Las Vegas zasáhly podobné problémy jako zbytek cestovního ruchu v USA. Návštěvnost „města hříchu“ se letos snížila. Barmani, showgirls i krupiéři v kasinech v centru města tvrdí, že jejich příjmy ze všimného se od loňského roku snížily, v některých případech i o více než polovinu, píše americký web The Wall Street Journal.

Kongres počátkem tohoto měsíce poskytl Las Vegas tolik potřebnou podporu, když osvobodil spropitné do výše 25 000 dolarů ročně od daně z příjmu fyzických osob. Zdejší zaměstnanci byli sice z tohoto kroku nadšeni, ale uvádějí, že ani zákon jim nenahradí klesající příjmy.

„Nulová daň ze spropitného je skvělá věc. Ale moc nám to nepomůže, když není od koho ho dostávat,“ konstatuje 36letý Charlie Mungo, tatér v centru Las Vegas. Také on se spoléhá na to, že tento příjem je podstatnou součástí jeho rozpočtu.

V letech rozmachu Las Vegas po pandemii covidu si vydělal 3 000 až 6 000 dolarů měsíčně včetně všimného. Pravidelný příjem za tetování turistů však nyní již nestačí. V poslední době tatér odhaduje, že vydělává jen asi 1 500 dolarů měsíčně. Kanaďané, kteří dříve tvořili asi třetinu jeho zákazníků, jsou nyní vzácní. „Všichni se začínáme bát.“

Stále vzácnější úkaz

Vegas stojí na cyklech konjunktury a úpadku. Tato destinace však stále spojuje své bohatství s cestovním ruchem. V letních měsících, kdy teploty běžně dosahují čtyřicítek, se návštěvníci obvykle hrnou do klimatizovaných kasin. Přesto zaměstnanci tvrdí, že skupiny turistů korzujících po hlavní ulici s nápoji v ruce jsou stále vzácnější úkaz než dřív.

Podle údajů místních úřadů se návštěvnost Las Vegas za prvních pět měsíců tohoto roku snížila o 6,5 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňska. Podle údajů o sledování telefonů od společnosti Placer.ai je nižší i návštěvnost turistů na hlavní ulici – Stripu. Podle údajů společnosti CoStar klesla v červnu obsazenost hotelů ve Vegas o 14,6 procenta ve srovnání s červnem 2024 a tržby hotelů klesly o 19,2 procenta.

„Staré přísloví říká, že když ekonomika kýchne, Vegas dostane chřipku,“ uvádí Ted Pappageorge, tajemník a pokladník místní odborové organizace Culinary Workers Union, která zastupuje přibližně 60 000 zaměstnanců hotelů, restaurací, kasin a dalších zařízení.

Podle amerického ministerstva práce v regionu letos také přibývalo pracovních míst pomaleji než v celé zemi. Pappageorge je toho názoru, že pracovních míst v hotelích a kasinech je stále méně. Obává se propouštění. „Vegas je město dýšek,“ potvrzuje reverend Dan Zavala, úředník ve svatební kapli Love Story, který si stejně jako mnoho ostatních vylepšuje svůj příjem dýšky od zákazníků.

Podle odhadů nevadské univerzity v Las Vegas pracuje ve městě za spropitné přibližně 180 000 lidí. Počet lidí pracujících v pohostinství v metropolitní oblasti se od roku 1990 téměř ztrojnásobil na více než 300 000.

Vyšší ceny, větší dýška?

Las Vegas se v průběhu doby stalo vyhledávanou destinací pro zaměstnance z celého světa, kteří zde hledají práci v pohostinství. Například moldavští krupiéři blackjacku anebo syrští řidiči si tu mohli vydělat slušné peníze. Jediné odvětví tak snadno ovlivněné ekonomickými výkyvy je však činí velice zranitelnými.

Jacob Soto, dvaadvacetiletý vedoucí obchodu s koblihami v centru města, říká, že dostával na spropitném z kreditních karet 175 až 200 dolarů týdně. Nyní je to jen asi 100 až 150 dolarů. Jeho mzda 15 dolarů na hodinu nestačí na pokrytí nájmu, potravin a příležitostné návštěvy kina nebo herny. „Nakonec se tak trochu spoléhám na spropitné.“

Zvyšující se ceny tento problém ještě zhoršují. Prodavač musel loni opustit svůj nájemní dům za 900 dolarů měsíčně, když ho majitel prodal. Nyní si pronajímá podobně velký dům, který sdílí se svou matkou a bratrem, za 2 100 dolarů měsíčně.

Důsledky zvyšování cen má vliv i na samotné turisty. Wally Weidner, návštěvník z Wisconsinu, říká, že si teď dvakrát rozmyslí, komu dá spropitné a kolik. „To, že se zvýšily ceny, neznamená, že bych měl dávat větší dýška,“ uzavírá 67letý Američan podle amerického deníku.