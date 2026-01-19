Nový trend v oblasti zdraví. Léky na hubnutí mění nákupní chování Britů

Užívání léků na hubnutí začíná měnit nákupní návyky Britů. Spotřebitelé častěji volí zdravější a výživově bohatší produkty, což se začíná projevovat v prodejích potravin. Někteří prodejci již reagují na změnu poptávky a představují speciální produktové řady, napsala agentura Reuters.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle šéfů maloobchodních prodejen a analytiků asi pět procent dospělých ve Spojeném království užívá léky na bázi GLP-1 (glukagon-like peptide-1). Mezi známé léky na bázi GLP-1 patří Ozempic a Wegovy, které se podávají ve formě injekcí a jsou běžně používány pro léčbu cukrovky 2. typu.

„U zákazníků, kteří tyto produkty používají, vidíme větší přechod k zdravějším volbám, k čerstvým potravinám, k potravinám bohatým na vlákninu, a jsme opravdu dobře připraveni na to, abychom tuto potřebu uspokojili,“ uvedl pro agenturu Reuters Simon Roberts, generální ředitel druhého největšího prodejce potravin ve Velké Británii Sainsbury’s.

Společnost NielsenIQ, která se zabývá průzkumem trhu, uvedla, že ačkoli celkové tržby z prodeje potravin ve Spojeném království za čtyři týdny do 27. prosince vzrostly v hodnotovém vyjádření o 2,5 procenta, v objemovém vyjádření klesly o 0,2 procenta. Vedoucí výzkumu spotřebitelů v investiční bance Shore Capital Clive Black uvedl, že jde možná nejjasnější známku důsledků užívání léků na stravovací návyky lidí.

Obchody změny monitorují

Trend představuje pro maloobchodníky výzvy i příležitosti. Ken Murphy, generální ředitel společnosti Tesco, zmínil, že společnost velmi pozorně“ sleduje vývoj trendu GLP-1.

„Už teď máme širokou škálu produktů, které bych označil za GLP-1 friendly,“ uvedl Murphy. Například o Vánocích podle něj zaznamenalo Tesco úspěch v případě prodejů čerstvých potravin, kdy se srovnatelné tržby meziročně zvýšily o 6,6 procenta.

„Jsme dobře připraveni reagovat na jakýkoli trend ve zdravějším stravování a budeme i nadále pečlivě sledovat specifické produktové řady, které by mohly vyhovovat těmto typům spotřebitelů,“ uvedl Murphy. Dodal, že během Vánoc byly patrné vyšší prodeje nápojů s nízkým obsahem alkoholu a bez alkoholu.

Změny monitoruje také řetězec Marks & Spencer. V reakci na rostoucí poptávku po zdravějších potravinách řetězec začátkem ledna uvedl na trh novou řadu „nutričně bohatých“ produktů.

„Nová řada je skvělá pro zákazníky, kteří snižují příjem potravy, jako jsou lidé používající léky GLP-1,“ řekla vedoucí oddělení inovací v oblasti potravin v Marks & Spencer Annette Petersová. Firma si podle ní stanovila výzvu vytvořit produkty, které mají větší hustotu živin než kalorií. „Každé sousto je plné živin, které všichni potřebujeme,“ cituje její slova britský portál The Guardian.

Pouze pod lékařským dohledem

Léky na bázi GLP-1 jsou ve Velké Británii dostupné pouze na lékařský předpis. Odborníci varují, že jejich užívání je možné pouze po konzultaci s lékařem. Experti také upozorňují na vedlejší účinky léků, jako jsou problémy spojené se slinivkou břišní, které vedly úřady k zahájení nového výzkumu vedlejších účinků těchto léků na začátku tohoto roku.

„I když víme, že předepsané agonisty GLP-1 jsou obecně považovány za bezpečné, stále o nich mnoho nevíme,“ uvedl již dříve pro BBC Chris Damman, gastroenterolog a klinický odborný asistent na University of Washington.

Rostou také obavy ohledně černého trhu a nakupování léků na hubnutí na sociálních sítích. Britská agentura pro regulaci léčiv a zdravotnických prostředků (MHRA) vydala nové varování pro osoby, kteří léky plánují užívat.

„Lidé v tomto ročním období často hledají způsoby, jak podpořit své zdraví, ale nákup léků od nelegálních online prodejců může vaše zdraví vystavit skutečnému riziku,“ řekla Jenn Matthissenová z MHRA, která je členkou týmu pro bezpečnost a dohled léčiv.

„Vždy se ujistěte, že používáte autorizované produkty z legitimních zdrojů, a poraďte se se zdravotnickým pracovníkem o bezpečných a ověřených možnostech,“ doplnila.

