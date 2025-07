První čínský Legoland se otevřel v Šanghaji. Je možná největší na světě

V Šanghaji se v sobotu návštěvníkům otevřel zábavní park Legoland, který je prvním v Číně. Napsala to agentura AP, podle níž je šanghajský resort, který vznikl z 85 milionů kostek Lega, jedním z nyní...

Öresundský most slaví. I po čtvrt století je nejdelším svého druhu v Evropě

Jedna z nejikoničtějších evropských dopravních staveb – Öresundský most – slaví pětadvacet let. Konstrukci spojující Švédsko a Dánsko tvoří most, tunel a umělý ostrov slavnostně otevřeli 1. července...