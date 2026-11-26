Německý Thomann patří k největším internetovým prodejcům hudebních nástrojů na světě. Rodinnou firmu založil v roce 1954 otec jejího dnešního šéfa Hanse Thomanna. V bavorské vesnici Treppendorf má podnik centrálu, sklady i svou jedinou kamennou prodejnu. Podle Hanse Thomanna prodává nástroje značky Fender už více než 70 let, píše BBC.
Když Jimi Hendrix v roce 1967 na festivalu v Monterey zapálil kytaru, byl to Fender Stratocaster. Na stejný model, navržený v USA na začátku 50. let, hráli i Buddy Holly a Eric Clapton. Fender si jeho oblý tvar při uvedení na trh ale nezaregistroval jako ochrannou známku a už v 60. letech ho začaly přebírat další značky. Dnes je tak rozšířený, že ho řada muzikantů považuje za klasický tvar elektrické kytary.
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Kytara s rukopisem návrháře
Loni v prosinci soud v Düsseldorfu v případu proti čínskému prodejci Yiwu Philharmonic Musical Instruments uznal tvar těla Stratocasteru za dílo chráněné autorským právem. Podle soudu jeho měkké křivky připomínají ženský trup a odrážejí osobitý rukopis návrháře. Čínský prodejce se k žalobě nevyjádřil, soud proto vycházel z tvrzení Fenderu.
Fender v březnu oznámil, že mu podle jeho výkladu rozsudek umožňuje bránit prodeji podobných kytar i v dalších zemích Evropské unie bez ohledu na to, kde byly vyrobeny. Výzvy rozeslal desítkám výrobců a prodejců. V dopise, který měla k dispozici BBC, požadoval, aby adresáti okamžitě zastavili výrobu i prodej sporných modelů. Kytary, které už byly v oběhu, měli stáhnout z trhu a zničit.
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Thomannovi dorazil dopis krátce po návštěvě šéfa Fenderu Buda Colea v Treppendorfu. „Na schůzku vzpomínáme jako na velmi pozitivní a konstruktivní setkání. Tehdy nic nenasvědčovalo tomu, že Fender zvažuje právní kroky,“ řekl BBC Hans Thomann.
Jeho firma v roce 2025 prodala přes 112 tisíc kytar ve stylu Stratocasteru. Více než 16 tisíc z nich připadlo na modely Fender a jeho značky Squier.
Spor dopadá i na malé firmy
Thomann v červnu požádal soud, aby určil, že prodejem sporných kytar autorská práva Fenderu neporušuje. Jádrem sporu je podle prodejce otázka, zda může Fender na tento design vůbec uplatňovat autorská práva.
Fender v červenci podal vlastní žalobu kvůli údajnému porušení autorských práv. BBC sdělil, že nadále důvěřuje původnímu rozsudku a ochranu vzhledu kytary považuje za svou odpovědnost.
Dopis s požadavkem na stažení a zničení sporných kytar dostala od Fenderu i kalifornská rodinná dílna LSL Instruments. Její obchodní ředitel Johny Miller BBC řekl, že Fender chtěl také důkaz, že nástroje skutečně zlikvidovala. Miller proto uvítal, že se Thomann obrátil na soud.
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„Sami jsme kdysi byli malá prodejna hudebnin,“ připomněl Hans Thomann. Menší výrobci a prodejci podle něj často nemají peníze ani právní zázemí, aby se mohli pustit do podobného sporu. Rozhodnutí soudu by podle něj mělo vyjasnit, jaké tvary mohou výrobci kytar používat, uzavírá BBC.