Detailně propracovaný model byl podle zástupců Lega navržen tak, aby zachytil jak monumentální rozměr, tak ducha Gaudího vize. „Nabízí stavitelům jedinečný způsob, jak prozkoumat architekturu jedné z nejsložitějších a nejobdivovanějších budov, jaké kdy byly navrženy,“ uvedla firma v prohlášení.
Stavění modelu začíná apsidou a kryptou, pokračuje původním Gaudího průčelím Narození Páně a dramatickým průčelím Umučení, následně se zvedá k hlavním lodím chrámu, západní sakristii a šesti ikonickým věžím. Závěrečná fáze spojuje model pomocí východní sakristie a průčelí Slávy.
Celkem model obsahuje 12 060 dílků, což z něj počtem kostiček činí největší stavebnici, jakou kdy Lego uvedlo na trh. Jedním z jedinečných detailů je působivý efekt vitrážových oken navržený tak, aby připomínal způsob, jakým světlo prostupuje skutečnou bazilikou.
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„Cítili jsme obrovskou odpovědnost vytvořit model, který by byl důstojnou poctou chrámu. Naším cílem bylo s maximálním respektem vzdát hold Gaudího vizi, zachytit rytmus výstavby baziliky, její mimořádnou složitost a ambice a převést je do poutavého stavebního zážitku,“ říká designér Lega Rok Žgalin Kobe.
„Najít rovnováhu mezi měřítkem a přesností a zároveň zůstat věrný živému monumentu, který se vyvíjí již více než sto let, představovalo jedinečnou designérskou výzvu – a jsme na výsledek nesmírně hrdí,“ dodává.
Stavebnice Lego Architecture Sagrada Família bude k mání za 749,99 eur, v přepočtu tedy asi 18 tisíc korun.