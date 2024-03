Ať prší, aspoň ušetříme. Legoland plánuje dynamické ceny podle počasí

Dynamický cenový model začne platit do konce roku pro dvacet největších atrakcí společnosti ve světě. Firma mimo Legoland vlastní například i muzeum Madame Tussauds nebo vyhlídkové kolo London Eye. „Návštěvníci v USA se dočkají zavedení dynamických cen v příštím roce,“ uvedl ředitel společnosti Scott O’Neil pro Financial Times.

Pro provozovatele je dynamická tvorba cen způsobem, jak udržet snesitelnou úroveň návštěvnosti. Konkrétně pro Merlin Entertainments je přechod na nový cenový model také důsledkem snahy přizpůsobit se novému chování zákazníků. Rodiny se od začátku pandemie do jejích parků nevracejí v takové míře jako do parků Disney a Universal, uvádí web Fast company

Legoland má v současnosti jedenáct poboček rozmístěných po celém světě. Merlin Entretainments vlastní také zábavní park Prasátko Peppa se dvěma pobočkami v USA, Sea Life s 46 dalšími po celém světě. Celkem má 141 zábavních parků a atrakcí.

„Pokud se atrakce nachází ve Velké Británii, je právě srpnová vrcholná prázdninová sezona, je slunečno a sobota, musíte očekávat, že zaplatíte více, než kdyby to bylo deštivé březnové úterý,“ Scott O’Neil na uplatnění modelu v praxi.

Trend dynamických cen můžeme znát od poskytovatelů taxislužeb Uber nebo Lyft, kteří své ceny upravují podle počtu řidičů a aktuálního vytížení. Průkopníky byly už letecké společnosti v osmdesátých letech a firmy jako TripAdvisor, Skyscanner a Airbnb tento model přejaly.

Mezi zábavními parky je firma Merlin Entertainments první, která na trend přistoupila. Například společnost Disney má léta několik cenových úrovní pro své zábavní parky. Ty upravují ceny během rušných sezon, jako jsou třeba prázdniny. V tuzemsku se sezonním ceníkem pracují například lyžařské resorty.

Firmy však mohou u dynamických cen také narazit. V USA se to projevilo například u fastfoodového řetězce Wendy’s, který se jen pomalu vzpamatovává z reakce poté, co oznámil různé ceny za menu v období nízké poptávky. Zákazníci, kteří se obávali, že společnost bude účtovat vyšší ceny v období vysoké poptávky, přiměli společnost k odložení jakýchkoli plánů na zavedení dynamických cen nejméně do roku 2025.