Jak se hackeři dokážou nabourat do lednice. A co dalšího je v ohrožení

Agentura Reuters vytvořila soubor odpovědí na nejčastější otázky, které v souvislosti s těmito útoky zaznívají.
1. Mohou se hackeři dostat i do mé ledničky?
Teoreticky ano. Pokud je zařízení připojeno k internetu, ať už přímo, nebo prostřednictvím aplikace, cloudové služby či domácí sítě, může se potenciálně stát terčem hackerského útoku.
V roce 2015 výzkumníci na hackerské konferenci v Las Vegas předvedli, jak lze napadnout chytrou chladničku Samsung. Dokázali tak zachytávat část internetového provozu, který přes zařízení procházel.
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V mnoha případech se útočníci zajímají spíše o krádež dat, narušení služeb nebo využití připojených zařízení jako vstupní brány do rozsáhlejší počítačové sítě.
2. Co všechno mohou hackeři napadnout?
Nejčastěji útočníci cílí na zařízení připojená k internetu, která jsou ovládaná na dálku. Patří mezi ně například bezpečnostní kamery, videotelefony u vstupních dveří nebo systémy ústředního topení.
Zranitelnými se mohou stát také chytré domácí spotřebiče, například chladničky, trouby a pračky, pokud jsou připojené k internetu. Připojení k síti dnes mají dokonce i některé zubní kartáčky. Počet těchto zařízení rychle roste, neboť výrobci přidávají internetové připojení i do výrobků, které dříve fungovaly výhradně na mechanickém principu.
3. Co mohou útoky způsobit?
Většinou se hackeři podle agentury Reuters snaží o krádež dat, narušení služeb nebo zařízení využijí jako vstupní bránu do rozsáhlejší sítě. Jakmile do přístroje proniknou, můžou udělat jednu ze dvou věcí – buď shromáždí informace, nebo nad zařízením převezmou kontrolu.
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Pokud se rozhodnou pro druhou možnost, mohou techniku zapnout, vypnout, úplně změnit její nastavení, či zablokovat uživatelům přístup k jejich účtům.
Napadený termostat může ovlivnit vytápění v bytě, zatímco u hacknutého mrazáku či chladničky lze narušit regulaci teploty, jak bylo vidět v případě belgických či francouzských supermarketů.
4. Jsou v ohrožení i auta nebo energetika?
V roce 2015 se výzkumníkům podařilo na dálku převzít kontrolu nad jedoucím automobilem Jeep prostřednictvím jeho zábavního systému připojeného k internetu. To vedlo ke svolávací akci, která se týkala přibližně 1,4 milionu vozidel, a k vydání softwarových oprav.
Téměř o deset let později odhalili chybu, která umožňovala sledovat polohu některých vozů Kia, odemykat je a startovat pouze s využitím registrační značky.
Kritická infrastruktura, jako jsou elektrické a vodovodní sítě, má obecně několik vrstev zabezpečení, monitorování a regulace, které u spotřebitelských zařízení chybějí. To neznamená, že je před kybernetickými útoky zcela chráněna. Obvykle však představuje mnohem obtížnější cíl než domácí spotřebič připojený k wifi síti.
5. Jak se bránit?
Odborníci na kybernetickou bezpečnost obecně doporučují změnit tovární nastavení hesla, zapnout dvoufaktorové ověřování a pravidelně instalovat aktualizace softwaru. Spotřebitelé by také měli přestat používat nebo vyměnit zařízení, pro která již nevycházejí bezpečnostní aktualizace. Většinu přístrojů by měli ponechat v místní síti a připojovat je k internetu pouze tehdy, pokud k tomu mají konkrétní důvod.