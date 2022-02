Vzdušný prostor nad Ukrajinou se uzavřel. Letecké společnosti hledají nové trasy

Uzavřený vzdušný prostor nad válečnou oblastí přesahuje také za ukrajinské hranice. Týká se to části Běloruska, jihu Ruska či Moldavska.

Aljašské letiště Anchorage uvedlo, že letecké společnosti nyní zjišťují jejich kapacitu pro případ, že by ukrajinská krize ovlivnila trasy přes Rusko, což je známkou rostoucího dopadu konfliktu na globální letecký průmysl.

Letiště bylo během studené války, kdy západní aerolinky neměly přístup k ruskému vzdušnému prostoru na trasách z Evropy do Asie, oblíbeným tankovacím uzlem pro dálkové lety.

Společnost Japan Airlines zrušila svůj čtvrteční večerní let do Moskvy kvůli obavám o bezpečnost. Společnost Emirates provedla několik menších změn na svých linkách do Stockholmu, Moskvy a Petrohradu a také na některých leteckých trasách do USA, což mělo za následek mírně delší letové časy. Naopak německá Lufthansa ve čtvrtek uvedla, že nebude rušit lety do Moskvy.



OPSGROUP, sdružení leteckého průmyslu, které sdílí informace o rizicích letů, uvedlo, že všechna letadla letící ruským vzdušným prostorem by měla mít připravené nouzové plány pro uzavřený vzdušný prostor kvůli rizikům nebo sankcím.

„Je nepravděpodobné, že by Rusko iniciovalo vlastní sankce a zákazy vstupu do vzdušného prostoru, protože by si nepřálo, aby Aeroflot dostal reciproční zákazy,“ uvedla OPSGROUP. „Mohou však reagovat na sankce jiných států.“

Webová stránka pro sledování letů FlightRadar24 uvedla, že lety společností British Airways a Virgin Atlantic z Indie a Pákistánu do Londýna, které normálně létaly nad Ruskem, nyní letěly jižní trasou, která se vyhýbá ruskému vzdušnému prostoru.

Britský premiér Johnson v rámci sankcí uvalených na Rusko oznámil zákaz vstupu Aeroflotu do britského vzdušného prostoru.

Ruský úřad pro letectví uvedl, že si vyhrazuje právo reagovat na britský zákaz letů podobnými opatřeními. Což se v pátek v dopoledních hodinách také stalo a ruská federální agentura pro leteckou dopravu Rosaviacija zakázala britským aerolinkám vstup do svého vzdušného prostoru.

Další rána pro aerolinky

Rusko-ukrajinský konflikt způsobil růst cen ropy, která se nyní poprvé od roku 2014 dostala nad 100 dolarů za barel. Letecké společnosti vyhodnocovaly rizika pro svůj vzdušný prostor, což zvyšuje provozní náklady v okamžiku, kdy je poptávka po cestování kvůli pandemii stále nízká.

Analytici z Jefferies uvedli, že evropské aerolinky pravděpodobně pocítí dlouhodobější pokles poptávky v důsledku tohoto konfliktu. A poukázali na 27% pokles cest z Evropské unie na Ukrajinu a do Ruska během dvou let poté, co Rusko anektovalo Krym v roce 2014.

Dopady na jednání s ruskými firmami se obávají i šéfové letectví. Sankce by mohly narušit platby leasingovým firmám a ovlivnit dodávky leteckých dílů.

Ruské společnosti mají podle analytické společnosti Cirium v ​​provozu

980 dopravních letadel, z nichž 777 je pronajato. Z toho dvě třetiny, tedy 515 tryskáčů, v odhadované tržní hodnotě přibližně 10 miliard dolarů, jsou pronajaty od zahraničních firem.

Podle údajů společnosti OAG, která se zabývá cestovním ruchem, patří ruský domácí trh během pandemie k nejlepším na světě, neboť kapacita v se v tomto týdnu snížila o pouhé 7,5 % ve srovnání se stejným týdnem roku 2020.

Bidenova administrativa ve čtvrtek oznámila významná exportní omezení vůči Rusku, která omezila jeho přístup ke zboží, včetně součástí letadel.

Eric Fanning, výkonný ředitel Asociace leteckého průmyslu se sídlem v USA, ale uvedl, že průmyslová omezení revidují. „Především se domníváme, že sankce a činnosti kontroly vývozu by neměly bránit potřebě udržovat bezpečnost letu komerčních letadel,“ řekl.