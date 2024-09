Z Laosu se rýsuje asijské výrobní centrum. Země vábí čínské firmy

Mezi první velké společnosti, které se rozhodly o vybudování jednotky v Laosu, se řadí i developerská firma Amata. Ta je po celém světě známá svými průmyslovými parky na území Thajska či Vietnamu. Amata chce díky svému novému výzkumnému projektu v Laosu přilákat i další výrobce, kteří by se tam z Číny přesídlili, píše portál Deutsche Welle.

Velkého potenciálu Laosu si všímají i další. „Laos je pro čínské výrobce velmi slibnou průmyslovou lokalitou. Oba státy mají společné hranice, což mnohé firmy přiláká a lákadlem jsou i daňové úlevy. Třeba Thajsko má ve srovnání s Laosem mnohem vyšší výrobní náklady,“ potvrzuje i Jimmy Čchen, viceprezident Thajsko-tchajwanské obchodní asociace.

Nízké náklady jako benefit pro výrobce

V Laosu momentálně žije asi 7,5 milionů lidí. Země se momentálně řadí k nejchudším částem Asie, a i proto je tento stát pro výrobní podniky zajímavý. Díky nízkým životním nákladům jsou i průměrné výdělky místních zvlášť v porovnání s Čínou nízké.

Případným prohloubením napětí mezi Čínou a Spojenými státy může globální význam Laosu dramaticky vzrůst. Někteří odborníci dokonce říkají, že Laos by se do příštích let mohl stát hlavní výrobním centrem celého asijského regionu. „Má skvělou strategickou polohu v srdci jihovýchodní Asie. Překážkou však může být omezená kapacita lidských zdrojů či nepříliš efektivní bankovní sektor. Pokud je však investor ochotný přinést sem prvky automatizace, flexibilitu a dostatečná školení, může se země opravdu stát skvělým výrobním centrem,“ komentuje situaci Tim Scheffman, generální ředitel laoské FinTech společnosti LTS Ventures.

Laos je ekonomikou, která je velmi bohatá na přírodní zdroje. Hospodářství této země ale v poslední době bojuje s řadou problémů. K těm hlavním se řadí obrovský zahraniční dluh, znehodnocující měna i prudce rostoucí inflace, která se pohybuje okolo 25 procent. Laos je také závislý na půjčkách a investicích z Číny, přičemž hlavně velké infrastrukturní projekty jsou financovány skrze čínské půjčené peníze.

Laos bojuje s dluhovou krizí

Odborníci říkají, že Laos se dokonce potýká s dluhovou krizí. Platební závazky země totiž dosahují na 1 miliardu dolarů za rok (asi 23 miliard korun). Celkově se výše půjček již dostala na úroveň 125 procent celkové laoské ekonomiky. Zároveň panuje otázka, jestli se Laosu jakožto komunistickému státu s jednou stranou opravdu povede integrovat do čínské ekonomiky.

„Aby se nějaký stát mohl skutečně stát výrobním centrem, potřebuje vzdělanou a vyškolenou pracovní sílu. Dále samozřejmě jde o makroekonomickou stabilitu nebo i jisté dodávky energie. Laos ale zatím má pouze to poslední. Ve srovnání s Vietnamem či Thajskem má stále jen velmi málo komparativních výhod,“ říká skepticky profesor Zachary Abuza s tím, že obrovským problémem v Laosu je také korupce.

V každém případě je ale jasné, že prohlubování vztahů mezi Čínou a Laosem probíhá již několik let. Mezi první projekty se řadí kupříkladu výstavba vodních elektráren v zemi kterou financovala právě Čína. Za zmínku stojí také výstavba vysokorychlostní železnice v hodnotě 6 miliard amerických dolarů, která navazuje na trať na jihozápadě Číny a nakonec by měla být propojena s tratí, jež míří do Bangkoku a Thajského zálivu.