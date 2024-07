Britští finančníci a nemovitostní magnáti plánují útěk před labouristy

Labouristé prohlásili, že spravedlivým zdaněním manažerů fondů by se do roku 2029 vybralo 565 milionů liber. Tvrdí, že soukromý kapitál je jediným odvětvím, kde se odměny závislé na výkonnosti považují za kapitálové zisky. A plánují, že ze získaných peněz by bylo možné financovat například 8 500 nových zaměstnanců v oblasti duševního zdraví.

Labouristická ministryně financí Rachel Reevesová chce skoncovat s tím, že manažeři soukromého kapitálu platí daň z výnosů ve výši 28 procent namísto standardní daně z příjmu ve výši 45 procent. Jde přitom o obrovské peníze: tito manažeři totiž obvykle dostávají 20 procent ze zisku fondu, jakmile jeho výkonnost dosáhne určité hranice.

Mike Hinchliffe, vedoucí oddělení soukromého kapitálu společnosti Addleshaw Goddard, uvedl, že manažeři nyní po drtivém vítězství labouristů vážně zvažují přesun do zahraničí. „V současné době je tato situace velmi vážná. Manažeři fondů začali hromadně žádat o studie proveditelnosti přemístění. Riziko útěku je reálné,“ dodal Hichliffe.

Pronajímatele děsí silnější ochrana nájemníků

Labouristé se ve svých dalších krocích zavázali k zakázu vystěhování nájemníků, což mezi majiteli nemovitostí vyvolalo paniku. Pronajímatelé prodávají nemovitosti v obavách, že zákaz vystěhování je přijde draho, protože nebudou moci vystěhovat nájemníky, kteří porušují zákon.

Ministryně financí Reevesová také uvedla, že je pro regulaci výše nájemného. Chce zabránit pronajímatelům v každoročním zvyšování nájemného nad určitou hranici. Tento krok vyvolal obavy, že návrh zákona o reformě nájemného, který má posílit postavení nájemníků, naopak povede ke zvýšení nájemného, které je již nyní rekordně vysoké.

Jeden z pronajímatelů Jarek Darecki uvedl, že by zvýšená regulace zkomplikovala podnikání soukromých pronajímatelů. Dodal také, že v minulosti utrpěl v důsledku neplacení nájemného ztráty. „Neexistuje žádná podpora pro pronajímatele, zatímco existují organizace, které nájemníkům radí, jak se vyhnout řádnému placení nájemného,“ uvedl Darecki, který již takto přišel celkem o 72 tisíc liber. V jednom případě trvalo více než dva roky, než se mu podařilo získat zpět peníze od nájemníka, který pobýval v jeho londýnské nemovitosti za tři tisíce liber měsíčně bez placení.