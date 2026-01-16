Kdo je Ronald Lauder. Příběh muže, který Trumpa přivedl ke Grónsku

Autor:
  20:00
Myšlenka, že by Spojené státy získaly Grónsko, se už v době prvního Trumpova mandátu zdála spíše jako politická kuriozita. Nevzešla však z prezidentovy improvizace, ale zrodila se v hlavě amerického miliardáře Ronalda Laudera, Trumpova dlouholetého přítele. Právě on ho měl už v roce 2018 přimět k úvahám o rozšíření amerického vlivu v Arktidě. Lauder mezitím v Grónsku rozvíjí vlastní obchodní aktivity.

Ronald S Lauder na snímku z 21. září 2022 | foto: ČTK

„Trump si mě zavolal do Oválné pracovny a řekl, že mu významný podnikatel právě navrhl, aby Spojené státy koupily Grónsko,“ uvedl pro britský deník The Guardian tehdejší poradce pro národní bezpečnost John Bolton. „Byl to Ronald Lauder,“ dodal.

Podle Boltona prezident po tomto rozhovoru pověřil tým Bílého domu, aby zkoumal možnosti, jak posílit americký vliv v autonomním území spravovaném Dánskem. Trump se k této myšlence opakovaně vrací i během svého druhého funkčního období. „Informace, které slyší od přátel, bere jako pravdu. Jakmile si vytvoří názor, nejde s ním pohnout,“ řekl Bolton.

Ostrov jako periodická tabulka. Těžit v Grónsku by stálo miliardy dolarů a moře času

Ronald Lauder, dnes jednaosmdesátiletý miliardář a také dědic stejnojmenného kosmetického impéria, patří k Trumpovým známým už více než šest desetiletí. Oba se pohybovali ve stejných newyorských podnikatelských kruzích. Lauder působil v administrativě Ronalda Reagana, byl americkým velvyslancem v Rakousku a v roce 1989 neúspěšně kandidoval na starostu New Yorku.

V roce 1994 také založil společnost CME, která vedle TV Nova provozuje i další stanice ve střední a východní Evropě. V roce pak 2016 finančně podpořil Trumpovu kampaň a o dva roky později ho veřejně označil za „muže s mimořádným vhledem a inteligencí“.

Vlastní ekonomické zájmy

Zájem o Grónsko Trump otevřeně přiznal v roce 2019, což vyvolalo ostrou reakci Kodaně. Dánská vláda tehdy návrh označila za absurdní. Trump reagoval ironickým tweetem s vizualizací zlatého Trump Tower v grónské vesnici a vzkazem: „Slibuji, že tohle Grónsku neudělám.“

Fixace na Arktidu však přetrvala. Letos v únoru Lauder veřejně obhajoval Trumpovy výroky včetně spekulací o vojenském převzetí ostrova. „Trumpův koncept Grónska nebyl nikdy absurdní – byl strategický,“ napsal Lauder v deníku New York Post. Připomněl zásoby vzácných nerostů a měnící se geopolitický význam Arktidy. „Pod ledem se skrývá bohatství klíčové pro umělou inteligenci, moderní zbraně a technologie,“ uvedl.

Zároveň přiznal vlastní ekonomické zájmy: „Po léta jsem úzce spolupracoval s grónskými podnikatelskými a vládními lídry na strategických investicích.“

Spojenci posilují obranu Grónska. Macron varuje před bezprecedentními událostmi

Dánské obchodní registry skutečně ukazují, že firma s adresou v New Yorku a anonymními vlastníky v posledních měsících investovala do několika projektů v Grónsku. Patří mezi ně export „luxusní“ pramenité vody z ostrova v Baffinově zálivu či plán na výrobu elektrické energie pro hliníkárnu. Podle dánských médií patří Lauder k investorům. „Lauder a jeho partneři mají výjimečný přístup na luxusní trhy,“ cituje The Guardian jednoho z grónských podnikatelů.

Lauderova role znovu otevírá otázky střetu zájmů v Trumpově okolí. Kritici poukazují i na paralely s Ukrajinou, kde měl být Lauder součástí konsorcia usilujícího o těžbu lithia. Krátce po jeho finanční podpoře Trumpova hnutí uzavřely USA a Ukrajina dohodu o společném využívání nerostných surovin. Podle médií konsorcium, jehož je Lauder součástí, letos tendr na ložisko lithia skutečně získalo.

Lauder ani Bílý dům se k těmto informacím nevyjádřili, uzavřel The Guardian.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

IKEA bojuje s Amazonem a Temu, změny na trhu způsobují řetězci vrásky

Obchod IKEA v německé obci Eching, která se nachází nedaleko Mnichova. (25....

Největší světový prodejce nábytku čelí jednomu z nejtěžších období ve své více než 80leté historii. Charakterizuje ho stagnace tržeb, prudký nárůst cen dřeva a tvrdá konkurencí ze strany online...

Kdo je Ronald Lauder. Příběh muže, který Trumpa přivedl ke Grónsku

Ronald S Lauder na snímku z 21. září 2022

Myšlenka, že by Spojené státy získaly Grónsko, se už v době prvního Trumpova mandátu zdála spíše jako politická kuriozita. Nevzešla však z prezidentovy improvizace, ale zrodila se v hlavě amerického...

16. ledna 2026

Sbohem, Kalifornie. Vazby se státem přesekávají i zakladatelé Googlu

Zakladatelé Googlu Larry Page (dole) a Sergey Brin před centrálou firmy 15....

Téměř tři desetiletí je společnost Google pevně spojená s kalifornským Silicon Valley. Nyní se však jeho zakladatelé Sergej Brin a Larry Page rozhodli omezit vazby na stát, ve kterém vybudovali své...

16. ledna 2026

Účet za převzatou venezuelskou ropu: USA ji prodávají o 30 procent dráž

oil ropa barel brent

Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly...

16. ledna 2026  15:42

Pro špičkové technologie jsou k mání dvě miliardy, ministerstvo chystá další výzvy

Provozovatel energetické soustavy musí každoročně veškeré vedení vizuálně...

Ještě měsíc, přesněji do 19. února, mohou firmy podávat žádosti o dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzvu vyhlásilo loni v říjnu ministerstvo...

16. ledna 2026  15:08

Vodka s treskou jako snídaně šampionů. Řetězec narazil s humornou nabídkou

V akčním letáku slovenského řetězce Terno se v týdnu od 15. - 21.  ledna...

Slovenský maloobchodní řetězec Terno vzbudil vlnu kritiky poté, co ve svém akčním letáku představil nabídku označenou jako konsolidační snídaně. Kombinace v aktuálním letáku zahrnuje vodku, tresku v...

16. ledna 2026  14:15

České dráhy uspěly na Moravě. Mezi Brnem a Bohumínem vystřídají RegioJet

Vlaková souprava InterPanter

České dráhy zvítězily v soutěži ministerstva dopravy na provozování tzv. moravských rychlíků. Nabídka Českých drah vzešla ze soutěže jako ekonomicky nejvýhodnější, uvedl dopravce v tiskové zprávě....

16. ledna 2026  12:06

Je to národní hrdina. Na dělníka, který nadával Trumpovi, lidé vybrali miliony

Prezident Donald Trump odpovídá na otázky novinářů společně s ředitelem závodu...

Zaměstnanec továrny Ford Motor v americkém Dearbornu, jehož suspendovali za nadávku směřovanou prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, získává velkou podporu od svých přátel a dalších lidí....

16. ledna 2026  10:57

Od uhlí k čisté energii. Podle manažerky ČEZ to není ideologie, ale rozum

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ.

Zkratka ESG se stala politickým i byznysovým symbolem. Podle Michaely Chaloupkové z představenstva společnosti ČEZ ale nejde o ideologii ani povinný diktát z Bruselu. „Je to jen jiné pojmenování...

16. ledna 2026

Banky poskytly loni hypotéky za 406 miliard korun. Jde o druhou největší cifru za 30 let

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 406 miliard korun, což je meziroční nárůst o 48 procent. Jde o druhý největší objem za 30 let hypotečního trhu v ČR, nejvyšší byl v roce...

16. ledna 2026

S dozimetrem pár metrů od reaktoru. Jak to vypadá uvnitř elektrárny v Dukovanech

Premium
Chladnější počasí jaderné elektrárně prospívá. Díky nižší teplotě vody v...

ČEZ připravuje v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU) rozsáhlou modernizaci strojoven. První blok byl spuštěn v Dukovanech roce 1985, poslední čtvrtý o dva roky později. Od té doby byl zvýšen výkon...

16. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zůstanou miliardy v lesích? Už se spekuluje o nástupci odvolaného ředitele

Některé stromy napadené kůrovcem kácí podél šumavských cest dřevorubci s...

Odvolání šéfa Lesů ČR Dalibora Šafaříka bylo politickým rozhodnutím, které se dalo s výměnou vlády čekat, říkají lesničtí odborníci. Neshodnou se však, jestli za ním skutečně stojí nespokojenost s...

16. ledna 2026

Snížení cel jen o čtvrtinu. I tak si USA vymohly na Tchaj-wanu obří investice

Vlajky Tchaj-wanu a USA na společném setkání v Tchaj-peji v roce 2018

Spojené státy a Tchaj-wan uzavřely obchodní dohodu. Tchajwanští výrobci polovodičů v jejím rámci investují nejméně 250 miliard dolarů (5,2 bilionu korun) do zvýšení produkce čipů v USA. S odkazem na...

15. ledna 2026  22:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.