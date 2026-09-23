Osmatřicetiletá Diamantina Cavazosová z amerického Dallasu si už dva roky nechává posílat z Kanady lék Xifaxan, který užívá kvůli střevním obtížím. Týdenní dávka ji vyjde zhruba na 10 dolarů, tedy asi 210 korun. Pokud by stejný přípravek kupovala doma ve Spojených státech, zaplatila by podle svých slov 1 100 dolarů, v přepočtu téměř 23 500 korun týdně. Její pojišťovna totiž léčbu nehradí, píše The Wall Street Journal.
„Jsem z toho rozčilená,“ říká Američanka. Zdaleka přitom nejde o ojedinělý případ. Podle studie zveřejněné v odborném časopise JAMA Network Open si kvůli nižším cenám pořizovaly léky v zahraničí více než dva miliony Američanů.
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Dovoz léků pro vlastní potřebu se ve Spojených státech dlouhé roky pohyboval v určité šedé zóně. Pravidla FDA většinu podobných zásilek sice formálně neumožňují, u menších balíčků ale úřady často postupovaly benevolentněji. Léky s nízkou hodnotou tak mnohdy prošly hranicí bez podrobnější kontroly.
Zpřísňovat se začalo už loni v srpnu
První zpřísnění přišlo už loni v srpnu, kdy se na část zásilek ze zahraničí začaly vztahovat celní poplatky. Od 22. října se podmínky ještě výrazně změní. Léky zasílané poštou budou muset projít standardním celním řízením, do něhož vstoupí licencovaný celní zástupce a nově také finanční záruka.
Americká vláda změnu vysvětluje snahou lépe kontrolovat levné zahraniční zásilky a omezit dovoz nelegálního zboží. Pro pacienty ale může být výsledek mnohem jednodušší. Balíček, který jim dnes bez větších problémů dorazí domů, se příště přes hranici vůbec nemusí dostat.
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O jeho dalším osudu navíc nebudou rozhodovat pouze celníci. Výraznější roli získají také firmy zpracovávající celní dokumentaci, které budou kontrolovat, zda zásilka splňuje podmínky FDA. Důsledky ale mohou být obrovské. „Všechno, co míří do Spojených států, se může jednoduše zastavit,“ varoval Tim Smith z Kanadské mezinárodní lékárnické asociace.
Podobný režim i pro Turecko či Indii
Obavy amerických pacientů mezitím rychle rostou. Organizace Campaign for Personal Prescription Importation získala během necelých dvou týdnů 20 tisíc nových členů. Její zástupci zároveň obdrželi více než tisíc e-mailů od lidí, kteří se bojí, že po zpřísnění pravidel přijdou o možnost nakupovat léky za výrazně nižší ceny.
Mezi často objednávané přípravky patří například lék na ředění krve Eliquis. Devadesátidenní zásoba z Kanady vyjde na méně než 600 dolarů, tedy zhruba 12 900 korun, což je přibližně polovina ceny, za kterou se přípravek prodává na amerických slevových platformách. Část pacientů proto podle organizace už zvažuje omezení dávek, vynechávání tablet, nebo dokonce úplné přerušení léčby.
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Na blížící se změnu už reagují také samotné kanadské lékárny. Northwest Pharmacy upozornila, že u objednávek vytvořených po 9. říjnu už nemůže zaručit doručení. Zároveň přestala doplňovat část zásob. Někteří další provozovatelé připouštějí, že pokud se tok léků do Spojených států výrazně omezí, mohou přijít o podstatnou část zákazníků.
Nová pravidla se přitom nebudou týkat jen Kanady. Stejným režimem mají projít také zásilky z Indie, Británie, Austrálie nebo Turecka. Pro Američany, kteří si léky koupí osobně během cesty do zahraničí a přivezou si je domů sami, se naopak nic nemění, uzavírá The Wall Street Journal.