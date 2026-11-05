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Kyberútoků přibývá. Je to nekonečná hra kočky s myší, ve které jde o hodně

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  20:00
Prázdné a vypnuté chladicí boxy v prodejně Delhaize Shop & Go v Linkebeeku u...

Prázdné a vypnuté chladicí boxy v prodejně Delhaize Shop & Go v Linkebeeku u Bruselu po kyberútoku 2. listopadu 2026 | foto: Reuters

Prázdné chladicí boxy v prodejně Delhaize Shop & Go v Linkebeeku u Bruselu po...
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Kybernetických útoků přibývá a hackeři si vybírají stále nečekanější cíle. Dokážou třeba na dálku zvýšit teplotu v mrazácích supermarketů a způsobit obchodům milionové škody. Firmy proto stále častěji nasazují na svou ochranu umělou inteligenci. Tu ovšem využívají i samotní útočníci, takže boj mezi oběma stranami je v praxi čím dál složitější.

V několika evropských zemích supermarkety musely zlikvidovat zkažené potraviny za miliony eur. Útočníkům se totiž podařilo proniknout do systémů chlazení a změnit jejich nastavení. Prodejny ve Švédsku, Belgii nebo Lucembursku přišly o část svých zásob. Navíc šlo už o druhou vlnu podobných útoků během pouhých tří týdnů, píše agentura Reuters.

Případy z posledních týdnů ukazují, že hackeři už dávno necílí pouze na hesla nebo data. Stále častěji se zaměřují i na zařízení připojená k internetu, jejichž napadení může firmám výrazně zkomplikovat běžný provoz. Problémem je navíc rychlost, s jakou útočníci dokážou využívat nově objevené bezpečnostní chyby.

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Těch přitom výrazně přibývá. Jen ve třetím čtvrtletí letošního roku jich bylo v mezinárodním registru CVE zaznamenáno téměř 37 tisíc, což je třikrát více než ve stejném období loňského roku.

Role AI roste i v kyberbezpečnosti

Firmy musí na takové útoky reagovat stále rychleji. Než totiž jejich IT specialisté stihnou jednu chybu opravit, útočníci už často hledají způsob, jak využít další. „Je to nekonečná hra kočky s myší, ve které jde o hodně,“ popsala pro Reuters situaci šéfka bezpečnosti platformy Booking Marnie Wilkingová. Podle ní se někdy stává, že společnost ještě ani nedokončí potřebné opravy, a hackeři už si najdou jinou cestu.

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V obraně před útoky hraje čím dál větší roli AI. Na tu se podle Reuters spoléhá také německá společnost Ionos, která poskytuje služby sedmi milionům zákazníků. Její technický ředitel Markus Noga právě pro Reuters upozornil, že vážné bezpečnostní incidenty, mezi nimiž dříve bývaly i několikaměsíční rozestupy, nyní přicházejí každý týden, někdy dokonce po několika dnech.

Firma Ionos proto začala využívat AI, která nepřetržitě vyhledává hrozby a pomáhá s opravami. Spoléhat pouze na zaměstnance během běžné pracovní doby už podle něj nestačí.

Hackerské útoky kvůli AI ale i zlevňují

Jak snadno lze některé bezpečnostní chyby zneužít, ukázali odborníci ze společnosti Claroty. Ti už v srpnu upozornili na slabiny v systémech, které řídí chlazení v supermarketech. Po říjnových útocích ve Francii si pak pomocí běžně dostupných nástrojů umělé inteligence vyzkoušeli, zda dokážou převzít kontrolu nad jedním z těchto zařízení. Podařilo se jim to za pouhých 28 minut a celý pokus je vyšel na šest dolarů, přibližně 126 korun.

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Podobné problémy nastaly také v říjnu, kdy odborníci zveřejnili dvě bezpečnostní chyby v programovacím jazyce PHP, který využívá velké množství webových stránek. Podle společnosti Cloudflare se počet pokusů o jejich zneužití během několika hodin zvýšil z tisíců na miliony. Některé firmy proto raději své weby dočasně vypnuly, aby mohly chyby opravit.

Kybernetické útoky přitom mohou podniky připravit o obrovské částky. Kupříkladu provozovatel supermarketů Ahold Delhaize přišel během říjnového incidentu o tržby přesahující 200 milionů eur, přibližně 4,8 miliardy korun. Ještě větší škody utrpěla kryptoměnová burza Binance, ze které hackeři ukradli digitální měny v hodnotě 6,3 miliardy dolarů (zhruba 132 miliard korun).

Společnosti proto do zabezpečení svých systémů investují stále více peněz. Umělou inteligenci k tomuto účelu testuje například německý Siemens, přístav v Rotterdamu zase připravuje vlastní kybernetický štít.

Také podle poradenské společnosti McKinsey vzroste světový trh s produkty a službami kybernetické bezpečnosti od externích dodavatelů z loňských 223 miliard dolarů na 346 miliard dolarů v roce 2029.

Jak se hackeři dokážou nabourat do lednice. A co dalšího je v ohrožení

Ani nové technologie však nedokážou všem útokům zabránit. Umělá inteligence sice firmám pomáhá rychleji odhalovat hrozby a odstraňovat bezpečnostní chyby, stejné možnosti ovšem nabízí i hackerům. „Obě strany jsou velmi dobře vybavené. Obě používají umělou inteligenci a tento závod pokračuje,“ uzavřel pro Reuters finanční ředitel švýcarské společnosti Holcim Steffen Kindler.

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