Založil Google, teď investuje do létajících aut. Larry Page slaví kulatiny

Zakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin se poprvé setkali na jaře 1995. Dvaadvacetiletý Page uvažoval o studiu informatiky na Stanfordově univerzitě a o rok mladší Brin mu byl přidělen v rámci programu studentské výpomoci nováčkům. Podle pozdějšího vyprávění se tehdy neshodli prakticky na ničem.

Už následující rok se setkali znovu jako postgraduální studenti pracující na společném projektu. Na jeho počátku stál Pageův nápad jak zpřesnit výsledky strojového vyhledávání na webu. Jeho cílem, jak to formuloval později, bylo vytvořit vyhledávač, který „dokáže přesně pochopit, co máte na mysli, a nabídnout vám přesně to, co hledáte.“

Konvenční metody hledání byly postaveny na myšlence, že stránka je tím relevantnější, čím vícekrát se na ní vyskytuje hledaný výraz. Page se naproti tomu zaměřil na zkoumání vzájemné provázanosti jednotlivých stránek. Vycházel přitom z předpokladu, že nejrelevantnější bude ta adresa, na niž směřuje nejvíc odkazů z jiných adres.

Výsledkem společného úsilí Page a Brina byl vyhledávač nazvaný BackRub, který se stal základem pro Googlem dodnes používaný vyhledávací algoritmus PageRank. Doménu „google.com“ si Page s Brinem nechali zaregistrovat v září 1997 a o rok později založili firmu Google Inc.

Její název vychází ze slova „googol“, jímž matematici označují číslo se stovkou nul. Page a Brin tak dávali najevo ambici zkrotit zdánlivě nekonečné množství informací na internetu. Jedním z prvních zaměstnanců Google byla i Susan Wojcickiová, pozdější dlouholetá ředitelka videoplatformy YouTube a Page a Brin si zřídili první kancelář v garáži domu Wojcickiové v kalifornském městě Menlo Park.

Graficky minimalistická stránka Googlu si brzy získala množství příznivců a vyhledávač nakonec počtem uživatelů převálcoval konkurenci. Spolu s počtem návštěvníků Googlu rostl také zájem inzerentů.

Z Googlu se stal technologický gigant a jedna z nejhodnotnějších firem světa, z jeho dílen také vzešel dnes nejpoužívanější internetový prohlížeč Chrome, operační systém Android pro chytré telefony a tablety, server Google Maps, počítačové brýle Google Glass a v roce 2006 Google koupil i server pro sdílení videí YouTube.

Zakladatelé Googlu Larry Page (dole) a Sergey Brin před centrálou firmy 15. ledna 2004

Lawrence „Larry“ Page se narodil 26. března 1973. Oba jeho rodiče byli počítačovými odborníky, přičemž otec Carl Page má pověst jednoho z průkopníků počítačové vědy a výzkumu umělé inteligence. Nebylo divu, že jejich syn se o počítače zajímal už od dětství a podle svých slov byl prvním žákem na základní škole, který odevzdával domácí úkoly napsané v textovém procesoru.

Bakalářský titul v oboru technických věd získal Page na Michiganské univerzitě, zatímco doktorát v oblasti informatiky, mu byl udělen na Stanfordově univerzitě. Page však nechtěl jít ve stopách svých rodičů a namísto akademické dráhy dal přednost podnikání.

Výkonným ředitelem Googlu byl Page od založení firmy do dubna 2001. Tehdy vedení podniku převzal praxí prověřený manažer Eric Schmidt, který z firmy vytvořil dobře fungující stroj na peníze. Z Page se stal prezident pro produkty, jejichž portfolio v současnosti zahrnuje širokou řadu služeb od elektronické pošty, přes kancelářské aplikace, mapy, strojový překladač textů až po videoportál YouTube.

Zpět do funkce výkonného ředitele se Page vrátil v roce 2011, kdy převzal zodpovědnost za každodenní provoz společnosti a dohled nad vývojem produktů a technologickou strategii. O čtyři roky později Google dokončil svoji reorganizaci do nové holdingové firmy Alphabet a Page se stal generálním ředitelem celého holdingu Alphabet, zatímco Brin zastával funkci prezidenta.

Šéfem Googlu se tehdy stal americký manažer indického původu Sundar Pichai. Odchod z vedení společnosti Alphabet oznámili Page s Brinem v prosinci 2019 a jejich místo v čele konglomerátu zaujal Pichai. „Dnes, v roce 2019, by společnost, pokud by byla člověkem, byla s 21 roky čerstvě dospělá a byl by čas opustit hnízdo,“ uvedli tehdy Page s Brinem.

Page se po odchodu z Googlu zaměřil na další pokrokové technologie, tentokrát ale ze vzdálenější budoucnosti a stal se jedním z průkopníků létajících aut. V posledních několika letech investoval sto milionů dolarů do startupů Kitty Hawk a Opener, které se zaměřují na vývoj těchto aut a již představili první prototypy.

Podle indexu miliardářů agentury Bloomberg byl Page s majetkem 93 miliard dolarů k letošnímu únoru sedmým nejbohatším mužem světa. V prosinci 2007 si Page vzal o sedm let mladší studentku biomedicínské informatiky Lucy Southworthovou. Mají spolu dvě děti.