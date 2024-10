Postel s nebesy. Lůžková cessna létá nad Las Vegas s hříšníky i romantiky

Anthony Blake s více než 42 lety letecké praxe se do nebes nad Las Vegas v posledních čtyřech letech podíval již více než 3000krát. Blake v rozhovoru pro deník Daily Mail uvedl, že poptávka po těchto letech stále stoupá a že se se svým strojem prakticky nezastaví, hlavně během víkendů. Popsal také, jaké má z neobvyklých letů pocity a co během nich zažívá.

„Našim klientům nabízíme soukromé a romantické rande nad pouští a slavnou ulicí Las Vegas Strip. Pokud se křídla našeho letadla třesou, víme, že se vzadu něco děje. Přímý výhled na pasažéry ale samozřejmě nemáme,“ řekl pro Daily Mail usměvavý zkušený kapitán Anthony Blake.

Součástí je i jízda limuzínou

Peprný zážitek začíná stylově. Hosty nejprve vyzvedne limuzína z hotelu, která je převeze na letiště. Tam na ně čeká červený koberec, po kterém se dostanou až do letadla. Na palubě je následně čeká kvalitní šampaňské, čokoláda i květiny, a to proto, aby celková atmosféra byla pro zúčastněnou klientelu co možná nejpříjemnější a nejromantičtější.

Navzdory mnoha opravdu humorným zážitkům se však Anthony Blake musí počínat co možná nejprofesionálněji. Během letu je totiž nutné, aby zajišťoval komunikaci s řízením letového provozu. Kolem něj se totiž ve vzduchu standardně nachází mnoho dalších letadel, které musí brát v potaz.

Blake zároveň řekl, že velkou prioritou pro něj i jeho kolegy je čistota. Prostěradla pro letiště, které zabírá většinu prostoru pro pasažéry, mění po každém letu. „Jednou jsme nakoupili všechna červená saténová prostěradla, která jsme na internetu našli,“ říká a upřesňuje, že každý měsíc jeho zákazníci použijí asi 500 prostěradel. Všechny lůžkoviny navíc pravidelně obměňuje každých 60 dnů, což z jeho letadla dělá jedno z nejčistších míst v Las Vegas.

Oblíbené místo i pro svatby

Kromě standardních zamilovaných letů nabízí Blake a jeho tým i další lety. Mezi ně se řadí svatby, které fungují tak, že pár je oddán na zemi před vzletem. Nejčastěji se chtějí zamilované páry oddávat při západu slunce, uvedl Blake. Zážitek je přitom dostupný ve čtyřech cenových balíčcích. Ten nejlevnější startuje na 995 dolarech (asi 23 tisíc korun) za 30 minut letu. Naopak nejdražší varianta dosahuje až na 1 500 dolarů (zhruba 34 500 korun) a jedná se celkem o devadesátiminutový let.

Jeho letadlo přitahuje různé typy klientů. Většinově se jedná o běžné pracující, kteří si chtějí dopřát něco výjimečného. „Za pěti procenty našich tvůrců však stojí i producenti obsahu pro dospělé,“ řekl Blake zvesela s tím, že několik natočených filmů dokonce odborníci ocenili i na věhlasných festivalech.

„Je to jediné zaměstnání, kvůli kterému se nemůžu dočkat, až vstanu z postele. Miluji létaní a miluji i sex. Tak proč to nespojit?“ shrnuje kapitán s tím, že do každého letu vkládá nejen potřebnou profesionalitu, ale i smysl pro humor.