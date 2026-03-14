Kypr čeká, co bude dál. S příchodem turistické sezony převažuje optimismus

  13:00
Kypr může pocítit důsledky války na Blízkém východě silněji než jakýkoli jiný stát Evropské unie. Turisté kvůli obavám o bezpečnost začali rušit rezervace, což ohrožuje místní turistický průmysl. Podnikatelé se i přesto snaží zachovat optimismus.
Pláž Nissi Beach v pobřežním letovisku Ayia Napa na východě Kypru (31. března 2024) | foto: Profimedia.cz

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron. (2. března 2026)
„Možná je to brzy, ale jsem tady od roku 1992 a hoteliéři najednou říkají, že rezervace klesly. Lidé si to dvakrát rozmyslí,“ uvedl pro The Guardian Vassilis Georgiou, který má v letovisku Ayia Napa podnik zaměřený na vodní sporty. Jeho stánek loni navštívilo 500 000 návštěvníků a letos až do začátku války sázel na další úspěšný rok.

Po událostech na Blízkém východě ovšem letošní sezonu vidí mnohem pesimističtěji. Kypr je ,oc blízko klíčových událostí, před více než týdnem navíc základnu britského letectva v zemi zasáhl dron. Zrušeno bylo mnoho letů z východu i západu.

Britské ministerstvo zahraničí uvedlo, že v zemi nelze vyloučit teroristické útoky. Britové přitom tvoří významnou část turistů na Kypru.

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron

„Slyšíme o zrušených rezervacích, o jisté otupělosti na letošním ITB,“ řekl zástupce radnice v Ayia Napě Fotos Kikillos s odkazem na berlínský veletrh ITB Berlin zaměřený na cestovní ruch, který je považován za akci určující tón v cestovním ruchu. Dodal však, že život v Ayia Napě považuje za bezpečný. „Lidé se baví. Není zde žádný pocit strachu. Poslední, co bychom si na Kypru přáli, je být zataženi do této války,“ zmínil.

Podnikatelé se snaží zachovat optimismus

Majitel místního obchodu Evros si pamatuje tureckou invazi v roce 1974. „Když vidíte oblohu plnou padáků a slyšíte výbuchy bomb, pak se bojíte. Tohle je proti tomu úplná pohoda,“ říká.

Pozitivně se snaží myslet také manažerka rybích taveren v Ayia Napě Andri Christoforouová, která zmínila loňské opakující se vojenské konflikty mezi Izraelem a palestinskými militantními skupinami. Rakety na noční obloze nad východním Středomořím podle ní turisté mohli pozorovat z terasy jedné ze známých restaurací.

„Samozřejmě že máme obavy. Všichni mluví o téhle válce, o budoucnosti a o tom, jak dlouho to ještě potrvá. Musíte zůstat pozitivní, jinak to škodí zdraví,“ uvedla.

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Kyperský náměstek ministra cestovního ruchu Kostas Koumis připustil, že dochází k rušení rezervací. Zmínil, že vše bude záležet na tom, jak dlouho bude válka trvat. „Neoficiální začátek turistické sezony je každý rok začíná s Velikonocemi, které letos připadají na 5. dubna. Pokud se do té doby všechno zastaví, pak můžeme očekávat dobrou turistickou sezonu,“ řekl.

Mnozí z návštěvníků, kteří se v zemi nacházejí, se nenechávají nedalekým konfliktem odradit. „U nás je spousta sněhu a na Kypru je to jako na jaře. Nechtěli jsme výlet rušit kvůli tomu, co se děje. Trump je psychopat,“ zmínila turistka Karin. „Jsme tady na tři týdny. Kvůli tomu, co Spojené státy a Izrael dělají, jsem si to nechtěla nechat ujít,“ uzavřela dánská důchodkyně Marianne Steglichová.

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Z britských bankovek zmizí Churchill i Austenová, nahradí je fauna a flóra

Slavné osobnosti na zadní straně britských liber v budoucnu možná nahradí nový...

Britské bankovky čeká proměna. Centrální banka Bank of England plánuje odstranit z nich portréty historických osobností včetně politika Winstona Churchilla či spisovatelky Jane Austenové. Místo nich...

14. března 2026

KOMENTÁŘ: Trauma z války v Íránu promění Perský záliv. Ekonomicky i vojensky

Šíitští muslimové truchlí nad smrtí íránského nejvyššího duchovního vůdce...

I kdyby válka v Íránu rychle skončila, už nyní je jasné, že zásadním způsobem promění politiku, ekonomiku i bezpečnost v zemích Perského zálivu. Co všechno už nebude jako dřív, rozebírají ekonomové...

14. března 2026

Ložnici si musíme hýčkat. Podnikatelka boduje s lůžkovinami, které vydrží celý život

Česká podnikatelka a zakladatelka značky MARIELI Terezie Täubelová (17. února...

Spánek je základ zdraví, přesto ho lidé často podceňují. I proto se podnikatelka Terezie Täubelová rozhodla oživit byznys po babičce a do českých ložnic vrátit lůžkoviny, které vydrží celý život....

14. března 2026

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

14. března 2026

Válku odnesou evropští řidiči. Náklady na palivo vzrostou o tisíce, soudí odborníci

Ilustrační snímek

Analytici z organizace Transport & Environment spočítali, že pokud se cena jednoho barelu ropy bude dlouhodobě pohybovat kolem hranice 100 amerických dolarů, zaplatí jeden řidič v Evropské unii za...

13. března 2026

Musk zahájil další propouštění v xAI, z 11 spoluzakladatelů už zbyli jen dva

Elon Musk hovoří na konferenci v Oxon Hill v Marylandu. (20. února 2025)

Americký miliardář Elon Musk zahájil další kolo propouštění ve svém start-upu xAI poté, co vyjádřil nespokojenost s produkty pro programování prostřednictvím umělé inteligence (AI). Uvedl to server...

13. března 2026  19:22

Čína obnovila vlakové spojení s KLDR. Vagony do Pchjongjangu odjely prázdné

Vlak odjíždí z pekingského hlavního nádraží do severokorejského města...

Po dlouhých šesti letech vyrazil první vlak na cestu z Pekingu do severokorejského Pchjongjangu. Ačkoliv čínský dopravce hlásil vyprodáno, nikdo vlakem necestoval až do Severní Koreje. Vagony mířící...

13. března 2026

Provoz Hormuzem zůstává minimální. Bez Londýna Trump tankery neuchrání

Můžeme-li se dopustit zjednodušení, krize v Suezu znamenala, že vám nový iPhone...

Prezident Trump nedávno slíbil, že USA poskytnou pojistné záruky pro ropné tankery uvázlé v Hormuzském průlivu. Experti však upozorňují, že tento slib může narazit na realitu globálního pojišťovacího...

13. března 2026  15:59

Já o ničem nevím. Protestní akce kurýrům nevyšla, rozvoz jídla fungoval standardně

ilustrační snímek

Páteční protest kurýrů jen minimálně omezil běžný provoz rozvážkových služeb. Podle kurýrů aktivních na sociálních sítích se do akce zapojila jen zanedbatelná část pracovníků, většina během dne...

13. března 2026  14:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Válka na Blízkém východě děsí trhy. Ropa může vyšplhat až na 200 dolarů za barel

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Obavy z výrazného zdražování ropy sílí. Ačkoliv trhy zpočátku vnímaly konflikt na Blízkém východě spíše jako krátkodobý otřes, s každým dalším dnem je zřejmější, že nepůjde jen o záležitost několika...

13. března 2026  13:31

Kraj rozšířil průmyslovou zónu u automobilky, většinu pozemků koupila Škoda Auto

Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih (13. března 2026)

Královéhradecký kraj dokončil u Solnice na Rychnovsku infrastrukturu pro novou průmyslovou zónu Solnice-jih. Navazuje na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny, kde má závod Škoda Auto. Práce začaly na...

13. března 2026  13:24

