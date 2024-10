Hackeři ovládli Lego. Prostřednictvím e-shopu nabízeli podvodnou kryptoměnu

Jako první o incidentu informoval server The Brick Fan. Podle jeho vyjádření se jednomu nebo více krypto podvodníkům podařilo nabourat do části oficiálního internetového obchodu. Na adrese lego.com krátce podvodníci inzerovali Lego měnu. Jak vypadaly napadané stránky, zdokumentoval jeden z youtuberů na sociální síti.

Hey @LEGO_Group someone popped your site and changed the main page! It directs to a crypto site to an account that is almost definitely not you guys! pic.twitter.com/JrG31zcpYX