Zábavní park a film je málo. Pop Mart otevřel Labubu cukrárnu

Výrobce hraček přeměnil populární přívěšek ve 45 dezertů – od zmrzlinových Labubu nanuků s příchutí černého sezamu až po cheesecake jménem Molly. Dvoupatrová sladká dílna se nachází hned naproti Universal Studios Singapore a jedlý sortiment inspirovaný postavičkami nabízí za 5 až 32 singapurských dolarů, tedy za 80 až 520 korun.
„Zvažujeme otevřít pobočky i v Evropě a Spojených státech, ale nejdřív musíme vyřešit tamní dodavatelské řetězce,“ uvedl pro Reuters vedoucí Pop Bakery Čang Siao-jang. Kromě Singapuru pak chtějí dortíky dostat i do celé jihovýchodní Asie, včetně Thajska, Indonésie a Malajsie.
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Nejde ovšem o první pokus. Už v dubnu otevřela v severočínském pobřežním městě Čchin-chuang-tao pekárna Pop Mart. Koncept ale nejdříve testovala v třiceti pop-upových stáncích po celé zemi.
Zda je nyní vhodná doba na rozjezd gastro byznysu je diskutabilní. Podle analytiků se většina společností potýká s vyššími výrobními náklady a udržitelnost obchodního modelu je kvůli pomalému růstu tržeb náročná.
„Pop Bakery je skvělý nástroj na diverzifikaci, protože možnosti, které výrobci hraček mají, jsou velmi omezené. Možná už dokonce dosáhli stropu,“ myslí si profesorka Laura Penová z milánské univerzity Bocconi. „Pokud by však společnost Pop Mart nakonec otevřela cukrárnu v USA, teprve se uvidí, jaké budou odezvy. Popularita značky by jim ale měla dost pomoct,“ dodala.
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V návaznosti na celosvětovou poptávku po plyšových přívěscích Pop Mart uvedl, že chce následovat zábavního giganta Disney a přeměnit tak krátkodobou vlnu popularity v dlouhodobý úspěch. Oznámil proto přípravu filmu o postavičce Labubu ve spolupráci se Sony Pictures a otevřel další část svého pekingského zábavního parku Pop Land.