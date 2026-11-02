Hackeři vyřadili chlazení v desítkách supermarketů v Belgii, zasažené je i Švédsko

Při nočním kybernetickém útoku hackeři na dálku změnili nastavení systémů tak, že místo chlazení se lednice a mrazáky začaly ohřívat, píše belgický web Het Laatste Nieuws. Obchody kvůli tomu likvidují znehodnocené potraviny, některé musely dočasně zavřít.
Řetězec Delhaize potvrdil, že incident zasáhl přibližně 40 jeho prodejen ve Vlámsku i Valonsku. Problémy hlásí také Carrefour, který evidoval nejméně 15 postižených obchodů. Společnost Colruyt Group, pod kterou spadají některé prodejny Spar, uvedla, že problémy mělo zhruba pět jejích menších supermarketů.
Prodejny vyhazují zboží za miliony korun
Rozsah škod se liší podle toho, jak rychle obchody na problém zareagovaly. Některé provozovny dokázaly chlazení obnovit včas, jiné musely vyprázdnit chladicí vitríny a zlikvidovat jejich obsah.
Například supermarket Delhaize v belgickém Hoeilaartu musel v pondělí ráno zůstat zavřený. Jeho provozovatel Brecht Stinkens pro belgický portál uvedl, že po útoku bylo nutné vyhodit téměř všechny mražené výrobky. Ekonomické škody odhadl nejméně na 100 tisíc eur, v přepočtu přibližně 2,5 milionu korun. Částka přitom nezahrnovala ztráty způsobené neplánovaným uzavřením prodejny. Obchod měl původně otevřít v osm hodin ráno, zákazníky ale mohl přivítat až v poledne.
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Prodejna Delhaize v belgickém Hoepertingenu vyčíslila hodnotu vyhozených potravin na 60 tisíc eur, tedy přibližně 1,5 milionu korun. Podle šéfa provozovny se kyberútočníci pokusili zvýšit v lednicích teplotu až na 50 stupňů Celsia. To se jim kvůli zásahu personálu nakonec nepodařilo, přesto se potraviny musely zlikvidovat.
Ne všechny prodejny ale utrpěly tak velké škody. Davy Van De Kerckhove, provozovatel menšího supermarketu Proxy Delhaize v Grembergenu, dostal podle Het Laatste Nieuws hlášení o útoku kolem třetí hodiny ráno. Okamžitě vyrazil do obchodu a s pomocí technika dokázal během patnácti minut obnovit provoz chladicích zařízení. Díky rychlému zásahu se podle něj podařilo předejít nejhorším následkům.
Hackeři přepnuli chlazení na odmrazování
Podle Stephana Moelanse, šéfa společnosti Sabcobel, která se specializuje na instalaci a servis chladicích zařízení, útočníci na dálku přepnuli výparníky do režimu odmrazování. Zařízení tak začala místo chlazení ohřívat svůj vnitřní prostor.
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Firma podle Moelanse ví přibližně o dvaceti napadených instalacích z několika stovek, které v Belgii spravuje. Skutečný rozsah útoku ale může být větší. „Pokud je chladicí cyklus přerušený příliš dlouho, musí se produkty zlikvidovat,“ upozornil Moelans. Připomněl, že pravidla pro bezpečnost potravin jsou velmi přísná a obchodníci často raději vyhodí i zboží, u kterého si nejsou jistí, zda zůstalo bezpečné ke konzumaci.
Útok podle něj ukázal také na zranitelnost chladicích systémů připojených k internetu. Samotná aktualizace softwaru nemusí stačit. V některých případech je nutné fyzicky vyměnit regulátory zařízení nebo změnit způsob, jakým se k nim přistupuje na dálku.
Po předchozím útoku ve Francii se podle Moelanse řada belgických obchodů začala na podobný scénář připravovat. Některé provozovny již své systémy zabezpečily, jiné ale úpravy nestihly dokončit. Nejjednodušším řešením je podle něj spravovat chladicí zařízení přes zabezpečené internetové připojení.
Podobný útok zasáhl už Francii
Belgický incident připomíná rozsáhlý kybernetický útok na chladicí systémy francouzských supermarketů z poloviny října. Tehdy byly zasaženy stovky obchodů po celé zemi a teploty v některých chladicích a mrazicích zařízeních vystoupaly až k 50 stupňům Celsia.
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Také v tomto případě začala zařízení místo chlazení ohřívat svůj obsah. Podle Moelanse se v Belgii opakoval prakticky totožný scénář.
Problémy se neomezily pouze na Belgii. Podle švédských médií zaznamenaly v pondělí podobné incidenty také supermarkety ve Švédsku, včetně prodejen řetězců ICA a Coop.
Belgické úřady a provozovatelé obchodů nyní zjišťují rozsah incidentu. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí ani zda jsou všechny případy součástí jedné koordinované operace.