Jmění Larryho Ellisona momentálně přesahuje hranici 250 miliard amerických dolarů. Přitom jeho dětství příliš nenapovídalo, že by z něj mohl vyrůst tak významný technologický magnát. V devíti měsících jej adoptovali příbuzní jeho matky a léta vyrůstal v chudé dělnické čtvrti Chicaga, píše agentura Bloomberg.

Ačkoliv studia na univerzitě nebyla pro Ellisona úspěšná, v reálném technologickém světě to brzy bylo jinak. Uchytil se jako programátor v Kalifornii ve společnosti Ampex a následně se úspěchy začaly dostavovat.

Kdo je vlastně Larry Ellison?

Ellison je spoluzakladatelem a největším akcionářem společnosti Oracle, jednoho z největších světových softwarových podniků, který se v byznysovém prostředí proslavil zejména svými databázemi či cloudovými službami. Vyvíjí také komplexní softwarová řešení pro firmy.

Po nezdárných studiích na University of Chicago a University of Illinois se Ellison přestěhoval do Berkley, kde přijal pozici programátora ve společnosti Ampex. Už po pár letech ale společně se svými dvěma společníky založil společnost Oracle. V ní v roce 2014 odstoupil z funkce generálního ředitele a přijal funkci předsedy představenstva a technického ředitele.

Ellisonovi dnes ve firmě náleží více než čtyřicetiprocentní podíl. Kromě toho vlastní 98 procent havajského ostrova Lanai, pořádá tenisový turnaj v Indian Wells, má vlastní jachtařský tým i mnoho luxusních nemovitostí po Spojených státech.

Proč se společnosti Oracle tak daří?

Oracle těží z rozmachu umělé inteligence. Firmě se povedlo uzavřít několik dohod, a to i se společností OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT. OpenAI právě od společnosti Oracle bude do budoucna odebírat obrovské množství služeb. To potvrzuje i fakt, že cena akcií technologické firmy Oracle se od spuštění ChatGPT na konci roku 2022 téměř ztrojnásobila.

Ve stejnou chvíli Oracle těží z rozhodnutí americké vlády povolit vývoz některých typů polovodičů do Číny. Od 15. července se cena akcií firmy Oracle zvýšila už o téměř 6 procent. Díky vysokým tržbám navíc od konce letošního dubna stouply akcie firmy dokonce o více než 90 procent.

Ellison a jeho firma má navíc výhody i z blízké vazby k Donaldu Trumpovi. Podnikatel je dlouhodobým podporovatelem prezidenta Trumpa a dlouholetým republikánským přispěvatelem. Trump také právě Oracle několikrát zmínil jako možného investora americké části čínské aplikace TikTok. Spolu s Trumpem navíc Ellison pracuje na projektu AI infrastruktury s názvem Stargate v hodnotě půl bilionu amerických dolarů.

Co Ellison dělá a co má rád?

V minulosti byl Ellison významným akcionářem automobilky Tesla. V roce 2022 mu náleželo přibližně 1,5 procenta společnosti. Ellison také Muska podporoval v době, kdy uvažoval o koupi sociální sítě Twitter. Nyní ale již v Tesle nepůsobí.

Ellison nedá dopustit na luxusní nemovitosti, za které v minulosti utratil stovky milionů dolarů. Mezi ně se řadí také sídlo v Malibu, v Newportu na Rhode Islandu a panství v oblasti Sanfranciského zálivu, které bylo postaveno podle vzoru japonské architektury 16. století.

Na havajském ostrově buduje síť wellness resortů, které se zaměřují na dlouhověkost. Ačkoliv jeho investice podle některých pomohly ostrov oživit, kritici upozorňují, že havajský ostrov se čím dál více stává rájem pro miliardáře a domovem jen pro ty nejbohatší.

Magnát je zároveň obrovský milovník luxusu, vášnivý jachtař a v minulosti financoval také jachtařský závodní tým BMW Oracle Racing. V roce 2010 se Ellison zavázal věnovat alespoň 95 procent svého majetku na charitativní účely.