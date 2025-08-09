Cla USA ničí africký stát, o kterém Trump neslyšel. Lesotho zažívá těžké chvíle

  15:00
Celní politika amerického prezidenta Trumpa tvrdě dopadla i na Lesotho. Na malý africký stát, jehož ekonomika je dlouhodobě závislá hlavně na výrobě a vývozu oblečení do zahraničí. Ačkoliv ještě v lednu Lesotho vnímalo Trumpův návrat do Bílého domu spíše pozitivně, skutečná realita je jen po pár měsících úplně jiná.
Americký prezident Donald Trump při odletu do Skotska. (25. července 2025)

Americký prezident Donald Trump při odletu do Skotska. (25. července 2025) | foto: Evelyn HocksteinReuters

Když se Donald Trump znovu dostal do Bílého domu, slíbil ekonomikám v Africe, že ačkoliv Spojené státy omezí své programy zahraniční pomoci, mohou počítat s výraznějšími obchodními vazbami. Minimálně Lesotha se to ale netýká. Trumpova administrativa totiž s tímto státem obchod vysokými cly tvrdě omezuje, píše server The Wall Street Journal.

Trump měl Lesotho dokonce označit za místo, o kterém nikdo nikdy neslyšel. Možná i proto jeho administrativa uvalila právě na Lesotho, kde žije zhruba 2,5 milionu lidí, padesátiprocentní cla. Jde o sazbu, která překvapila téměř všechny. Význam Lesotha v globálním kontextu je totiž zanedbatelný.

Reakce ze strany byznysu v tomto malém africkém státě přišla snad ještě dříve, než mnozí očekávali. Textilky v podstatě okamžitě po ohlášení cel začaly masově propouštět. Hlavně proto, že léta byl jejich obchod závislý na dodávkách právě do Spojených států, a to i díky speciální dohodě, která tamním firmám zajišťovala bezcelní přístup na americký trh.

Trump uvalil nová cla na dovoz z desítek zemí, týkají se Indie i Švýcarska

Fabriky bez objednávek

Přitom právě textilní průmysl byl v Lesothu dlouhá léta nejvýznamnějším zaměstnavatelem. Nyní ale továrny, které ještě před několika týdny vyráběly oblečení pro značky jako Reebok, Walmart či Levi’s, hlásí nulové objednávky. Přitom dříve se dodávky oblečení do Spojených států na tržbách ze zahraničí podílely 20 procenty.

Třeba v lesothském hlavním městě ještě donedávna místní továrna Ever Successful zaměstnávala 650 lidí. Nyní má ale firma jen 90 zaměstnanců a nevylučuje další propouštění. „Platí tu jednoduché pravidlo. Když nejsou objednávky, nejsou výplaty,“ tvrdí místní personalista Malefetsane Phahla.

Celou řadu dělníků v Lesothu nečeká lehká budoucnost. Na příjmech zaměstnanců v továrnách byly dlouhodobě závislé celé rodiny. Příkladem je čtyřiačtyřicetiletá Lieketseng Billyová, která v lesothských textilkách téměř bez přerušení pracovala již od roku 2001. Nyní je ale nezaměstnaná a úspory nemá.

Ještě nás můžete potřebovat, varuje Lesotho Trumpa. Musk má v zemi zájmy

„Je to těžké. Vydělávala jsem málo a mé rodině nic navíc nezbývalo,“ říká Billyová s tím, že v jejím případě navíc nejde pouze o peněžní příjmy. Bojuje totiž i se zdravotními obtížemi a dlouhá léta byla závislá i na dodávkách léků od americké humanitární pomoci. Ty jí nyní postupně dochází.

Školy zůstanou nedostavěné

Podobně je na tom jednatřicetiletá Mamotipi Masithaová. „Má rodina nyní žije hlavně díky sousedům. Chtěla bych Donalda Trumpa poprosit, aby cla snížil. My tu práci potřebujeme,“ prosí africká dělnice na dálku amerického prezidenta.

Transgender myši? A kdo slyšel o Lesothu? Trump sepsul pomoc, republikáni se smáli

Problémy ale nemá pouze lesothský průmysl. Kvůli omezeným programům pro zahraniční pomoc přišlo o peníze i tamní školství. Řada vzdělávacích zařízení zůstane nedostavěná, některé místní děti už nemají možnost studovat. Zejména ty, které žijí v horských oblastech, uzavírá The Wall Street Journal.

Hromadná žaloba na řetězce za předražené potraviny je možná, připustil expert

