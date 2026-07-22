Trumpův plán vysokými cly přimět farmaceutické firmy k přesunu výroby do Spojených států může narušit současné dodavatelské řetězce, díky nimž zůstávají generické léky levné a dostupné. Patří mezi ně běžná analgetika a antibiotika, ale také přípravky na vysoký cholesterol nebo rakovinu. Většina se dnes vyrábí v Indii, Evropě a Číně, píše agentura Bloomberg.
Generické přípravky tvoří více než 90 procent léků vydávaných v USA na předpis. Jejich výrobci však mají jen malé ziskové marže a zákazníky získávají především nízkou cenou. Náklady spojené s vysokými cly proto podle odborníků nebudou mít z čeho pokrýt.
Otázkou navíc zůstává, zda přesun výroby do USA může léky skutečně zlevnit. Produkce v zemích, jako je Indie, vychází levněji mimo jiné díky nižším nákladům na pracovní sílu.
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„Toto rozhodnutí povede k horší dostupnosti generických léků ve Spojených státech, protože je výrobci nebudou schopni nabízet tak levně. Firmy proto buď zdraží, nebo americký trh opustí, což pravděpodobně omezí konkurenci a donutí spotřebitele sáhnout po dražších značkových lécích,“ uvedl Nathan Gray, vedoucí výzkumný pracovník Institutu pro mezinárodní obchod při australské univerzitě v Adelaide.
Největší rána čeká Indii
Největší důsledky by měla cla v Indii, která je hlavním dodavatelem generických léčiv na americký trh. Farmaceutické výrobky patří mezi tři nejvýznamnější indické vývozní položky do USA a v obchodním roce 2024 až 2025 dosáhl jejich export 10,5 miliardy dolarů (220,5 miliardy korun).
Spolu s už zavedenými cly na ocel, hliník a automobily by nová opatření nepříznivě zasáhla více než 40 procent indického vývozu do Spojených států. Indičtí výrobci přitom mají na americkém trhu zásadní postavení. Podle dřívější analýzy agentury Bloomberg dodaly společnosti Glenmark Pharmaceuticals a Lupin v roce 2024 přibližně 65 procent všech antikoncepčních tablet předepsaných v USA.
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Po Trumpově oznámení proto oslabily akcie tamních farmaceutických firem. Index NSE Nifty Pharma i akcie společnosti Sun Pharmaceutical Industries klesly až o 1,9 procenta.
Dva roky nemusí stačit
Vybudování nového farmaceutického závodu je podle analytika Višala Mančandy ze společnosti Systematix Group nákladné a jeho spuštění trvá nejméně tři roky, takže Trumpem stanovená lhůta nemusí firmám stačit.
Generické léky
jsou léky obsahující stejnou účinnou látku jako originální (patentované) léky, ale jsou vyráběny a prodávány pod jiným názvem a obvykle za nižší cenu.
Tyto léky jsou ekvivalentní originálním lékům v kvalitě, bezpečnosti, účinnosti a dávkování, ale neobsahují ochrannou známku originálního výrobce.
„Taková cla se nikdy neočekávala,“ uvedl Mančanda pro Bloomberg . Dodal, že někteří výrobci mohou místo přesunu produkce omezit své působení v USA a více se zaměřit na jiné trhy.
Případné omezení dodávek by se netýkalo jen Indie. Z Číny sice pochází menší část generických léků dovážených do USA, tamní výrobci však mají důležité postavení u některých antibiotik či léků na ředění krve.
Trump zároveň tlačí na přesun výroby do USA také u patentově chráněných léčiv. Jeho administrativa chce na část dovozu uvalit až stoprocentní clo, počítá však s několika výjimkami. Velké farmaceutické společnosti, například Merck a Eli Lilly, se postihům vyhnuly díky dohodám s Bílým domem, uzavírá Bloomberg.