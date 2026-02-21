Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

Prosincová analýza PwC ukázala, že americká spotřeba léků na hubnutí jako Ozempic nebo Wegovy se v meziročním srovnání více než zdvojnásobila. V každé páté americké domácnosti se najde alespoň jeden její člen, který tyto přípravky bere. Léky na hubnutí se staly fenoménem, který se rychle rozšiřuje i do dalších zemí ve světě a začíná trápit potravinářské společnosti, píše agentura Reuters.
Rozmáhající léky na hubnutí řeší i společnost Pepsi Cola, která již začala na americkém trhu pod svými značkami Siete a Sabra testovat menší balení. Cílem je zjistit, jak američtí spotřebitelé na nové gramáže reagují. Pepsi Cola ale u některých svých výrobků upravuje i složení. Třeba u brambůrek Lay’s omezuje umělá barviva.
Reaguje i Coca-Cola, která v návaznosti na rostoucí poptávku zatím zvýšila výrobu oblíbeného mléka Fairlife. Jde o značku, kterou Coca-Cola převzala v roce 2020 za 980 milionů dolarů. Ačkoliv někteří v té době nákup Coca-Coly označovali jako nehospodárný a nesmyslný, dnes se ukazuje, že i díky postupné změně životního stylu v USA se tato sázka vyplácí.
Inovují všichni
Nejde ale o jediné potravinářské giganty v USA, ve kterých se změny kvůli rostoucí popularitě léků na hubnutí řeší. „Dnes nenajdete už žádnou potravinářskou firmu, která v reakci na tyto přípravy neinvestuje obrovské prostředky do svého výzkumu a vývoje,“ potvrzuje analytik Peter Mangan z poradenské společnosti Portage Point Partners.
Řadí se mezi ně i společnost General Mills, která je nejen na americkém trhu známá hlavně pro cereálie Cheerios. Nyní ale tento gigant pracuje na cereáliích, které nabídnou výrazně vyšší obsah bílkovin. „Američtí spotřebitelé čím dál více vyhledávají nutričně hodnotnější potraviny s vyšším obsahem bílkovin i vlákniny,“ tvrdí Jeffrey Harmerning, šéf společnosti General Mills.
Právě společnost General Mills na rostoucí oblibu léků na hubnutí reaguje snad nejvýrazněji ze všech velkých amerických potravinářských firem. Firma si totiž nejspíš uvědomuje, že změna stravovacích návyků v USA může být dlouhodobá. I proto společnost meziročně zvýšila své investice o 23 procent. Výrazně vyšší investice před časem oznámila také společnost Kraft Heinz. Konkrétně jde o 600 milionů amerických dolarů na oživení značek, jejichž prodeje klesají.
Potravinářské firmy v USA přijdou o 12 miliard dolarů
Odhady poradenské společnosti EY-Parthenon ukazují, že americký trh s občerstvením může na tržbách během příští dekády přijít až o 12 miliard amerických dolarů, a to právě jen díky rostoucí oblibě léků na hubnutí, které mají potlačovat chuť k jídlu a zajistit nižší kalorický příjem.
Potravinářští giganti ale sází i na to, že poptávka po sladkém i slaném se na úplné dno nepropadne. „Data ukazují, že výrazně ubude hlavně bezmyšlenkovité přejídání,“ uzavřel pro agenturu Reuters Peter ter Kulve, který je šéfem značky Magnum.