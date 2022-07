Zaměstnancům přispíváme na benzin i elektrokola, říká šéf termálních lázní

Kolik vám teď chybí lidí?

Jsme velký zaměstnavatel, máme na pět set interních a stejný počet externích spolupracovníků. Přesto nejsme momentálně schopni zaplnit okolo třiceti pozic. Urgentně sháníme plavčíky, technické pracovníky, potřebujeme recepční, front office pracovníky v hotelu, hledáme elektrikáře, instalatéry a další.

Jak dlouho nedostatek trvá?

Tak dva tři roky, ale teď po pandemii je to opravdu špatné. A nejen u nás. Vím o řadě restaurací v Bavorsku, které v pondělí a v úterý mají zavřeno, nebo o hotelech, které mají jeden den v týdnu volno. Jednoduše nemají personál.

Jak dokážete chod lázní vůbec zajistit?

Pracovní síly hledáme aktivně a s předstihem. Vynakládáme spoustu úsilí a finančních prostředků, abychom je získali. Angažujeme se v online marketingu, vyhledáváme na pracovních portálech, inzerujeme na sociálních sítích. A to doma i v zahraničí. Pokud zájemci mluví aspoň trochu německy, je to výhoda.

Máte hodně zahraničních pracovníků?

Přes padesát procent z celkového počtu, v oblasti gastronomie dokonce devadesát procent. Zaměstnáváme pracovníky z Bali, máme jich aktuálně hodně i z Ukrajiny. Snažíme se získávat pracovní síly z okolí, protože v tu chvíli je vyřešeno bydlení. Pokud potřebujeme pracovní síly z jiných částí Německa nebo ze zahraničí, musíme jim nabídnout ubytování.

Jak to řešíte?

Máme vlastní ubytovací kapacity, podporujeme zaměstnanecké bydlení ve firemních bytech. Momentálně je to okolo třiceti pěti bytů, ale potřebovali bychom stavět rychleji. To je ale další problém – nejsou řemeslníci.

Jaké další zaměstnanecké bonusy nabízíte, abyste lidi přilákali?

Spolupracovníci dostávají poukázky na pohonné hmoty, přispíváme jim na koupi elektrokol, subvencujeme šedesáti procenty jídlo v areálu termálů, parkovací místa jsou zdarma, spolupracovníci mají ročně určitý kontingent až do výše 800 eur (20 000 Kč) volného vstupu do termálů.

To by se českým zájemcům o práci u vás mohlo líbit.

Čechů u nás ještě tolik nemáme, asi tři čtyři spolupracovníky, ale rádi přijmeme další.