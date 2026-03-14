„Možná je to brzy, ale jsem tady od roku 1992 a hoteliéři najednou říkají, že rezervace klesly. Lidé si to dvakrát rozmyslí,“ uvedl pro The Guardian Vassilis Georgiou, který má v letovisku Ayia Napa podnik zaměřený na vodní sporty. Jeho stánek loni navštívilo 500 000 návštěvníků a letos až do začátku války sázel na další úspěšný rok.
Po událostech na Blízkém východě ovšem letošní sezonu vidí mnohem pesimističtěji. Kypr je ,oc blízko klíčových událostí, před více než týdnem navíc základnu britského letectva v zemi zasáhl dron. Zrušeno bylo mnoho letů z východu i západu.
Britské ministerstvo zahraničí uvedlo, že v zemi nelze vyloučit teroristické útoky. Britové přitom tvoří významnou část turistů na Kypru.
„Slyšíme o zrušených rezervacích, o jisté otupělosti na letošním ITB,“ řekl zástupce radnice v Ayia Napě Fotos Kikillos s odkazem na berlínský veletrh ITB Berlin zaměřený na cestovní ruch, který je považován za akci určující tón v cestovním ruchu. Dodal však, že život v Ayia Napě považuje za bezpečný. „Lidé se baví. Není zde žádný pocit strachu. Poslední, co bychom si na Kypru přáli, je být zataženi do této války,“ zmínil.
Podnikatelé se snaží zachovat optimismus
Majitel místního obchodu Evros si pamatuje tureckou invazi v roce 1974. „Když vidíte oblohu plnou padáků a slyšíte výbuchy bomb, pak se bojíte. Tohle je proti tomu úplná pohoda,“ říká.
Pozitivně se snaží myslet také manažerka rybích taveren v Ayia Napě Andri Christoforouová, která zmínila loňské opakující se vojenské konflikty mezi Izraelem a palestinskými militantními skupinami. Rakety na noční obloze nad východním Středomořím podle ní turisté mohli pozorovat z terasy jedné ze známých restaurací.
„Samozřejmě že máme obavy. Všichni mluví o téhle válce, o budoucnosti a o tom, jak dlouho to ještě potrvá. Musíte zůstat pozitivní, jinak to škodí zdraví,“ uvedla.
Kyperský náměstek ministra cestovního ruchu Kostas Koumis připustil, že dochází k rušení rezervací. Zmínil, že vše bude záležet na tom, jak dlouho bude válka trvat. „Neoficiální začátek turistické sezony je každý rok začíná s Velikonocemi, které letos připadají na 5. dubna. Pokud se do té doby všechno zastaví, pak můžeme očekávat dobrou turistickou sezonu,“ řekl.
Mnozí z návštěvníků, kteří se v zemi nacházejí, se nenechávají nedalekým konfliktem odradit. „U nás je spousta sněhu a na Kypru je to jako na jaře. Nechtěli jsme výlet rušit kvůli tomu, co se děje. Trump je psychopat,“ zmínila turistka Karin. „Jsme tady na tři týdny. Kvůli tomu, co Spojené státy a Izrael dělají, jsem si to nechtěla nechat ujít,“ uzavřela dánská důchodkyně Marianne Steglichová.