínají být kreativní. Ještě před pár lety byste si řekli, že je to absurdní. Dnes jsou ale majitelé datových center přímo posedlí rychlou dodávkou energie,“ řekl deníku The New York Times Bill Kleyman, generální ředitel společnosti Apolo, která vytváří infrastrukturu pro umělou inteligenci.

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Rychlý růst datových center vyvolal obavy z rostoucích cen elektřiny. Prezident Donald Trump proto na developery v minulosti naléhal, aby se zaměřili na vlastní zdroje. „Byl to můj nápad. Nařídil jsem jim, aby si vyráběli vlastní energii, než aby ji čerpali z rozvodné sítě,“ řekl v srpnu novinářům.

A letecké motory představují bohatý, dosud nevyužitý zdroj. V lednu federální Úřad pro energetické informace uvedl, že motory ze 4 000 starých vojenských letadel mohou dosáhnout výkonu až 40 000 megawattů, což by odpovídalo výkonu zhruba dvaceti temelínských elektráren.

Přestavěné letecké motory jsou však často méně účinné a navíc proti konvenčním elektrárnám, například plynovým, více znečišťují životní prostředí.

Velký krok zpátky

Firma xAI Elona Muska nainstalovala v Mississippi osm upravených turbín, které mají napájet jedno z jejích obrovských datacenter. Vyplývá to z povolení vydaných státem a satelitních snímků.

Tyto turbíny mají ve srovnání s dalšími generátory v areálu dvojnásobné množství povolených emisí oxidu uhelnatého a zároveň o 25 procent vyšší limit pro znečišťující látky. Jak oxid uhelnatý ze zplodin, tak i těkavé organické látky ale představují významná zdravotní rizika.

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Ochránci životního prostředí tvrdí, že opětovné použití starších a méně účinných proudových motorů je krokem zpět. „Výroba elektřiny, zejména pro něco tak futuristického, jako je umělá inteligence, by měla být čím dál čistější, ne naopak,“ myslí si právník z organizace Southern Environmental Law Center Patrick Anderson.

Právě tento spolek napadl schválení nových turbín xAI státem Mississippi. Žalobu letos rovněž podala i Národní asociace pro podporu lidí jiné barvy pleti (NAACP), nejstarší a největší americká občanskoprávní organizace. Té vadí znečištění ovzduší a zhoršení životních podmínek pro černošské komunity v okolí.

Podle údajů ze sčítání lidu v roce 2020 žije v okruhu osmi kilometrů od datových center xAI na hranici Mississippi a Tennessee více než 100 tisíc lidí.

Od tryskáčů k turbínám

Výrobce generátorů pro xAI, společnost ProEnergy, přetvořila motor General Electric, který se běžně používá v letadlech firmy Boeing. Podle jejího ředitele Landona Tessmera předstihuje poptávka ze strany datových center poptávku tradičních energetických společností.

Každá z turbín má výkon 50 megawattů elektřiny, což podle něj stačí k napájení 15 000 domácností. „Pokud jste někdy letěli Boeingem 747, tak je to naprosto stejný letecký motor,“ řekl Tessmer.

Pro firmy, které čekají na připojení k elektrickým sítím nebo na dodávku standardních generátorů, představují tyto jednotky rychlé řešení.

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Minulý rok založila společnost FTAI Aviation divizi, která upravuje vyřazené motory z letadel Boeing 737 a Airbus A320 tak, aby mohly pohánět datová centra. V červenci podepsali smlouvu s developerem výpočetních středisek v hodnotě 1,5 miliardy dolarů.

„Vybavujeme svůj závod v Montrealu výrobní linkou pro přestavbu tryskových letadel. Zákazníci chtějí jednotky hned,“ řekl v dubnu prezident společnosti FTAI David Moreno.

Startup Boom Supersonic se měl původně zaměřovat na oživení nadzvukové osobní dopravy, ale nyní se na využití motorů pro datová centra také přeorientovává.

Proudový motor nad zlato

Pinal Airpark v Arizoně se nachází asi hodinu jízdy od letecké základny Davis-Monthan a je momentálně jedním z největších zařízení na recyklaci komerčních letadel na světě. Na ploše přibližně 8 tisíc hektarů stojí téměř 300 letadel. Podle manažerky zákaznického servisu Lynell Merrimanové se z těch nově vyřazených jako první vždy odmontuje motor. V mnoha případech má totiž větší hodnotu než celý trup stroje.

Dříve se motory vyřazených letadel prodávaly téměř výhradně zpátky do leteckého průmyslu. Buď pro použití v jiných modelech nebo na náhradní díly.

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Přestavba zahrnuje několik kroků. Nejprve se demontuje vnější plášť a ventilátor. Spalovací komora se pak upraví, aby spalovala zemní plyn a centrální hřídel se namísto pohánění obrovského ventilátoru připojí k převodce a elektrickému generátoru.

„Rychlost, s jakou je lze přeměnit na generátory je dnes hlavním důvodem jejich popularity,“ tvrdí profesor strojního inženýrství na Purdue University Guillermo Paniagua-Perez. „Myslím si, že za rok či dva ale lidi začnou náklady na palivo a emise zajímat.“

Podle leteckého odborníka Scotta Marchanda není úprava motorů nic nového. Ty pístové se například používají jako zavlažovací čerpadla. Jejich využití jako primární zdroj energie pro datová centra podle něj ale nemá obdoby. „Budete potřebovat obrovské množství motorů, jejichž údržba bude velmi nákladná, stejně tak jejich provoz,“ myslí si.

I přesto však Trumpova administrativa rychlou instalaci všech generátorů podporuje, uzavírá americký portál.

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