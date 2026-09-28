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Mexické kartely posílají své lidi na Ukrajinu. Učí se tam ovládat drony

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  15:00

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mexické drogové kartely stále více využívají zkušenosti lidí, kteří prošli válkou na Ukrajině. Podle amerických úřadů je zajímají hlavně ti, kteří se tam naučili ovládat bojové drony a pracovat s technologiemi používanými přímo na frontě.

Drony mají pro drogové kartely stále širší využití. Vedle průzkumu a sledování pohybu bezpečnostních složek začínají nasazovat také větší a výkonnější stroje, které vydrží ve vzduchu podstatně déle a unesou těžší náklad. Některé mohou dokonce převážet desítky kilogramů a po úpravě sloužit i k útokům pomocí výbušnin, píše The Washington Post.

Američtí činitelé upozorňují, že některé zločinecké skupiny už své lidi na Ukrajinu vysílají cíleně. Mají tam získávat praktické zkušenosti, které po návratu mohou předávat dalším členům kartelu.

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Pozornost se soustředí například na způsoby, jak obejít rušení signálu. Na ukrajinském bojišti se využívají změny rádiových frekvencí a další postupy, které mají zabránit tomu, aby protivník dokázal dron snadno vyřadit z provozu.

Kartely investují také do výkonnější techniky

Podle amerických úřadů se o podobné postupy zajímají také pašerácké skupiny. „Budou mnohem lépe vycvičení a budou mít mnohem lepší vybavení,“ uvedl jeden z činitelů zapojených do protidrogových operací pro The Washington Post.

Kartely zároveň investují do stále výkonnější techniky. Mexická rozvědka podle The Washington Post eviduje nejméně jednu skupinu, která používá drony se šesti až osmi vrtulemi. Jiný kartel měl poslat své lidi do Číny, aby tam nakoupili stroje, které je možné vybavit střelnými zbraněmi.

Bezpilotní stroje už kartely používají řadu let. Pomáhají jim sledovat pohyb bezpečnostních složek a kontrolovat trasy, po kterých převážejí drogy. S příchodem výkonnější techniky se ale jejich možnosti výrazně rozšiřují.

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Ukrajinské úřady v reakci na to upozorňují, že si zahraniční dobrovolníky před přijetím prověřují. Důvody, proč do války přicházejí, se přitom liší. Část láká vyšší výdělek, jiní chtějí podpořit Ukrajinu nebo získat nové zkušenosti.

USA na trend reagují posilováním vlastní obrany

Spojené státy proto zesilují vlastní ochranu. Americká armáda uvedla, že mezi 24. srpnem a 4. zářím pomocí vysokoenergetických laserových systémů sestřelila jedenáct dronů spojovaných s kartely.

Podle bývalého velitele Glena D. VanHercka přitom nemusí být největší hrozba přímo na hranici. Ozbrojené drony mohou kartely ve větší míře využívat uvnitř Mexika, například proti policii, armádě nebo konkurenčním zločineckým skupinám.

Jak rychle se mohou ozbrojené drony mezi zločineckými a ozbrojenými skupinami rozšířit, ukazuje vývoj v Kolumbii. Podle organizace ACLED tam bylo v roce 2024 zaznamenáno 38 útoků s jejich využitím, o rok později už 149. Letos jejich počet překročil dvě stovky už začátkem září.

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Americké úřady očekávají, že kartely budou dál zdokonalovat své postupy a hledat cesty, jak ochranu proti dronům překonat. Díky vysokým příjmům z obchodu s drogami si přitom mohou dovolit investovat do nové techniky. „Jaký bude náš další velký problém? Drony,“ uzavřel pro The Washington Post jeden z amerických činitelů.

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