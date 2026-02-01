Jedna lama se vyhřívá na slunci, druhá stojí opodál a vše pozoruje z vrcholu kopce. Třetí spěchá přivítat lidi mířící k ohradě. Nejde ovšem o žádnou zoo, ale o vědecký experiment.
Imunitní systém všech savců produkuje protilátky, které brání bakteriálním a virovým útokům. Ty, které vytvářejí lamy a další zvířata čeledi velbloudovitých, ovšem do tkání dokážou proniknout lépe, protože jsou menší a jednoduší. Používá se pro ně označení nanotělíska.
„Mají vlastnosti podobné Legu, protože je lze libovolně spojovat, a to je opravdu jedinečné,“ řekl Bloombergu Mark Lappe, generální ředitel americké biotechnologické společnosti Inhibrx Biosciences. Farmaceutické firmy do výzkumu investovaly již miliardy dolarů a jedním z cílů je vyvinout léky na závažná onemocnění, jako jsou rakovina, neuropatická bolest či chronická kožní onemocnění.
Odvětví se ale zatím rozvíjí spíše nenápadně. Prvním lékem z lamích protilátek, který se dostal na trh, byl Cablivi od společnosti Sanofi. Ten byl určený k léčbě poruchy srážlivosti krve. „Domnívám se, že nanotělíska budou tvořit hlavní pilíř mnoha farmaceutických portfolií,“ svěřil se ředitel společnosti Michael Quigley.
Od té doby například AstraZeneca představila výsledky experimentálního léku na další typ autoimunitního onemocnění a americký gigant Eli Lilly uzavřel smlouvu s belgickou biotechnologickou firmou Confo Therapeutics, aby získal práva na produkt zkoumající nový přístup k léčbě bolesti.
Společnost Inhibrx zase pracuje na léčivu, které může vyvolat smrt některých nádorových buněk, aniž by se poškodily zdravé tkáně. Poté, co studie ukázala, že pacienti se vzácným typem rakoviny kostí, kteří experimentální lék užívali, žili déle a jejich zdravotní stav se nezhoršil, akcie firmy se zdvojnásobily. Nyní léčba prochází testy na několik typů nádorů.
Spokojenost na belgické farmě
Lamám se několikrát denně injekčně podává antigen a o několik týdnů později, když jejich imunitní systém zareaguje, se jim odebere krev obsahující protilátky. Ty pak vědci upraví v laboratoři. Podle Marka Lappeho firma Inhibrx zatím naočkovala přibližně 100 lam v okresu San Diego. „Stejně jako někteří jiní si zvířata pouze pronajímáme, protože jsme vývojáři léků, ne farmáři.“ Do budoucna se uvažuje i o nahrazení zvířat umělou inteligencí.
Pro lamy to ale není nijak špatná práce a jejich využití v lékařském průmyslu je regulováno. „Máme pro ně připravený penzijní plán. Jakmile je naočkujeme a vytvoříme protilátky, chceme mít jistotu, že budou nadále žít šťastný život,“ uvedl generální ředitel společnosti Confo Cedric Ververken.
To potvrzuje i jedna velká belgická farma, kde některé lamy, které výzkumem prošly, žijí. K dispozici zde mají rozlehlý, částečně zalesněný pozemek rozdělený na několik výběhů a přístřešky.
Budoucí bestseller
Právě Belgie má na objevu nanotělísek zásadní podíl, protože k prvnímu nálezu došlo na Université Libre de Bruxelles v Bruselu. Přestože se zjištění týkala dromedárů, vědci brzy zjistili, že stejné vlastnosti mají i další druhy velbloudů, alpaky, lamy nebo například žraloci. Vzdělávací instituce je sídlem výzkumu protilátek dodnes.
Obor však zaznamenal i neúspěchy. Tržní hodnota společnosti MoonLake v září prudce klesla poté, co studie jejího experimentálního přípravku došla k závěru, že není lepší než konkurenční lék. „Je důležité mít na paměti celkový průběh objevování a vývoje léčiv. Vždycky to vyžaduje čas,“ uvedl Michael Quigley ze Sanofi.
Velké naděje teď přináší lék Gefurulimab na vzácné autoimunitní onemocnění nervosvalového přenosu myastehnia gravis (gMG) od společnosti AstraZeneca. Předpokládá se, že v roce 2031 by se mohl stát bestsellerem a je jedním ze čtyř nanotělískových léků, které britský výrobce vyvíjí.
„Z mého pohledu představují nanotělíska velmi důležitý nový nástroj. Jejich potenciál jsme ale zatím naplno nevyužili,“ uzavírá vedoucí výzkumu a vývoje produktů firmy Alexion Seng Cheng podle Bloombergu.