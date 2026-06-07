Sedmapadesátiletá sociální pracovnice v důchodu Lisa Primmová z města Ypsilanti v Michiganu užívá lék Zepbound již zhruba dva roky. Za tu dobu se jí každých pár týdnů změnila velikost oblečení o jedno číslo. Podařilo se jí zhubnout již 52 kilogramů a místo velikosti 22 nosí nyní velikost 4. Při nákupu si ale není vždy jistá, zda jí menší velikosti budou sedět. „Stále si objednávám i velikost 6 nebo 8, pak vše nakonec vracím a objednávám si menší,“ říká podle portálu The Wall Street Journal.
Také Američanka Valerie Ottová z kalifornského Berkeley patří k těm zákaznicím, které si při obnově šatníku pořizují oblečení několika různých velikostí, aby našla tu správnou. Tato 44letá softwarová inženýrka nakupuje převážně online, což je zvyk, který si osvojila kvůli strachu z vyzkoušení oblečení v kabince ještě předtím, než zhubla.
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Začala hubnout v roce 2017 díky bariatrické operaci, díky které zhubla přes 45 kg. Od roku 2023 užívala také léky na hubnutí a zhubla dalších 13 kilo. Do online objednávek si dříve přidávala několik velikostí stejného kusu oblečení, aby zjistila, která jí sedí. „Tak nějak jsem nevěřila, že mi menší velikosti budou sedět,“ říká. Nyní je sebevědomější, ale stále si občas objednává více velikostí.
Ztráta pro obchodníky
Podle společnosti Narvar dosáhl v roce 2025 podíl výměn oděvů, 14,6 procenta a rostl tak již třetí rok v řadě, jak vyplývá z přehledu 38 maloobchodníků společnosti Narvar, která spravuje vrácené zboží pro maloobchodníky. Zvýšený počet vrácených zásilek představuje pro maloobchodníky značný pokles zisků.
Farnam Elyasof, zakladatel internetového obchodu s levnými obleky FlexSuits, zaznamenal v uplynulém roce 50procentní nárůst vráceného zboží. „Když si zákazník objedná stejný oblek ve dvou nebo třech velikostech, je to pro nás varovný signál,“ říká. V takových případech pravděpodobně zkontroluje míry, zeptá se zákazníka, zda hubne, nebo mu poradí, aby s nákupem počkal. To pomáhá, ale vrácené zboží nepřestává přicházet. „Je to už skutečný problém a pro mě to znamená ztrátu,“ říká obchodník.
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Podle Prashanta Agrawala, generálního ředitele společnosti Impact Analytics, která pomáhá maloobchodníkům spravovat jejich zásoby, může u firmy s obratem jedné miliardy dolarů, u níž se obvykle vrací asi dvacet procent zakoupeného zboží, nárůst vráceného zboží o pět až deset procentních bodů snížit hrubou marži až o dvacet milionů dolarů. „Je to obrovský problém,“ uvedl.
O jedno číslo měsíčně
V období nejintenzivnějšího hubnutí mohou lidé užívající léky na bázi GLP-1 každý měsíc zhubnout o jednu velikost oblečení. Džíny, podprsenky a sportovní oblečení jsou často prvními položkami, které pak zákazníci vyměňují. Pak přicházejí na řadu topy a šaty, stejně jako úpravy prstenů, náramků a velikosti bot.
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Trend vracení zboží je obzvláště výrazný u větších velikostí. Podle analytické společnosti Impact Analytics nejvíce vzrostly vrácené položky ve velikostech M, L a XL. „Když zhubnete, říkáte si, že musíte koupit velikosti M a L, abyste zjistili, co vám lépe sedí,’“ říká Agrawal.
Judith Somekhová, spoluzakladatelka internetového obchodu The Dress Outlet, vybízí zákazníky, aby si před objednáním šatů nebo společenských rób pečlivě zkontrolovali velikostní tabulky. Aby společnost udržela míru vráceného zboží na přibližně 20 procent, nově účtuje poplatek za vrácení zboží do skladu – ten nedávno zdvojnásobila na 20 procent z kupní ceny, u vybraných značkových šatů dokonce na vyšší částku.
„Tak nějak nutíme zákazníky, pokud nemají peněz nazbyt, aby si před nákupem zkontrolovali velikost,“ říká obchodnice. Vyšší počet vrácených zásilek i pro ni znamená vyšší náklady a vyšší náklady znamenají vyšší konečné ceny pro spotřebitele. „A to samozřejmě nechceme,“ dodává.
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Audrey Herringová, zakladatelka online dámské značky June Adel, uvedla, že celková míra vrácení zboží v jejím obchodě se drží přibližně na 12 procentech, ale změnila se její příčina. Dříve byly hlavními důvody, proč zákazníci zboží vraceli, látka a střih. Nyní je u nejméně 60 procent vráceného zboží jako důvod uvedeno, že je příliš velké nebo že zákaznice zhubla.
Tato změna ovlivnila způsob, jakým nyní vede svůj obchod. „Zvýšila jsem objednávky menších velikostí, abych vyhověla štíhlejším postavám svých zákaznic,“ říká. Také podrobněji popisuje velikosti šatů, topů a dalších produktů a uvádí, zda mají tendenci být větší. „Vždy se snažíme zákazníky předem informovat, protože vrácení zboží je velmi nákladné,“ uzavřela podle amerického portálu.