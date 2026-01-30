Lidé stáli na palubě a srkali šampaňské. Luxusní lodi v Antarktidě pomáhal ledoborec

  16:00
Luxusní loď Scenic Eclipse II se na své plavbě po Antarktidě dostala do problémů. Poté, co dvanáctý den plavby uvázla v ledu a nebyla schopná pokračovat v cestě, kapitán musel požádat o pomoc loď americké pobřežní stráže Polar Star.

„Byla to jen šťastná náhoda, že tam zrovna byla, a navíc to připadlo na 50. narozeniny lodi, což byla opravdu skvělá shoda okolností,“ uvedl pro The Washington Post James Griffiths, generální manažer pro oceánské operace ve společnosti Scenic Group. „Byl to úžasný zážitek a našim hostům se to moc líbilo,“ doplnil.

Podle expertů nešlo o nijak zvlášť nebezpečnou situaci. Výletní loď, která měla naplánovaný 24denní itinerář z Tasmánie na Jižní pól a do Nového Zélandu, by mohla pokračovat v plavbě i bez pomoci. Plavbu by to ale zdrželo.

„Trvalo to hodinu, zatímco bez nich by to mohlo trvat pět hodin,“ řekl k pomoci ledoborce Griffiths. „Trochu nám to usnadnilo život a umožnilo nám to dodržení plánu, který jsme měli,“ doplnil.

Zajímavá podívaná

Podle něj se někteří cestující shromáždili na místech, odkud měli výhled, a práci ledoborce, který kolem luxusní lodi provedl dva průjezdy, pozorovali. Členové posádky podávali šampaňské a expedice poskytovala komentáře. Někteří Američané také při akci zpívali státní hymnu.

Následně ledoborec Polar Star doprovodil luxusní plavidlo na otevřené moře. „Je to skvělý příklad spolupráce v polárních oblastech a jsme velmi vděční, že tam byli. Ukázalo to, jak nádherná Antarktida je a dala trochu viditelnosti spolupráci všech tam dole,“ uvedl Griffiths.

Američané hledají levnější dovolené. Výletní plavby získávají na popularitě

Ledoborec Polar Star je v Antarktidě od listopadu loňského roku v rámci operace Deep Freeze, jejímž cílem je podpora amerického výzkumného programu v této oblasti.

Operace zahrnuje zajištění všech logistických potřeb pro vědecké týmy na výzkumných stanicích, jako je přeprava paliva, potravin a vybavení, stejně jako doprava lidí do těžko přístupných oblastí. Kromě toho operace zahrnuje i pátrání a záchranu v případě nouze.

30. ledna 2026

Advertorial
Vysíláme
Mýdlo do lahve, čočku do sáčku. EU tlačí nákupy bez obalů, obchody mají pochyby

Premium
Obchodní řetězec Albert spustil ve své pobočce na Chodově prodej bezobalových...

Natočit si mycí prostředek do přinesené lahve nebo odsypat čočku do opakovaně použitelného sáčku by v českých obchodech mělo být už za pár let jednodušší než dosud. Evropské nařízení o obalech totiž...

30. ledna 2026

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.