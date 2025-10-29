Boeing v letošním roce zvyšuje výrobu a dodávky letadel a zotavuje se z propadu, za kterým stály problémy s kvalitou a také stávky. Firma ve třetím čtvrtletí dodala zákazníkům 160 letadel, což je o 38 procent více než před rokem.
V období od ledna do září zvýšila dodávky meziročně o 51 procent na 440 letadel. „Díky pokračujícímu zaměření na bezpečnost a kvalitu jsme dosáhli důležitých milníků v našem oživení,“ uvedl šéf podniku Kelly Ortberg.
Debut Boeingu 777X se odkládá, náklady rostou. Nevzlétne dřív než v roce 2027
Za čtvrtletní ztrátou stojí zejména mimořádné náklady v objemu téměř pět miliard dolarů, které souvisejí se zpožděními v programu výroby nového letounu 777X. „Jsme sice zklamáni prodlevami v programu 777X, letoun si ale ve zkušebních letech nadále vede dobře,“ uvedl Ortberg.
Hlavním konkurentem Boeingu je evropský výrobce letadel Airbus. Ten zveřejní hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí ve středu večer.