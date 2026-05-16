Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Autor:
  9:45
Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně zastavit přijímání objednávek. Další vlnu kritiky mezitím vyvolal šéf slovenské finanční správy Jozef Kiss, když prohlásil, že provozovna díky kauze získala „masivní reklamu“ a tržby jí vzrostly o stovky procent.
Langoše Květoslavov.

Langoše Květoslavov. | foto: Facebok Langoše Květoslavov

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500...
Rozhodnutí úřadu v kauze Langoše Květoslav - 1. strana. (13. května 2026)
Rozhodnutí úřadu v kauze Langoše Kvetoslav - 2. strana. (13. května 2026)
Rozhodnutí úřadu v kauze pokuty Langoše Kvetoslav - 3. strana. (13. května 2026)
5 fotografií

„Reklama, o jaké se jim ani nesnilo,“ komentoval situaci server Topky.sk s tím, že malý podnik po zveřejnění příběhu čelil takovému zájmu, že nestíhal odbavovat zákazníky a musel stopnout objednávky.

Případ vyvolal na Slovensku velkou debatu už minulý týden. Provozovatel stánku s langoši dostal od finanční správy pokutu 1500 eur, v přepočtu asi 37 tisíc korun. Kontroloři upozornili mimo jiné na chybějící diakritiku na účtence z registrační pokladny. Podnikatel tvrdí, že šlo o chybu dodavatele pokladny a problém odstranil ještě během kontroly.

Prodejce langošů ze Slovenska dostal pokutu 1 500 eur. Na účtence chyběly háčky

Šéf finanční správy Kiss nyní uvedl, že medializace případu podniku paradoxně pomohla. „Za 1500 eur masivní reklama, růst tržeb o stovky procent. Až tak jsme neuškodili,“ prohlásil podle deníku Hospodárske noviny. Zároveň tvrdil, že případ není jen o diakritice a úřady prověřují i možné nesrovnalosti při odesílání dat z pokladny do centrálního systému.

Jeho výroky ale na sociálních sítích i v médiích vyvolaly další pobouření. Kritici úřadům vyčítají necitlivý přístup vůči malé rodinné provozovně. Slovenský premiér Robert Fico dokonce prohlásil, že by se „kompetentní orgány měly omluvit“ a označil podobný postup za šikanu lidí.

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Podle advokátky provozovatele musí podnik na zaplacení pokuty prodat asi 500 langošů, což představuje minimálně dva dny práce. Podnikatel se proti sankci odvolal.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Unikátní vlakotramvaj LENKA dorazila na trať Kopidlnka. Má za sebou první úsek bez pomoci

Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na...

Projekt, který mnozí považovali za aprílový žert, nabírá reálné obrysy. Technologická společnost AŽD dokončila přesun svého unikátního vozidla LENKA (Lehké Elektrické Nabíjecí Kolejové vozidlo AŽD)...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

16. května 2026  9:45

Ručníková mafie na ústupu? Některé resorty přidělují lehátka už při příjezdu

Jak se obsazují židle v Chorvatsku

V době, kdy soud přiznal německému turistovi odškodnění ve výši 987 eur (24 tisíc korun) kvůli lehátkům zablokovaným ručníky a nemožnosti najít místo u bazénu, se znovu rozproudila debata o...

16. května 2026

Muskova SpaceX rozštěpí své akcie, zlevní o tisíce korun

Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)

Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska rozštěpí své akcie v poměru 5:1. Firma o tom akcionáře informovala v e-mailu. Společnost krokem dosáhne snížení ceny, kterou investoři zaplatí za...

16. května 2026  7:17

Test nealko ochucených piv: Spíš než hořké pivo vás osvěží letní chuť citrusů a ovoce

Premium
ilustrační snímek

Spotřeba piva na historickém minimu. Konec pivní velmoci. Čeká nás skutečně taková katastrofa, jakou hlásají titulky? Pravda je, že Češi pijí méně piva, ale především ho pijí jinak. Hledají více...

16. května 2026

Potíže s bramborami i vepřovým. Českým zemědělcům škodí čínská soběstačnost

Gigantické vertikální farmy si nechávají stavět velké čínské agrospolečnosti

O Číně se často hovoří v souvislostech s výrobou aut, spotřebou energie, ale zapomíná se na problematiku dovozu potravin. Tento jihoasijský stát má totiž pětinu světové spotřeby potravin. K dispozici...

16. května 2026

Ruský soud nařídil společnosti Euroclear uhradit stamiliardy dolarů za zmrazená aktiva

Budova společnosti Euroclear v Bruselu, jejíž vedení a belgičtí politici se...

Ruský soud nařídil belgické finanční skupině Euroclear zaplatit 250 miliard dolarů (cca 5,2 bilionu Kč) jako náhradu škody za zmrazení ruských aktiv v Evropské unii od začátku vojenské agrese Ruska...

15. května 2026  22:05

Rusko tlačí na nový plynovod do Číny. Je to bezpečnější alternativa, tvrdí

Část potrubí Síla Sibiře (13. května 2022)

Válka na Blízkém východě může rozhodnout i o osudu dlouho diskutovaného projektu Síla Sibiře 2, tedy plánovaného plynovodu mezi Ruskem a Čínou. Moskva se nyní snaží Peking přesvědčit, že pozemní...

15. května 2026

Krize napříč kontinentem. V Evropě se hromadí mléko, které mělo skončit v Číně

ilustrační snímek

Agrární organizace Visegrádské skupiny (V4) vyzvaly Evropskou komisi, aby kvůli krizi v mlékárenství neprodleně spustila krizovou rezervu. Podle nich se v Evropě hromadí mléko, které mělo původně...

15. května 2026  19:48

Bubblify International a Trdlokafe Development 1 oznámily soudu svůj úpadek

Pobočky s bubble tea se nachází většinou v obchodních domech nebo u metra. (5....

Společnosti Bubblify International a Trdlokafe Development 1, které jsou součástí skupiny Twist, oznámily Městskému soudu v Praze svůj úpadek a navrhly jeho řešení formou reorganizace. Již dříve se...

13. května 2026  9:37,  aktualizováno  15. 5. 18:43

Ambiente vydalo k výročí vlastní sběratelské karty. Vzácné nabízejí slevu na útratu

Gastro skupina Ambiente vydala své sběratelské karty. (14. května 2026)

Sběratelské kartičky nejsou jen doménou sportovců nebo filmových hrdinů, muzikantů, wrestlerů, influencerů nebo dokonce psů. Vlastní edici právě vydala i gastronomická skupina Ambiente, která si tak...

15. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hořké výročí. V Únětickém pivovaru po 15 letech skončili manželé Tkadlecovi

Prostory pivovarského hostince v Únětickém pivovaru. (24. května 2012)

Únětický pivovar prochází patnáct let po svém znovuobnovení personálním zemětřesením. Většinový majitel Daniel Kunz odvolal z vedení společnosti manžele Lucii a Štěpána Tkadlecovy. Ti měli na...

15. května 2026  17:40

Ropovod, který obejde Hormuz. SAE jeho výstavbu urychlí, funkční má být příští rok

Ropná plošina u pobřeží Walvis Bay v Namibii (5. ledna 2022)

Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fudžajra. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv.

15. května 2026  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.