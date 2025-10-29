Boeing se konečně zotavuje z krize. Dodal více letadel a snížil ztrátu

Americký výrobce letadel a letecké techniky Boeing se díky meziročnímu zvýšení tržeb o 30 procent na 23,27 miliardy dolarů pomalu dostává z finančních potíží. Svou čistou ztrátu tak ve třetím čtvrtletí snížil na 5,34 miliardy dolarů, což odpovídá zhruba 112 miliardám korun. Pro srovnání činila ztráta společnosti minulý rok 6,17 miliardy dolarů.
Boeing v letošním roce zvyšuje výrobu a dodávky letadel a zotavuje se z propadu, za kterým stály problémy s kvalitou a také stávky. Firma ve třetím čtvrtletí dodala zákazníkům 160 letadel, což je o 38 procent více než před rokem.

V období od ledna do září zvýšila dodávky meziročně o 51 procent na 440 letadel. „Díky pokračujícímu zaměření na bezpečnost a kvalitu jsme dosáhli důležitých milníků v našem oživení,“ uvedl šéf podniku Kelly Ortberg.

Debut Boeingu 777X se odkládá, náklady rostou. Nevzlétne dřív než v roce 2027

Za čtvrtletní ztrátou stojí zejména mimořádné náklady v objemu téměř pět miliard dolarů, které souvisejí se zpožděními v programu výroby nového letounu 777X. „Jsme sice zklamáni prodlevami v programu 777X, letoun si ale ve zkušebních letech nadále vede dobře,“ uvedl Ortberg.

Hlavním konkurentem Boeingu je evropský výrobce letadel Airbus. Ten zveřejní hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí ve středu večer.

