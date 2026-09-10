Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Léky na hubnutí pod tlakem. Výrobci uplácejí lékaře, aby je předepisovali

Jan Dvořák
  14:29
Premium

Léky Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk (8. března 2024) | foto: Reuters

Největší výrobci léků na hubnutí poskytli alespoň jednu platbu více než čtvrt milionu amerických lékařů. Žádná jiná skupina léků na předpis se dosud nepropagovala v takovém rozsahu. Takové počínání však vyvolává otázky ohledně střetu zájmů. Finanční vztahy mezi lékaři a farmaceutickými společnostmi souvisejí s vyšší mírou předepisování léků sponzorující společnosti. Podle výzkumů mohou i relativně skromné finanční vztahy vést k nevědomé zaujatosti, což činí z plateb farmaceutického průmyslu lékařům přetrvávající etický problém v medicíně.

Doktor Carlos Campos tráví většinu pracovních dní jako praktický lékař a ošetřuje pacienty s nejrůznějšími zdravotními potížemi, zejména pak s obezitou a cukrovkou. Vedle své praxe v Texasu si však vybudoval stabilní vedlejší zdroj příjmů. Za posledních sedm let mu zaplatili výrobci léků téměř milion dolarů za to, že šíří „evangelium“ o lécích na hubnutí a cukrovku známých jako GLP-1 mezi kolegy ve svém domovském státě i mimo něj. „Jsem vlastně něco jako evangelický kazatel. Najímají mě, abych prodával vědu,“ říká lékař.

Pacient přijde a řekne: ‚Chci to‘, a pokud mu to nedají, najde si jiného lékaře, který mu to předepíše.

Robert Lustiglékař

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách

Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně

Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.

Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak, zjistil průzkum

Přednastavené spropitné na platebních terminálech v restauracích hostů často...

V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...

Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

ECB letos podruhé zvýšila úroky. Obává se důsledků konfliktu na Blízkém východě

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Evropská centrální banka (ECB) podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,50 procenta, informovala banka. Upozornila, že konflikt na...

10. září 2026  14:51

Léky na hubnutí pod tlakem. Výrobci uplácejí lékaře, aby je předepisovali

Premium
Léky Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk (8. března 2024)

Největší výrobci léků na hubnutí poskytli alespoň jednu platbu více než čtvrt milionu amerických lékařů. Žádná jiná skupina léků na předpis se dosud nepropagovala v takovém rozsahu. Takové počínání...

10. září 2026  14:29

Google posílí ve Finsku infrastrukturu pro AI, investuje přes 13 miliard eur

ilustrační snímek

Americká společnost Google, která je součástí skupiny Alphabet, investuje v příštích dvou letech ve Finsku nejméně 13 miliard eur (314,9 miliardy Kč) do infrastruktury umělé inteligence. Společnost v...

10. září 2026  14:28

Dívat se shora na mraky. Jak restaurace na vrcholu WTC navždy změnila New York

Premium
„Windows on the World“ byl komplex restaurací, konferenčních prostor a...

Restaurace Windows on the World nacházející se ve 106. a 107. patře Severní věže newyorského Světového obchodního centra byla kulinářským fenoménem, který navždy změnil kulturu města. Vznikla v době,...

10. září 2026  11:30

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

10. září 2026  8:22

Práci přes aplikace čekají nová pravidla. Spor je na tom, kdo je zaměstnanec

Premium
ilustrační snímek

Mezi vysokoškolskými přednáškami rozvézt pizzu a večer zaskočit pohlídat děti je způsob výdělku, který se u lidí, kteří hledají flexibilitu, těší oblibě. Funguje to obvykle tak, že má člověk v mobilu...

10. září 2026

Stát musí umět změny ve zdravotnictví postavit, říká ředitel pojišťovny

Ivan Duškov, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

České zdravotnictví čeká kvůli stárnutí populace výrazná proměna. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivana Duškova bude potřeba méně akutních lůžek, naopak výrazně více následné péče, nové...

10. září 2026

Britská letiště během pár dnů zrušila na dva tisíce letů, kvůli problémům s řízením provozu

ilustrační snímek

Britská letiště ve středu opět rušila či odkládala stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes dva tisíce letů, na...

9. září 2026  19:32,  aktualizováno  20:28

Nejvytíženější přístavy Evropy. Rotterdam má před ostatními obrovský náskok

Rotterdamský přístav (18. dubna 2025)

Evropa je na lodní dopravě závislejší, než se může na první pohled zdát. Přes přístavy proudí většina zboží, které unie dováží a vyváží. Jednoznačně mezi nimi dominuje nizozemský Rotterdam, který za...

9. září 2026

Rozvádějící ředitel Smilegate musí manželce vyplatit rekordní miliardy

Kwon Hyuk-bin, zakladatel a současný šéf jihokorejské herní společnosti...

Jihokorejský soud ve středu nařídil Kwon Hjok-pinovi, zakladateli herní společnosti Smilegate, aby své manželce v rámci rozdělení majetku vyplatil 2,55 bilionu wonů (přes 39,7 miliardy Kč). Částka by...

9. září 2026  18:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Češi a zdražování: Nejcitlivěji inflaci stále vnímají mladí, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Důsledky inflace na sobě pociťuje 77 procent Čechů, což je nejméně za pět let. Téměř osm z deseti lidí se obává vlivu cen pohonných hmot. Lidé mají strach především z dalšího zdražování běžného...

9. září 2026

AI nás může zahubit do konce dekády. Výzkumník dal výpověď a varoval

ilustrační snímek

Mezi výzkumníky zabývajícími se umělou inteligencí sílí obavy, že konkurenční boj žene firmy k vývoji stále schopnějších systémů. Ty se podle některých mohou začít samy zdokonalovat a vymknout se...

9. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×