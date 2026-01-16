„Trump si mě zavolal do Oválné pracovny a řekl, že mu významný podnikatel právě navrhl, aby Spojené státy koupily Grónsko,“ uvedl pro britský deník The Guardian tehdejší poradce pro národní bezpečnost John Bolton. „Byl to Ronald Lauder,“ dodal.
Podle Boltona prezident po tomto rozhovoru pověřil tým Bílého domu, aby zkoumal možnosti, jak posílit americký vliv v autonomním území spravovaném Dánskem. Trump se k této myšlence opakovaně vrací i během svého druhého funkčního období. „Informace, které slyší od přátel, bere jako pravdu. Jakmile si vytvoří názor, nejde s ním pohnout,“ řekl Bolton.
Ronald Lauder, dnes jednaosmdesátiletý miliardář a také dědic stejnojmenného kosmetického impéria, patří k Trumpovým známým už více než šest desetiletí. Oba se pohybovali ve stejných newyorských podnikatelských kruzích. Lauder působil v administrativě Ronalda Reagana, byl americkým velvyslancem v Rakousku a v roce 1989 neúspěšně kandidoval na starostu New Yorku.
V roce 1994 také založil společnost CME, která vedle TV Nova provozuje i další stanice ve střední a východní Evropě. V roce pak 2016 finančně podpořil Trumpovu kampaň a o dva roky později ho veřejně označil za „muže s mimořádným vhledem a inteligencí“.
Vlastní ekonomické zájmy
Zájem o Grónsko Trump otevřeně přiznal v roce 2019, což vyvolalo ostrou reakci Kodaně. Dánská vláda tehdy návrh označila za absurdní. Trump reagoval ironickým tweetem s vizualizací zlatého Trump Tower v grónské vesnici a vzkazem: „Slibuji, že tohle Grónsku neudělám.“
Fixace na Arktidu však přetrvala. Letos v únoru Lauder veřejně obhajoval Trumpovy výroky včetně spekulací o vojenském převzetí ostrova. „Trumpův koncept Grónska nebyl nikdy absurdní – byl strategický,“ napsal Lauder v deníku New York Post. Připomněl zásoby vzácných nerostů a měnící se geopolitický význam Arktidy. „Pod ledem se skrývá bohatství klíčové pro umělou inteligenci, moderní zbraně a technologie,“ uvedl.
Zároveň přiznal vlastní ekonomické zájmy: „Po léta jsem úzce spolupracoval s grónskými podnikatelskými a vládními lídry na strategických investicích.“
Dánské obchodní registry skutečně ukazují, že firma s adresou v New Yorku a anonymními vlastníky v posledních měsících investovala do několika projektů v Grónsku. Patří mezi ně export „luxusní“ pramenité vody z ostrova v Baffinově zálivu či plán na výrobu elektrické energie pro hliníkárnu. Podle dánských médií patří Lauder k investorům. „Lauder a jeho partneři mají výjimečný přístup na luxusní trhy,“ cituje The Guardian jednoho z grónských podnikatelů.
Lauderova role znovu otevírá otázky střetu zájmů v Trumpově okolí. Kritici poukazují i na paralely s Ukrajinou, kde měl být Lauder součástí konsorcia usilujícího o těžbu lithia. Krátce po jeho finanční podpoře Trumpova hnutí uzavřely USA a Ukrajina dohodu o společném využívání nerostných surovin. Podle médií konsorcium, jehož je Lauder součástí, letos tendr na ložisko lithia skutečně získalo.
Lauder ani Bílý dům se k těmto informacím nevyjádřili, uzavřel The Guardian.