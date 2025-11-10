Nejdražší exemplář nedělní aukce putuje do Hongkongu. Jde o bílý lanýž se třemi hlízami, který váží asi jeden kilogram. Nalezen byl v kraji Piemont, v něm leží i město Alba, proslulé aukcemi vzácných bílých lanýžů. Jejich výtěžek se dává na charitativní účely.
Bílý lanýž
Lanýže jsou houby, které rostou například v Itálii či Francii a jsou drahou gurmánskou pochoutkou. U černých lanýžů se podle agentury APA cena za kilogram nyní pohybuje kolem 500 eur (asi 12 000 Kč), v případě bílých lanýžů je to zhruba sedmkrát více.
K vyhledávání lanýžů se využívají prasata či psi, kteří je vyčenichají, lanýže totiž rostou asi 15 až 30 centimetrů pod zemí.
Dosud nejvíce zaplatil v aukci za lanýž kupec z Číny v roce 2007. Šlo o bílý lanýž, který vážil asi 1,3 kilogramu a našli ho dva Italové u města Pisa. Tento exemplář vzácné houby se podle Guinnessovy knihy rekordů prodal za 330 000 dolarů, což by při současném kurzu bylo skoro sedm milionů korun.