„Reklama, o jaké se jim ani nesnilo,“ komentoval situaci server Topky.sk s tím, že malý podnik po zveřejnění příběhu čelil takovému zájmu, že nestíhal odbavovat zákazníky a musel stopnout objednávky.
Případ vyvolal na Slovensku velkou debatu už minulý týden. Provozovatel stánku s langoši dostal od finanční správy pokutu 1500 eur, v přepočtu asi 37 tisíc korun. Kontroloři upozornili mimo jiné na chybějící diakritiku na účtence z registrační pokladny. Podnikatel tvrdí, že šlo o chybu dodavatele pokladny a problém odstranil ještě během kontroly.
|
Prodejce langošů ze Slovenska dostal pokutu 1 500 eur. Na účtence chyběly háčky
Šéf finanční správy Kiss nyní uvedl, že medializace případu podniku paradoxně pomohla. „Za 1500 eur masivní reklama, růst tržeb o stovky procent. Až tak jsme neuškodili,“ prohlásil podle deníku Hospodárske noviny. Zároveň tvrdil, že případ není jen o diakritice a úřady prověřují i možné nesrovnalosti při odesílání dat z pokladny do centrálního systému.
Jeho výroky ale na sociálních sítích i v médiích vyvolaly další pobouření. Kritici úřadům vyčítají necitlivý přístup vůči malé rodinné provozovně. Slovenský premiér Robert Fico dokonce prohlásil, že by se „kompetentní orgány měly omluvit“ a označil podobný postup za šikanu lidí.
|
Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry
Podle advokátky provozovatele musí podnik na zaplacení pokuty prodat asi 500 langošů, což představuje minimálně dva dny práce. Podnikatel se proti sankci odvolal.