Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zábavní park a film je málo. Pop Mart otevřel Labubu cukrárnu

Autor:
  18:00
Nanuk ve tvaru Labubu s příchutí černého sezamu (29. července 2026)

Nanuk ve tvaru Labubu s příchutí černého sezamu (29. července 2026) | foto: Reuters

Nanuk ve tvaru Labubu s příchutí černého sezamu (29. července 2026)
Princezna Molly je ve skutečnosti dvojitý cheesecake. (29. července 2026)
Postavička Labubu už není jen plyšák. Má vlastní zábavní park, připravovaný...
Dezerty se v Pop Bakery pohybují od 80 do 520 korun. (29. července 2026)
7 fotografií
Čínská společnost Pop Mart se do povědomí veřejnosti dostala minulý rok díky Labubu. Tato plyšová příšerka se širokým úsměvem už ale není jen plyšák z „blind boxu“, nyní má v Singapuru spolu s dalšími postavičkami ze stejné dílny i vlastní cukrárnu.

Výrobce hraček přeměnil populární přívěšek ve 45 dezertů – od zmrzlinových Labubu nanuků s příchutí černého sezamu až po cheesecake jménem Molly. Dvoupatrová sladká dílna se nachází hned naproti Universal Studios Singapore a jedlý sortiment inspirovaný postavičkami nabízí za 5 až 32 singapurských dolarů, tedy za 80 až 520 korun.

„Zvažujeme otevřít pobočky i v Evropě a Spojených státech, ale nejdřív musíme vyřešit tamní dodavatelské řetězce,“ uvedl pro Reuters vedoucí Pop Bakery Čang Siao-jang. Kromě Singapuru pak chtějí dortíky dostat i do celé jihovýchodní Asie, včetně Thajska, Indonésie a Malajsie.

Labubu má roztomilého nástupce. Robotický plyšák Mirumi vybral miliony

Nejde ovšem o první pokus. Už v dubnu otevřela v severočínském pobřežním městě Čchin-chuang-tao pekárna Pop Mart. Koncept ale nejdříve testovala v třiceti pop-upových stáncích po celé zemi.

Zda je nyní vhodná doba na rozjezd gastro byznysu je diskutabilní. Podle analytiků se většina společností potýká s vyššími výrobními náklady a udržitelnost obchodního modelu je kvůli pomalému růstu tržeb náročná.

„Pop Bakery je skvělý nástroj na diverzifikaci, protože možnosti, které výrobci hraček mají, jsou velmi omezené. Možná už dokonce dosáhli stropu,“ myslí si profesorka Laura Penová z milánské univerzity Bocconi. „Pokud by však společnost Pop Mart nakonec otevřela cukrárnu v USA, teprve se uvidí, jaké budou odezvy. Popularita značky by jim ale měla dost pomoct,“ dodala.

Plyšáci už nestačí. Labubu budou mít vlastní film, natočí jej režisér Paddingtona

V návaznosti na celosvětovou poptávku po plyšových přívěscích Pop Mart uvedl, že chce následovat zábavního giganta Disney a přeměnit tak krátkodobou vlnu popularity v dlouhodobý úspěch. Oznámil proto přípravu filmu o postavičce Labubu ve spolupráci se Sony Pictures a otevřel další část svého pekingského zábavního parku Pop Land.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jaké palivo je nejlepší? A proč netankovat až po hrdlo? Manažerka Shellu vypráví

Premium
Markéta Jakoubková

Je jednou z mála žen ve vysoké manažerské funkci v tradičně mužském oboru, jakým je petrolejářský průmysl. Markéta Jakoubková zodpovídá za kvalitu paliv Shell v Česku, na Slovensku a v dalších...

Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst

Premium
Pizza za 22 eur na ostrově Hvar

Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní...

Obří úložiště rtuti je hotové. Metrostav sahá v Norsku po dalších zakázkách

Výstavba úložiště odpadů při výrobě zinku v Oddě v Norsku

Metrostav v Norsku dokončuje obří podzemní úložiště pro nebezpečné odpady vzniklé z výroby zinku. Nedaleko města Odda ležícího pět hodin jízdy autem od metropole Osla dokončil hrubé těžební práce na...

Olomoucký byznysman a developer Morávek měl ve Španělsku vážnou nehodu

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek měl vážnou nehodu. Během své dovolené ve Španělsku se zranil a utrpěl úraz hlavy. Nyní se zotavuje v nemocnici.

Nejdražší samota je v Praze. Ani nejvyšší mzdy často nestačí na vlastní nájem

Premium
ilustrační snímek

Život o samotě vychází v českém hlavním městě nejdráž ze všech krajů. Přestože zde zaměstnanci pobírají nejvyšší mzdy, většinu příjmu jednotlivcům pohltí bydlení. Po nájmu a energiích jim podle...

Zábavní park a film je málo. Pop Mart otevřel Labubu cukrárnu

Nanuk ve tvaru Labubu s příchutí černého sezamu (29. července 2026)

Čínská společnost Pop Mart se do povědomí veřejnosti dostala minulý rok díky Labubu. Tato plyšová příšerka se širokým úsměvem už ale není jen plyšák z „blind boxu“, nyní má v Singapuru spolu s...

5. srpna 2026

Opravdu archivní kousek. Vědci v Číně objevili 2 300 let staré obilné víno

V Číně objevili 2 300 let staré obilné víno. Vědci odhalili i jeho výrobu

Archeologové v severozápadní Číně objevili bronzovou nádobu obsahující 3,74 litru obilného vína. Její stáří odhadují na 2 300 let. Jde o jeden z nejzachovalejších nálezů starých alkoholických nápojů,...

5. srpna 2026

Pan Ptáček z Kingdom Come rozjíždí v Praze hospodu. Otevřít má v říjnu

Postavy ze hry Kingdom Come: Deliverance

Britský herec Luke Dale, který se proslavil rolí šlechtice Jana Ptáčka z Pirkštejna ve videohře Kingdom Come, se chystá otevřít v Praze na Vinohradech restauraci. Podnik v Chorvatské ulici prochází v...

5. srpna 2026  15:38

Tankery se Hormuzu dál vyhýbají. Za den jím proplulo jen osm lodí

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 12. dubna 2026

Jednání o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem sice pokračují, na provozu v Hormuzském průlivu se to ale zatím téměř neprojevilo. V úterý touto klíčovou námořní trasou proplulo jen osm...

5. srpna 2026  14:15

Nejlepší restaurace světa po dvou letech znovu otevírá. Představila nový koncept

Logo patřící restauraci Noma. (15. července 2018)

Kodaňská Noma, která se řadí mezi nejlepší restaurace světa, 5. srpna znovu otevře své dveře. Tentokrát ovšem bez šéfkuchaře Reného Redzepiho. Ten se rozhodl odstoupit po obvinění ze zneužívání a...

5. srpna 2026  13:20

Drahám přibylo přes pět milionů cestujících. Ještě lepší výsledek zbrzdily výluky

Nové vozy RegioFox ve flotile Pražské integrované dopravy. (červen 2026)

Vlaky státem vlastněného dopravce přepravily v prvním pololetí letošního roku o bezmála pět a půl milionu cestujících více než loni. Celkem tak spoje Českých drah využilo 85,5 milionu lidí. Největší...

5. srpna 2026  12:58

Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst

Premium
Pizza za 22 eur na ostrově Hvar

Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní...

5. srpna 2026  11:43

Do Prazdroje míří obří nádoby na máčení ječmene, ušetří tisíce kubíků vody

Přeprava náduvníků pro Plzeňský Prazdroj. (4. srpna 2026)

Za hluboké tmy a dočasnou dírou v plotu začala specializovaná firma do Plzeňského Prazdroje navážet obří nádoby na máčení ječmene, takzvané náduvníky. Odstartovala tak investice do sladovny...

5. srpna 2026  11:36

Rakouští vinaři mají miliony litrů vína navíc. Chtějí ho přepálit na líh

ilustrační snímek

Rakouští vinaři mají ve sklepích tolik červeného vína, že pro něj nedokážou najít kupce. Tamní svaz vinařů proto navrhuje, aby se část přebytků zpracovala na líh. Ten by následně našel využití...

5. srpna 2026  11:28

Velká AI smršť. Čína chrlí jeden model za druhým a likviduje americký náskok

Premium
ilustrační snímek

Záplava nových čínských modelů umělé inteligence rychle stahuje technologický náskok amerického Silicon Valley. Pro současnou situaci překotného vývoje na trhu se rychle vžilo označení „zóna smrti“....

5. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Inflace v Česku podle odhadu mírně stoupla, největší nárůst zaznamenávají služby

ilustrační snímek

Spotřebitelské ceny za červenec meziročně vzrostly o 1,7 procenta, vyplývá z odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně jde o nárůst o 0,6 procenta. Nejvýrazněji stouply ceny služeb, a to o 4,7...

5. srpna 2026  9:57

Švejk slaví kulatiny novým pivem. V Plzni ho chmelili vnuci Haška i Lady

První česká frenšíza Švejk restaurant nepomuckého podnikatele Radka Sochora...

Richard Hašek, vnuk spisovatele Jaroslava Haška, a Josef Lada, vnuk malíře Josefa Lady, se v úterý sešli v Plzni. Oba jsou totiž těmi, kteří provázejí franšízingový projekt Švejk restaurant. Ten...

5. srpna 2026  9:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.