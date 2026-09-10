Doktor Carlos Campos tráví většinu pracovních dní jako praktický lékař a ošetřuje pacienty s nejrůznějšími zdravotními potížemi, zejména pak s obezitou a cukrovkou. Vedle své praxe v Texasu si však vybudoval stabilní vedlejší zdroj příjmů. Za posledních sedm let mu zaplatili výrobci léků téměř milion dolarů za to, že šíří „evangelium“ o lécích na hubnutí a cukrovku známých jako GLP-1 mezi kolegy ve svém domovském státě i mimo něj. „Jsem vlastně něco jako evangelický kazatel. Najímají mě, abych prodával vědu,“ říká lékař.
Pacient přijde a řekne: ‚Chci to‘, a pokud mu to nedají, najde si jiného lékaře, který mu to předepíše.