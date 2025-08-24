Labubu je symbolem takzvaného ugly-cute trendu, tedy hraček, které kombinují roztomilost se zvláštní, někdy až groteskní estetikou. Přestože se na trhu objevila teprve nedávno, během několika měsíců se stala celosvětovou ikonou.
„Labubu je dnes jednou z nejžhavějších značek světa. Plyšové hračky se staly symbolem nové ekonomiky zážitků. Majitel značky má větší hodnotu než Barbie, Transformers a Hello Kitty dohromady,“ uvádí Paweł Majtkowski, polský analytik eToro.
Podle něj stojí za úspěchem především způsob prodeje. Figurky se prodávají v takzvaných blind boxech (uzavřených krabičkách, jejichž obsah zákazník zjistí až po otevření). „Samotný nákup se stává divadlem a unboxing zážitkem, který lze sdílet na sociálních sítích. Nekupujete jen hračku, kupujete kus sdílené identity,“ dodává Majtkowski.
Explozivní růst prodejů
Výsledky čínské značky Pop Mart za první pololetí roku 2025 ukazují, že nejde jen o krátkodobou módu. Tržby vzrostly meziročně o 204 procent na 13,88 miliardy jüanů (asi 40,68 miliardy Kč) a čistý zisk se zčtyřnásobil na 4,57 miliardy jüanů (asi 13,41 miliardy Kč). Akcie společnosti posílily jen letos o 247 procent, za posledních 12 měsíců dokonce o 583 procent.
Série The Monsters, jejímž hlavním hrdinou je právě Labubu, vygenerovala 670 milionů dolarů (asi 14,21 miliardy Kč) a téměř dvojnásobek tržeb Barbie ve stejném období (374 milionů dolarů (asi 7,94 miliardy Kč). „Kupujícími jsou často dospělí z generace Z, kteří utrácejí víc než rodiče nakupující dětem,“ upozorňuje Majtkowski.
„Hračkářský průmysl prochází dramatickou proměnou,“ říká rumunský analytik společnosti eToro Bogdan Maioreanu. Pop Mart podle něj již překonal tradiční giganty jako Mattel a jeho Barbie, a to díky sociálním sítím a nové generaci sběratelů, kteří více oceňují novinky než nostalgii.
Obrovský růst zaznamenala především kategorie plyšových hraček, kde tržby vyskočily o 1 276 procent meziročně a dosáhly více než šest miliard jüanů (asi 17,7 miliardy Kč). Největším hitem se staly malé klíčenkové verze Labubu. „Tyto malé plyšové klíčenky se staly módními doplňky, často připevněnými k luxusním kabelkám,“ připomíná Maioreanu.
Regulace, padělky i závislost na jednom hrdinovi
Pop Mart začínal jako prodejce drobností, dnes má 571 obchodů ve 18 zemích a téměř 2 600 automatů „roboshopů“.
„Více než 91 procent tržeb pochází od opakovaných kupujících. Pop Mart neprodává jen hračky, ale i pocit sounáležitosti. Hledání blind boxů se stává sociálním rituálem,“ vysvětluje Majtkowski.
Fenomenální růst však přináší i mnohé komplikace. V Británii musela firma letos dočasně zastavit prodej plyšových hraček, neboť obchody čelily chaosu, tlačenicím a rvačkám. Trh navíc zaplavily padělky, které mohou být nebezpečné pro děti.
Dalším rizikem je přílišná závislost na jedné postavě. Více než třetina příjmů Pop Martu pochází právě z Labubu. „Společnost spoléhá na virální marketing a propagaci značky prostřednictvím celebrit. To vytváří obrovské příležitosti, ale také zranitelnost. Skutečnou zkouškou bude, zda se podaří zopakovat efekt Labubu u dalších produktů,“ varuje Maioreanu.
Labubu vs. Lafufu
Labubu a Lafufu jsou dva termíny spojené s fenoménem sběratelských figurek od umělce Kasing Lunga a společnosti Pop Mart.
Labubu je originální figurka
Lafufu je slangový výraz pro padělky nebo napodobeniny Labubu, které se často objevují na trhu kvůli vysoké popularitě originálu.
Kritiku zaznamenaly i samotné blind boxy. Čínská státní média je přirovnala k hazardu a navrhují omezení prodeje nezletilým. Na sekundárním trhu pak cena vzácných figurek dosahuje až dvou tisíc dolarů (asi 42 tisíc Kč), což ukazuje stále spekulativnější charakter trendu.
Pop Mart má nyní tržní kapitalizaci přes 50 miliard dolarů (≈1,06 bilionu korun), zatímco Mattel jen kolem šesti miliard (asi 127,3 miliardy CZK). Hasbro je na jedenácti miliardách (asi 233,3 miliardy CZK) a Sanrio, tvůrce Hello Kitty, na 12 miliardách (asi 254,5 miliardy CZK). Labubu tak předběhl nejen Barbie, ale i další globální ikony.
„Nová globální ikona už nevzniká v USA, ale v Číně. Labubu ukazuje, jak se mění spotřeba mladých lidí a jak lze emoce úspěšně proměnit v byznys,“ shrnuje Majtkowski.
Maioreanu k tomu dodává širší kontext: „Kontrast mezi Pop Martem a Mattelem ilustruje zásadní změny v globální spotřebitelské kultuře. Model Pop Martu kombinuje fyzické produkty s marketingovými strategiemi digitálního věku. Sociální média se stala hybatelem, který dokáže během okamžiku přetvořit celé trhy.“