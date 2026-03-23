„S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí Lea Radvinského. Zemřel pokojně po dlouhém boji s rakovinou,“ citovala agentura Reuters mluvčí OnlyFans. „Jeho rodina požádala v této těžké chvíli o respektování soukromí.“
Platformu založili v roce 2016 Britové Guy a Tim Stokelyovi, na popularitě výrazně získala během covidové pandemie, kdy se mnoho pornoherců a sexuálních pracovníků přesunulo do online světa, aby si udrželi příjmy. Radvinskyj ji od nich koupil v roce 2018 a proměnil ji v kulturní fenomén, který podle Bloombergu přetvořil pornografický průmysl tím, že umožnil tvůrcům účtovat si přímo za svůj obsah.
Přestože se společnost snažila přilákat i mainstreamové tvůrce, jako jsou známí kuchaři či sportovci, zůstává spojená především s obsahem pro dospělé. OnlyFans si účtuje dvacetiprocentní poplatek z většiny předplatných a prodaného obsahu. V roce 2024 společnost vykazovala přes 4,6 milionu účtů tvůrců a přibližně 377 milionů fanoušků, přičemž dosáhla tržeb 1,4 miliardy dolarů. Radvinskyj si z firmy od roku 2021 vyplatil na dividendách přibližně 1,8 miliardy dolarů.
Leonid Radvinskyj se narodil v ukrajinské Oděse, jeho rodina se však v jeho dětství přestěhovala do Chicaga. Naposledy žil podle svých webových stránek na Floridě. Zůstával vždy v ústraní a nikdy se veřejně příliš nevyjadřoval. Podle Onylfans podporoval několik filantropických projektů po celém světě, včetně těch, které se věnují boji s rakovinou.