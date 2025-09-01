Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej postaviček Monchichi více než zdvojnásobil.

Mončičák | foto: Profimedia.cz

Když australská influencerka Sam Toddová letos na jaře odjela do Tokia, dala si za úkol sehnat chlupatý přívěšek Monchhichi, který by mohla pověsit na jednu za svých značkových kabelek.

Po několika neúspěšných pokusech se jí to nakonec podařilo v hračkářství ve čtvrti Harajuku. Svou radost zachytila na TikToku, kde video získalo přes 300 tisíc zhlédnutí.

„Jsem moc ráda, že ho konečně mám,“ řekla Bloombergu třicetiletá Toddová. „Jejich popularita neustále roste, takže je chce prostě každý.“ To potvrzuje i fakt, že obchod zavedl omezené množství postaviček, které si jednorázově může člověk koupit.

Zákazníci „mončičákům“ vdechli nový život a značka zažívá nárůst poptávky srovnatelný s jejich uvedením na trh v polovině 70. let. Prodej těchto příšerek s opičím tělem a dětskou tváří se podle firmy Sekiguchi, která za nimi stojí, za poslední rok více než zdvojnásobil, a to na 4,6 miliardy jenů. To je v přepočtu téměř 700 milionů korun.

S fenoménem Labubu roste i počet padělků. Dětem hrozí udušení, varuje organizace

Zahraniční tržby rostly ale rychleji než tržby na domácím trhu a mezinárodní odběratelé se na tržbách podíleli ze čtyřiceti procent. Společnost zvýšila svou výrobní kapacitu a zvažuje rozšíření svého licenčního podnikání. „Chceme jednoduše zaplavit svět Monchhichi,“ uvedl generální ředitel Sekiguchi Toshitaka Yoshino.

Plyšové hračky, roztomilé drobnosti a sběratelské doplňky jsou v poslední době díky sociálním sítím velmi žádané. Sonny Angles, Smiskis, Jellycats a samozřejmě Labubu ale necílí na děti, nýbrž na dospělé. Z regálů jich po celém světě denně mizí tisíce a některé stojí dokonce stovky dolarů za kus.

Podle výzkumné společnosti Spherical Insights se hodnota globálního trhu s plyšovými přívěsky do roku 2033 zvýší na 28 miliard dolarů. To odpovídá jedné miliardě za rok.

Starší brácha Labubu

Firma Sekiguchi uvedla postavičky na trh v roce 1974 a okamžitě se staly hitem. Hračka dokonce uzavřela licenční smlouvu se společností Mattel a měla vlastní animovaný seriál. Každý trend ale jednou končí, a tak po více než deseti letech „mončičáci“ kvůli poklesu prodeje z trhu téměř zmizeli.

Teď ale zapomenuté přívěsky zažívají comeback. V červnu zpěvačka k-popové skupiny Blackpink Lisa, která je považována za průkopnici trendu Labubu, zveřejnila fotografii, na které nakupuje zboží právě s motivem Monchhichi.

„Kromě slabšího jenu, který podpořil poptávku ze strany Evropy a USA, se všechno ostatní stalo najednou,“ řekl vedoucí tokijské centrály Yoshino. „Prodeje jsou mimořádně silné, ale snažíme se zůstat nohama na zemi. Každý trend jednou skončí,“ dodal.

Labubu předhání Barbie. Čínská značka přepisuje dějiny hračkářského průmyslu

Jednou z největších hrozeb jsou pro výrobce cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ta totiž komplikují přístup na největší zahraniční trh. „Objednávky ze Spojených států šly na začátku roku dobře, ale v květnu se vše zastavilo,“ popsal Yoshino.

Nyní už se ale situace o něco zlepšila a plyšové doplňky nabízí například Urban Outfitters nebo Barnes & Nobel. Nedávná spolupráce s Hello Kitty prodej ještě podpořila a spolupráce s francouzským fotbalovým klubem Paris Saint-Germain zase přilákala nové zákazníky.

Plyšové figurky se v Japonsku prodávají přibližně za 2 200 jenů, což je v přepočtu kolem 300 korun. V americkém maloobchodě ale stejná postavička stojí 24 dolarů, tedy 500 korun.

Muž je závislý na plyšácích, bere si je i do práce. Propadl trendu Labubu

Muž, který na sociálních sítích vystupuje jako Yuma Kardasian, tvrdí, že bez přívěsku Monchhichi v poslední době ani neopustil dům. „Za poslední dva roky jsem za ně utratil asi 300 tisíc jenů (43 tisíc korun). Je to pro mě ale nezbytný doplněk, kdybych ho neměl, připadal si bych, jako kdybych šel do práce bez ponožek,“ uzavírá.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

