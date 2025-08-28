Tvůrce Labubu si mne ruce. V žebříčku nejbohatších lidí poskočil o tři sta míst

Fanoušci Labubu jsou podle serveru Business Insider ochotni utratit za virální panenky tak obrovské částky, že Wanga udělali jedním z miliardářů, kterým v tomto roce nejrychleji roste jmění.
Čínský podnikatel je díky světovému fenoménu nyní o zhruba 20 miliard dolarů (asi 420 miliard korun) bohatší než na začátku roku 2025, což znamená, že se jeho čisté jmění letos více než ztrojnásobilo.
Tato změna ho posunula z 400. na 79. místo v žebříčku nejbohatších lidí světa podle agentury Bloomberg (podle nejnověji aktualizovaných dat je 85 – pozn. red.). Dostal se tak před známé miliardáře, jako je například spoluzakladatel společnosti PayPal Peter Thiel, jehož majetek činí 24,2 miliardy dolarů (přibližně 509 miliard korun).
Wangovo bohatství je jedinečné tím, že pochází z hračkářského průmyslu. Tím se podle listu Business Insider liší od jiných miliardářů, kteří letos zbohatli díky umělé inteligenci.
Kolekce Monsters, která zahrnuje právě Labubu, vygenerovala letos přibližně 4,8 miliardy juanů (cca 14,1 miliardy korun), což je více než třetina celkových tržeb čínské společnosti Pop Mart.
Labubu je hračka v podobě zubatého skřítka, která se v baleních objevuje v několika barevných provedeních. Sběratelé po celém světě jsou panenkami posedlí. V regálech se moc neohřejí a lidé kvůli nim stojí ve frontách, připomíná britská BBC.
Panenky Labubu si získaly obrovskou popularitu i kvůli zájmu celebrit, jako je Kim Kardashian nebo thajská zpěvačka, modelka a herečka Lalisa Manobalová, zvaná Lisa – členka populární dívčí skupiny Blackpink.