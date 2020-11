Boeing 737 Max nemá vyhráno všude. Čína chce letouny držet při zemi

Americký Federální úřad pro letectví se rozhodl povolit obnovu provozu letadel Boeing 737 Max. Obnovení provozu však podmínil úpravami letadel a novým školením pilotů. V Číně to však na změnu k lepšímu prozatím nevypadá, uvedlo CNN.

Nejprodávanější letadla společnosti Boeing byla na celém světě uzemněna počátkem loňského roku. Stalo se tak po dvou haváriích, při kterých zahynulo 346 cestujících. Od té doby jsou tyto stroje podrobeny zdlouhavým testům a schvalovacím procesům leteckých regulačních úřadů většiny států po celém světe.

Odstavení letadel maxů stálo jejich výrobce kolem 20 miliard dolarů, což je zhruba 444,5 miliardy korun.

Čínský trh je pro Boeing klíčový

Pro Boeing je návrat letadel 737 Max do čínského vzdušného prostotu nezbytný. Před obchodní válkou, která před lety vypukla mezi Čínou a Spojenými státy, převyšovaly čínské prodeje letecké firmy Boeing deset procent celkových tržeb. Za poslední dva roky však společnost do Číny prodala jen dva stroje. Může za to i jiný výrobce letadel, Airbus, který Boeingu značně konkuruje.

Čínský Úřad pro civilní letectví v pátek vyhlásil, že neexistuje žádný časový harmonogram pro obnovení letů, což může být pro Boeing další ranou. Požaduje průkazné výsledky vyšetřování smrtelných nehod v Etiopii a Indonésii. Zároveň žádá efektivní vylepšení konstrukce problémových letadel. Podle dosavadních výsledků vyšetřování souvisely havárie s chybným automatizovaným systémem letové kontroly.

Úřady v USA lety povolily

Na druhé straně světa, ve Spojených státech, se již Federální úřad pro letectví rozhodl povolit obnovu provozu letadel Boeing 737 Max. Nařízení podepsal šéf Federálního úřadu pro letectví Steve Dickson.

Dickson uvedl, že má v bezpečnost letadel Boeing 737 MAX nyní již stoprocentní důvěru. Rozhodnutí úřadu otevírá cestu k obnovení dodávek letounů a k zahájení jejich komerčního provozu. Očekává se, že návrat letadel do provozu již nyní bez průtahů schválí i další úřady, a to včetně těch evropských.